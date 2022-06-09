З "Азовсталі" вийшли 2449 захисників, вони усі в ОРДО – джерело

Усі 2449 людей, які вийшли із "Азовсталі", зараз перебувають у смт Оленівка на Донеччині.

Джерело: співрозмовник у розвідці, стаття "Української правди" "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі"

Пряма мова: "Усі, хто вийшов із "Азовсталі" зараз перебувають в Оленівці (СІЗО в СМТ під Донецьком - ред.). Там 2449 наших людей".

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Деталі: У статті йдеться, що домовленості з росіянами виявились конкретними та простими: бійці мають залишитись живі, ніяких тортур, окреме компактне утримання тих, хто вийшов із "Азовсталі", і підготовка їх для обміну.

Нагадаємо: Раніше російські пропагандисти писали, що захисників "Азовсталі" вивезли у РФ.

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