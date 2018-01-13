ОБСЕ за сутки зафиксировала 662 взрыва на Донбассе

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Суббота, 13 января 2018, 00:05

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 662 взрывы в зоне АТО за период с 19:30 10 января по 19:30 11 января.

Об этом говорится в отчете организации от 12 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов  около 620 против ориентировочно 410", – подчеркнули в ОБСЕ.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав 42 взрыва против 4 соответственно",  говорится в отчете.

"В подконтрольных правительству районах СММ зафиксировала такие нарушения линий отвода: 10 января  миномет (М-120-15 "Молот", 120 мм), который стоял возле пгт Талаковка, а 11 января  2 неподвижные буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б" 152 мм) на территории объекта в с. Приволье",  сообщили наблюдатели.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 1 реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), которая двигалась в северном направлении вглубь поля вблизи с. Качкарское, 13 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) неподалеку с. Новоалександровка, а также 34 РСЗО (БМ-21) примерно в 6 км на юго-восток от г. Миусинск",  подчеркнули в Наблюдательном миссии.

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО
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