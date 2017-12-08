ООН: в 2018 году гумпомощь Донбассу составит $187 млн

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Пятница, 8 декабря 2017, 00:55

Для обеспечения гуманитарной помощью жителей Донбасса нужно выделить $187 млн.

Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер, передает Центр новостей ООН.

"В следующем году на оказание гуманитарной помощи жителям Украины потребуется $187 млн. Кризис, связанный с конфликтом на востоке страны, коснулся 4,4 млн человек, из которых 3,4 млн нуждаются в помощи, а 2,3 млн находятся в особенно невыгодном положении", - подчеркнул Уокер.

"Около 1,2 млн человек испытывают недостаток продовольствия - это в два раза больше, чем в прошлом году. Растет также количество случаев устойчивого к антибиотикам туберкулеза, ВИЧ и даже полиомиелита", - также отметил координатор ООН.

Как известно, ранее Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая является подразделением ООН, на 2 месяца приостановила оказание помощи жителям Донбасса.

Темы: Донбасс ООН
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