"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" пробился в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В заключительном шестом туре группового этапа турнира чемпион Украины обыграл на своем поле со счетом 2:1 английский "Манчестер Сити" и независимо от результата матча с участием "Наполи" обеспечил себе выход в весеннюю часть ЛЧ.

В середине первого тайма в течение шести минут бразильские легионеры "Шахтера" Бернард и Исмаили двумя голами сделали победный задел для хозяев поля. "Ман Сити" сумел лишь в самой концовке "размочить" счет благодаря голу с пенальти аргентинца Серхио Агуэро.

Для выхода из группы "Шахтеру" достаточно было не проиграть, так что "горняки" даже перевыполнили задачу.

"Наполи" же в Роттердаме проиграл "Фейеноорду" со счетом 1:2.

По итогам шести туров "Манчестер Сити" занял первое место в группе с 15 очками, "Шахтер" набрал 12 очков, в активе "Наполи" – 6 пунктов и у "Фейеноорда" – 3.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится 11 декабря.