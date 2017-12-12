Луценко жалуется, что на него уже 2 недели давят

Гепрокурор Юрий Луценко заявил, что на него последние 2 недели оказывается давление.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", передает Укринформ.

"Последние две недели на меня оказывается достаточно серьезное давление и в Украине, и за пределами, чтобы я признал, что есть люди, а также сектора в государстве, которые должны быть вне надзором за законностью", - заявил Луценко.

"Пока я работаю генпрокурором, то с этим не соглашусь. Я не держусь за свою должность", - подчеркнул он.

"Я мешаю многим, которые хотят жить вне закона. Саакашвили считает, что он вне закона. Отдельные работники НАБУ считают, что их нельзя проверять. И там, и там моя задача - привлекать людей к закону", - отметил Луценко.