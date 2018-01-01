"Можливо, це який перегиб керівника Зміївського району, я зараз перевіряю всю цю інформацію. Логіки в його діях немає ніякої. Ще раз кажу, якщо нам необхідні кошти, ми їх можемо вносити цільовим внеском на підтримку партії. Нам немає необхідності розбивати його на 3200 членських внесків, по 240 гривень за рік. Це безглуздо. Можна однією сумою проплатити це і просто не піднімати це питання. Стосовно приймання грошей від людей, які не є членами партії, ми цей випадок перевіряємо. Просто не можемо зрозуміти, що сталося і навіщо це хтось робив"