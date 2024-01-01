Подкаст "Реконструкція"

24 лютого 2022 року почався найдовший день в житті кожного українця – день великого російського вторгнення. Від того моменту, коли перші ракети упали на наші сонні міста, сонце встигло багато сотень разів піднятись і сховатися за горизонтом.

Але кожен із нас досі живе саме той день, носить його в собі, як чорний осколок в тілі.

Впродовж минулого року УП опублікувала цикл документальних подкастів "24.02: Реконструкція", у якому відтворила події того дня у владних кабінетах, в захищених командних бункерах, домівках звичайних і незвичайних українців. А також в окопах солдатів по всій лінії фронту.

Для цього ми поспілкувались із десятками ключових дійових осіб у владі, політиці, армії та волонтерському русі. У цьому проекті УП пропонує читачам зануритись у ці розмови повністю, пройти разом з авторами і їх героями через усі перепитії того важкого дня 24 лютого 2022 року.

Тому ми публікуємо повні версії інтерв’ю, які записані для подкасту, із Русланом Стефанчуком, Олександром Сирським, Кирилом Будановим, Олексієм Резніковим, Сергієм Притулою, Тарасом Чмутом та іншими.



Текстові версії подкасту

Епізод перший: Підготовка до вторгнення
Епізод другий: Кабінет Залужного, наради у Зеленського, евакуація Кабміну
Епізод третій: Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Епізод четвертий: Російське вторгнення: фронти, люди й міста
Епізод п'ятий: Чернігів і Харків у перший день вторгнення. Окупація півдня

Повні версії інтерв'ю

Кирило Буданов

керівник Головного управління розвідки Міноборони

Сергій Притула

волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули

Олексій Резніков

міністр оборони України 2021–2023

Руслан Стефанчук

голова Верховної Ради

Андрій Садовий

мер Львова

Давид Арахамія

голова фракції "Слуги народу"

Олександр Сирський

командувач Сухопутними силами ЗСУ (2019-2024), головком ЗСУ (з 2024)

Тарас Чмут

керівник БФ "Повернись живим"

Борис Джонсон

прем’єр-міністр Об’єднаного королівства 2019–2022

Олександр Кубраков

міністр інфраструктури

Петро Порошенко

депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності", колишній президент України

Олексій Неїжпапа

командувач Військово-морських сил України


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