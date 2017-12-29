Трамп разочарован информацией о поставках Китаем нефти в КНДР

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Пятница, 29 декабря 2017, 00:37

Президент США Дональд Трамп после появления информации о поставках Китаем нефти в КНДР заявил, что "очень разочарован".

Об этом он написал в twitter, пишет Радио Свобода.

"Пойманные с поличным. Очень разочарован, что Китай позволяет нефти идти в Северную Корею. Мирного решения северокорейской проблемы никогда не будет, если такое будет происходить и в дальнейшем", - написал Трамп.

Ранее южнокорейская газета "Чосон ильбо" заявляла, что Китай поставлял нефть Северной Корее в нарушение санкций ООН. Согласно сообщению, корабли Китая и КНДР встретились в море для тайной передачи нефти. Пекин отрицает обвинения.

В этом году КНДР осуществила шесть ядерных испытаний, а также испытала несколько межконтинентальных баллистических ракет, что вызвало критику со стороны мирового сообщества.

В связи с этим Совет безопасности ООН несколько раз расширяла санкции против Северной Кореи, в частности, 22 декабря организация единогласно одобрила предложенные США новые санкции против Северной Кореи. Санкции ограничат для КНДР импорт нефти, вернут всех ее рабочих из зарубежа в течение года и могут существенно ограничить судоходство.

Чтобы предотвратить обход санкций всем странам дают разрешение на задержание, проверки и изъятия судов, подозреваемых в незаконной перевозке грузов в или из Северной Кореи. Другие санкции, включенные в пакет, предусматривают запрет на экспорт продовольственных товаров, машин и других товаров из Северной Кореи.

Темы: санкции КНДР США Китай
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