Маляренко
знав про візит представників ЧЕСНО до того, як вони повернулися зі Зміївщини в Харків.
Громадський рух ЧЕСНО зателефонував Маляренку
, аби ознайомити з виявленими фактами і взяти коментар. Але Маляренко, почувши, що з ним розмовляють представники ЧЕСНО, спілкуватися відмовився.
Заради справедливості, маємо зазначити, що ще восени 2017 року ЧЕСНО спілкувався з частиною людей, які фігурували у фінансовому звіті Харківської БПП як найбільші донори. Більшість із цих людей, зокрема заступники голови Харківської РДА, які в 2015 балотувалися від БПП, стверджували, що фінансують партію.
При цьому, зазвичай, вони не могли назвати скільки саме коштів перераховували та відповідали схожими фразами.
Варто зазначити, що голова Адміністрації Президента Ігор Райнін
– депутат саме Харківської облради і 100 % прогульник.
Саме він очолює партійний осередок
на Харківщині.
Аби уникнути спекуляцій довкола звинувачень у "зливах" та незаконному зборі персональних даних, одразу зазначимо, що джерелом інформації у нашому розслідуванні є виключно дані, розміщені у відкритому доступі в інтернеті
.
Подібне розслідування може провести будь-хто, хто має комп'ютер та доступ до мережі. Дані про місце проживання донорів (назва міста, села
) вказані у фінансовому звіті БПП за IV квартал 2017 року. Ця інформація є відкритою!