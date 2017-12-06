ООН приостанавливает продовольственную помощь жителям Донбасса

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Среда, 6 декабря 2017, 00:54

Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая является подразделением ООН, приостановит оказание помощи жителям Востока Украины.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Представитель организации во вторник, 5 декабря, заявил, что прекращение поставок гуманитарной помощи на Донбасс в следующие 2 месяца связано с нехваткой финансирования ВПП.

По его словам, из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что "ВПП будет продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на Востоке Украины как минимум до середины 2018 года и будет продолжать следить за ситуацией в стране".

Как известно, ранее координатор системы ООН в Украине Нил Уокер сообщил, что Украина занимает первое место в мире по количеству жертв от взрывов мин и третье место - по загрязнению территории минами.

Темы: Донбасс ООН
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