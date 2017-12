Трамп разочарован информацией о поставках Китаем нефти в КНДР

Президент США Дональд Трамп после появления информации о поставках Китаем нефти в КНДР заявил, что "очень разочарован".

Об этом он написал в twitter, пишет Радио Свобода.

"Пойманные с поличным. Очень разочарован, что Китай позволяет нефти идти в Северную Корею. Мирного решения северокорейской проблемы никогда не будет, если такое будет происходить и в дальнейшем", - написал Трамп.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!