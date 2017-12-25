На Луганщине почти полностью восстановили электричество после непогоды

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Понедельник, 25 декабря 2017, 23:20

25 декабря на подконтрольной украинской власти территории Луганщины восстановлено электроснабжение почти всем потребителям, которые были обесточены из-за непогоды.

Об этом сообщили в ООО "Луганское энергетическое объединение".

"По состоянию на 16:00 оставался частично обесточенным один населенный пункт - с.Ракитовка на территории обслуживания Кременского РЭС, где проживают 13 абонентов", - сообщили в ЛЭО.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды - снега и сильного ветра - утром 25 декабря без света находилось почти 500 абонентов на территориях обслуживания Новопсковского, Сватовского и Кременского районов электрических сетей.

В ЛЭО подчеркнули, что неготовность электросетей и оборудования к работе в осенне-зимних погодных условиях осложняется хозяйственным кризисом в Луганском энергетическом объединении.

"Энергетики с трудом способны восстанавливать электроснабжение: из-за отсутствия средств в течение года, отсутствие топлива и ремонтных материалов, трехдневную рабочую неделю и дефицит персонала. Все это является следствием наложенных на ЛЭО год назад финансовых санкций НКРЭКП и ареста счетов, которые стали результатом многомиллиардных долгов потребителей перед ЛЭО", - заявили в компании.

"При более экстремальных зимних погодных условий сложившаяся ситуация  приведет к еще более многочисленным авариям и может привести к техногенному и социально-экономическому коллапсу на территории Луганщины", - заявили в ЛЭО.

Украинская правда

Темы: Луганская область энергетика погода "ДНР"
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