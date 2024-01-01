24 лютого 2022 року почався найдовший день в житті кожного українця – день великого російського вторгнення. Від того моменту, коли перші ракети упали на наші сонні міста, сонце встигло багато сотень разів піднятись і сховатися за горизонтом.

Але кожен із нас досі живе саме той день, носить його в собі, як чорний осколок в тілі.

Впродовж минулого року УП опублікувала цикл документальних подкастів "24.02: Реконструкція", у якому відтворила події того дня у владних кабінетах, в захищених командних бункерах, домівках звичайних і незвичайних українців. А також в окопах солдатів по всій лінії фронту.

Для цього ми поспілкувались із десятками ключових дійових осіб у владі, політиці, армії та волонтерському русі. У цьому проекті УП пропонує читачам зануритись у ці розмови повністю, пройти разом з авторами і їх героями через усі перепитії того важкого дня 24 лютого 2022 року.

Тому ми публікуємо повні версії інтерв’ю, які записані для подкасту, із Русланом Стефанчуком, Олександром Сирським, Кирилом Будановим, Олексієм Резніковим, Сергієм Притулою, Тарасом Чмутом та іншими.