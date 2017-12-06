ООН приостанавливает продовольственную помощь жителям Донбасса

Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая является подразделением ООН, приостановит оказание помощи жителям Востока Украины.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Представитель организации во вторник, 5 декабря, заявил, что прекращение поставок гуманитарной помощи на Донбасс в следующие 2 месяца связано с нехваткой финансирования ВПП.

По его словам, из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что "ВПП будет продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на Востоке Украины как минимум до середины 2018 года и будет продолжать следить за ситуацией в стране".

Как известно, ранее координатор системы ООН в Украине Нил Уокер сообщил, что Украина занимает первое место в мире по количеству жертв от взрывов мин и третье место - по загрязнению территории минами.