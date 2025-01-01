Ми з Тайрою познайомилися в Маріуполі. А всі знайомства "звідти", з тієї війни, з того нашого сходу – вони потому лишаються назавжди, як певна ознака, за якою визначаєш своїх, ні з ким їх не плутаючи і ніколи їх не забуваючи.

Так було і з Юлею – в тій, "попередній" війні завжди було розуміння того, що вона, Тайра, є, що вона в своєму (нашому) Маріуполі, а отже, Маріуполь і справді наш. Нині це все згадується як щось із минулого життя, хоча життя – воно те саме, і Тайра та сама, попри все, що сталось – і з нею, і з нами всіма.

Коли Юля повернулась із полону, ми стали частіше бачитись, більше спілкуватись. Мені трапилось читати її вірші. Більше того, їх вичитувати. Це надміру специфічне, болюче і відповідальне заняття – вичитувати такі вірші. Вірші, за якими, попри їхню очевидну поетичну самодостатність, все одно грізно й болісно проступає біографія, доля, життєвий шлях авторки.

Відокремиш цю біографію від образів та рим – і все посиплеться, порушиться, втратить свою чіткість і переконливість. Мова, знову ж таки, не про первинність факту, не про мемуаристику чи тематику – вірші Тайри справді є цілком самодостатніми і не потребують постійної авторської присутності.

А ось усе одно – це спрацьовує повною мірою саме тоді, коли все складається докупи: роки цієї війни, берег Азовського моря, Юлін голос, яким вона переповідає те, що бачила на власні очі, свідком чого була, про що може свідчити і за що може відповідати.

Справжня поезія, як видається, саме так і працює – в поєднанні універсального та особистісного, загального та приватного, прихованого та публічного.

Тайра прийшла в "Хартію". Для нас у бригаді це справді важливо, це вияв поваги до чину тисяч чоловіків та жінок, яких об'єднала "Хартія".

Останніми місяцями трапилося особливо часто й посутньо спілкуватися з Юлею, і з цього спілкування, крім давньої дружби та поваги, постає ще глибоке відчуття спорідненості.

Тайра дуже щира. Колюча, складна, десь незрозуміла, десь не зовсім переконлива. Але щира. І відкрита. За цією відкритістю стоїть важкий, болісний досвід порятунку і допомоги.

Роки війни могли би зробити чиюсь душу черствою, нездатною на постійне реагування. А ось у випадку з Тайрою цього не сталося – вона далі говорить про все, що діється як про частину свого життя. Це її війна, це її країна, це її співвітчизники. І говорить вона про них, як про найдорожчих і найближчих людей. Просто, чесно і відкрито.

Комусь її слова можуть видатися запростими, комусь – зарізкими. Але в чому її ніколи не звинуватиш, то це у відчуженості, дистанційованості, відсутності емпатії та співчуття. Юля в цьому цілісна, їй неможливо закинути черствіть чи байдужість. Мабуть, їй із цим нелегко.

Мабуть, через це і з нею не завжди легко. Але ти завжди можеш бути певен: якщо їй є що сказати – вона скаже. Якщо вона може допомогти – вона допоможе. Це велика якість у наші непевні часи. І це велика честь – бути свідком цієї чесності і цієї щирості.

Тому честь, Тайро!

Сергій Жадан, військовослужбовець 13-ої бригади НГУ "Хартія"