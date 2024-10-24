Поза межами можливого

«Українська правда» представляє свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України

Цьогорічне гасло церемонії —  «Поза межами можливого» якнайкраще ілюструє рік, що минає

Україна та українці продовжують чинити опір в найжорстокішій війні 21 століття ціною надзусиль, самопожертви та роблячи неможливі речі можливими





Захисники
Державне управління
Суспільство
Бізнес
Культура
Спорт

Захисники

Державне управління

Суспільство

Бізнес

Культура

Спорт










Як ми оцінювали

Журі оцінювало учасників рейтингу за наступними критеріями: 

  • внесок у перемогу й розбудову української державності,
  • вплив на суспільно-політичні процеси, 
  • лідерство та доброчесність.

На першому етапі кандидатів висували читачі "Української правди". Редакція отримала більше 1700 заявок. На другому етапі журналісті УП сформулювали списки для голосування професійного журі. У кожній категорії було представлено до 80  учасників. Ці списки були передані для голосування зовнішньому журі, зі складом якого ви можете ознайомитися нижче. 

Найвищі бали журі очікувано отримали учасники категорії "Захисники". Найнижчі – кандидати номінації "Державне управління". 

Редакція "Української правди" зі свого боку внесла остаточні корективи в фінальні списки переможців, щоб різні категорії учасників були представлені збалансовано.

Журі

Політика та державне управління

Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті

Володимир Огризко, український дипломат, ексголова МЗС України

Галина Зеленько, завідувачка відділу політичних інститутів і процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інститут Київ

Михайло Ткач, керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди"

Суспільство

Олександра Романцова, українська правозахисниця, виконавча директорка організації "Центр громадянських свобод"

Ольга Руденко, головна редакторка The Kyiv Independent

Тетяна Трощинська, керівниця департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту Суспільного, радіоведуча

Михайло Кригель, редактор, журналіст "Української правди"

Катерина Хорощак, головна редакторка "УП. Життя"

Захисники

Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій 

Євген Грушовець, голова Громадської антикорупційної ради при МОУ, учасник звільнення острову Зміїний в 2022 році

Марія Берлінська, ветеранка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки

Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 

Роман Романюк, політичний оглядач "Української правди"

Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди"

Бізнес

Андрій Пишний, голова Національного банку України

Ганна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України

Катерина Глазкова, виконавча директорка Спілки українських підприємців

Микола Максимчук, в.о. головного редактора "Економічної правди"

Культура

Іванна Скиба-Якубова, виконавча директорка Радіо Хартія

Оксана Хмельовська, співзасновниця і головна редакторка культурно-видавничого проєкту "Читомо"

Ольга Сагайдак, голова Правління Коаліції дієвців культури, співзасновниця Dofa.Fund

Ярина Чорногуз, поетеса, бойова медикиня, розвідниця Збройних сил України

Тетяна Пушнова, редакторка "УП.Культура"

Спорт

Дар'я Кузнецова, спортивна журналістка, ведуча новин на Першому каналі Суспільного

Дмитро Лазуткін, телевізійний продюсер, спортивний коментатор

Матвій Бідний, міністр молоді та спорту України 

Андрій Твердохліб, головний редактор "Чемпіон"

Євген Будерацький, заступник головної редакторки "Української правди"

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Поза межами можливого

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