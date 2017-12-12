Луценко жалуется, что на него уже 2 недели давят

4500 просмотров
Вторник, 12 декабря 2017, 00:00

Гепрокурор Юрий Луценко заявил, что на него последние 2 недели оказывается давление.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", передает Укринформ.

"Последние две недели на меня оказывается достаточно серьезное давление и в Украине, и за пределами, чтобы я признал, что есть люди, а также сектора в государстве, которые должны быть вне надзором за законностью", - заявил Луценко.

"Пока я работаю генпрокурором, то с этим не соглашусь. Я не держусь за свою должность", - подчеркнул он.

"Я мешаю многим, которые хотят жить вне закона. Саакашвили считает, что он вне закона. Отдельные работники НАБУ считают, что их нельзя проверять. И там, и там моя задача - привлекать людей к закону", - отметил Луценко.

Темы: Луценко Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Генпрокуратура обжалует решение суда по Саакашвили 11 декабря 2017, 23:11
ГПУ обжалует решение суда по скандальному ректору 11 декабря 2017, 22:56
Суд отказал Саакашвили, а тот рассказал об обещаниях на крыше 11 декабря 2017, 14:05
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ОБСЕ за выходные зафиксировала почти 1150 взрывов на Донбассе
Генпрокуратура обжалует решение суда по Саакашвили
Главные новости дня – за 60 секунд
Суд отказался арестовывать Саакашвили
Все новости
тест

Какой вы коррупционер?

Фото

Улыбнитесь: рождественская елка может быть и такой...

репортаж

Зачем 19-летний парень работает воспитателем в детском саду