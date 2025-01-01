УП100 Сила жінок

2025

Пам’яті Ірини Цибух

Захисниця, яка забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших точок, надавала домедичну допомогу бійцям, постійно ризикувала власним життям під час евакуацій і намагалася впровадити культуру пам’яті в українському суспільстві, стала натхненницею цьогорічної премії УП 100. Сила жінок.

Проєкт було започатковано, аби подякувати українкам, які своєю щоденною працею та прикладом об'єднують людей, надихають, створюють нові можливості та рухають Україну вперед.

Аби відзначити українок, які є справжніми лідерками.

Які самовіддано і наполегливо працюють в усіх куточках України, впливаючи на суспільні процеси і роблячи перемогу можливою.

Захисниці
Суспільство
Освіта і наука
Політика та державне управління
Бізнес
Культура
Креативні індустрії та мода
Спорт



Захисниці

Суспільство

Освіта і наука

Політика та державне управління

Бізнес

Культура

Креативні індустрії

Спорт












Як ми складали список лідерок УП 100. Сила жінок

Журі оцінювало учасників рейтингу за наступними критеріями:

  • Внесок у перемогу та розбудову української державності
  • Вплив на суспільно-політичні процеси
  • Лідерство
  • Доброчесність
  • Відстоювання прав жінок та гендерної рівності

Методика

На першому етапі журі, в яке входили представники редакції, висували кандидаток в кожній номінації. Також внести кандидаток могли читачі УП. На основі цих списків було сформовано лонглист, який міг включати до 50 кандидаток в кожній категорії. 

Висування кандидаток та формування списків тривало до 24 січня. Після цього лонглісти були передані експертному журі.

Кожен із членів експертного журі міг запропонувати власних кандидаток, які не потрапили у вибірковий лист редакції.

Далі кожен член журі отримав свій остаточний список для голосування і виставив кандидаткам бали від 1 до 10, де 10 – найвища оцінка. Голосування тривало до 24 лютого.  

За результатами  голосування журі УП та професійного журі сформувався шортліст за кожною з номінацій.

Редакція залишила за собою право внести низку коректив до підсумкового результату за результатами обговорення журі задля того, щоб в шортлісті були представлені різні категорії. Не лише члени Кабміну чи нардепи, а і представниці місцевого самоврядування. Волонтерки маленьких міст та представниці локальних медіа.

Список членів журі

  • Роман Грищук, народний депутат України
  • Геннадій Зубко, голова Наглядової Ради Києво-Могилянської Академії
  • Андрій Пишний, голова НБУ
  • Андрій Садовий, мер Львова
  • Катерина Загорій, меценатка, громадська діячка
  • Олег Гороховський, співвласник Fintech Band, monobank
  • Катерина Зубарєва, співзасновниця бренду The Sleeper
  • Геннадій Чижиков, Президент Торгово-промислової палати України
  • Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center
  • Катерина Прокопенко, волонтерка, співзасновниця Асоціації родин захисників "Азовсталі"
  • Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine
  • Андрій Шевченко, колишній посол України в Канаді
  • Василина Врублевська, fashion-фотографка, фотохудожниця
  • Анастасія Леонова, співзасновниця ist publishing
  • Лілія Літковська, дизайнерка, модельєрка
  • Всеволод Кожемяко, командир добровольчого підрозділу "Хартія"
  • Тетяна Ніколаєнко, журналістка
  • Соломія Бобровська, народна депутатка
  • А також команда УП у складі Севгіль Мусаєвої, Катерини Хорощак, Дмитра Сімонова, Миколи Максимчука, Михайла Ткача, Тетяни Даниленко, Михайла Кригеля та Євгена Будерацького.

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