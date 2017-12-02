В США официально признали Bitcoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.

Об этом сообщает Bloomberg.

Первое разрешение получила группа Чикагской товарной биржи (CME Group Inc).

"Биткоин - это виртуальная валюта, это товар, с которым мы еще ни разу не сталкивались. Мы ожидаем жесткого мониторинга от торговых площадок", - подчеркнул голова комиссии Кристофер Джанкарло.

По информации агентства, первые торги могут пройти 18 декабря. В то же время на бирже утверждают, что готовы стартовать "хоть сейчас".

Купить бинарные опционы на биткоин также можно будет через брокера Cantor Exchange - он входит в большую финансовую компанию Cantor Fitzgerald, которая также получила разрешение американской власти.

Как известно, в ночь с 29 на 30 ноября курс биткоин обвалился почти на 20% - с более чем 11 тысяч долларов до 9,5 тысячи.