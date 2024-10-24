Нинішня російсько-українська війна "народила" нову генерацію, нову плеяду сучасних українських воїнів – солдатів, офіцерів та вищого командування, – яскравим представником якої є генерал-лейтенант Кирило Буданов.

У травні 2022 року мала нагоду особисто познайомитись із ним. На той момент не було відомо геть нічого про подальші кроки в боротьбі за полонених. Що найбільше вразило – його сміливість, рішучість, особиста підтримка та відповідальність щодо повернення додому бійців Маріупольського гарнізону, які вийшли в полон з "Азовсталі" за наказом. На той момент і навіть зараз це неабияк контрастує з байдужістю деяких наших співгромадян.

Я певна, за рахунок безпосередньої залученості в підтримку гарнізону від самого початку український воєначальник особисто розділяє глибокі переживання щодо звільнення наших захисників з полону.

Завдяки його рішучості було ухвалене ризиковане рішення з підсилення оборонців міста вертолітною операцією "Небо", що, як тоді здавалось, було на межі фантастики. Я дуже поважаю людей, які здатні ухвалювати складні рішення та брати на себе відповідальність.

Із мого досвіду як керівниці "Асоціації родин захисників "Азовсталі"" за 2,5 роки я зрозуміла, що не всі готові бути з сім'ями полонених в їхніх переживаннях та боротьбі до кінця. Очікування героїв з полону – пітьма нескінченної невідомості, яка ставить твоє життя на паузу. В такі моменти важливо знаходити час на підтримку для рідних, які чекають.

Ключова роль у комунікації "держава – сім'ї військовополонених" належить Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, який структурно входить до Головного управління розвідки. Під керівництвом Кирила Буданова Штабу вдалося вибудувати якісно нову комунікацію з родинами, відкрити та пояснити рідним процеси обмінів, залучити до обговорення нових ідей в контексті покращення обмінного процесу.

Одним із ключових моментів у цих надскладних процесах було знайти та покарати винуватців теракту в Оленівці, під час якого росіяни стратили полонених азовців. І, що важливо, змусити ООН та Червоний Хрест працювати на користь наших військовополонених. Багато роботи в цьому напрямку вже зроблено, ще багато – попереду, але наявні результати вже сьогодні заслуговують уваги.

Як казав колись один із улюблених військових стратегів Кирила Буданова, легендарний Сунь-цзи: "Битися й перемагати в усіх боях – не найвища майстерність. Найвища майстерність полягає в тому, щоб зруйнувати опір ворога без битви". І ефективні дії української розвідки в масштабах всієї російсько-української війни щодня доводять правоту цих слів відомого китайського мислителя.

Катерина Прокопенко, керівниця "Асоціації родин захисників "Азовсталі", дружина командира 12-ої бригади спецпризначення "Азов" Дениса Прокопенка

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Рідко буває, що топкомандир сам проходить шлях від звичайного курсанта до генерала. Але Кирило Буданов саме такий. Він відчув на собі, що таке бути бойовим офіцером, адже особисто брав участь у багатьох ризикованих завданнях і навіть отримав поранення.

Кирило Олексійович – людина, яка на власному прикладі демонструє гідний спротив ворогу та викликає повагу і довіру до себе завдяки своїм діям.

Під його керівництвом уже проведено безліч операцій та диверсій, як на фронті, так і в тилу ворога. Одна з них – спецоперація "Небо": унікальний повітряно-десантний прорив ГУР в оточений росіянами Маріуполь.

Завдяки вмілому плануванню генерала Буданова українські гвинтокрили здійснили сім бойових вильотів та прорвались углиб ворожої території на понад 100 кілометрів. Це дало можливість доправити в оточене місто понад 30 тонн вантажу (зброї, боєприпасів, зв'язку), десантувати туди понад 70 бійців підкріплення та евакуювати звідти 64 поранених захисників Маріуполя, які 86 днів тримали оборону "Азовсталі".

А ще Буданов – один із тих, завдяки чиїм зусиллям сотні українських полонених вже отримали можливість повернутися з російського полону додому.

У нашій країні ще є високопоставлені командири, які вірні присязі та захищають народ України, професійно виконуючи свої обов'язки. І Кирило Буданов саме такий.

Руслан "Давід" Сербов, ветеран "Азову", захисник "Азовсталі", учасник спецоперації "Небо"