Я пам'ятаю Лєру ще з часів заснування Oh My Look! Це людина, щиро закохана в життя, вона постійно в пошуку нових ідей, сенсів та глибин. Вона безупинно навчається, створює проєкт за проєктом та вміє не лише генерувати шалені ідеї, а й успішно втілювати їх у життя.

Лєра завжди одна з перших змінює правила гри на ринку, не боїться ризикувати і щоразу доводить, що бізнес – це не лише про гроші, а передусім про людей.

Її проєкти G.Bar, Oh My Look! та LAVLA – це справжній всесвіт для жінок та дівчат. Вона розуміє нас, як ніхто інший, і це, мабуть, одна з причин, чому її бізнеси такі успішні.

Але її вплив виходить далеко за межі підприємництва. Лєра – людина, яка не просто створює красиве, вона змінює світ навколо себе.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Лєра підтримувала безліч зборів та ініціювала власний для протезування військових у Superhumans, допомагаючи тим, хто віддав за нашу свободу найцінніше.

Її бізнеси також долучилися до збору на жіночу військову форму разом із фондом "Землячки", бо знає: важливо підтримувати не лише тих, хто воює, а й тих, хто робить це в умовах, до яких армія не була готова.

Лєра – це про емпатію в дії, про вміння бачити інших і шукати, як допомогти.

Якщо Лєра щось задумала, це буде не просто "класний проєкт", а справжня революція в індустрії. Вона не любить посередність і точно не знає, що таке "зупинитися". Вона – однозначно одна з найвпливовіших жінок України. Не тому, що про неї пишуть, а тому що вона надихає стількох жінок своїм прикладом.

А ще Лєра створила курс NOM – навчальну програму, а також величезне підприємницьке ком'юніті. Це місце, де збираються сильні, амбітні, творчі люди, щоб вчитися не тільки маркетингу, а й новому мисленню. Тут про реальний бізнес без води, про стратегії, які працюють, і про середовище, що заряджає на дії. NOM – потужний поштовх для тих, хто має бізнес, хто тільки хоче його відкрити, а також для тих, хто вагається чи боїться. І Лєра – головна натхненниця цього руху.

Але що важливіше – Лєра не боїться бути собою. Вона чесна, відкрита, глибока і дуже справжня. Ви це відчуєте після перегляду першого ж випуску її новоспеченого YouTube-каналу. Вона знає, як витримати удар, коли бізнес-процеси дають збій, але водночас не забуває, що життя – це більше, ніж дедлайни та стратегії. Це про людей, про підтримку, про те, щоб не залишатися байдужими. І саме тому Лєра завжди там, де вона потрібна найбільше.

Валерія Гузема, засновниця Guzema Fine Jewelry та Guzema Foundation