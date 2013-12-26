УСІ КАНДИДАТИ
Віктор БАЗОВ Андрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ Оксана БЛАЖІВСЬКА Олександр БОЙКО Едуард БОНДАРЄВ Роман БРЕГЕЙ Юрій БУГЛАК Лариса ГОЛЬНИК Михайло ГОНЧАРУК Вікторія ГРИБ Інна ГРИБАН Мальвіна ДАНИЛОВА Віктор ДАНКО Петро ДЕНИСЮК Геннадій Д’ЯКОВСЬКИЙ Анатолій ЗАГОРОДНІЙ Ігор КАРАЧЕНЦЕВ Василь КАРПИНЕЦЬ Василь КЛЮБА Михайло КОБАЛЬ Олександр КОРОТКЕВИЧ Сергій КОСТЮК Олександр КРИЖНИЙ Анжеліка КРУСЯН Олена ЛОЖКІНА Вадим МАРУСЕНКО Роман МАСЕЛКО Ганна МАТВІЄВСЬКА Руслан МЕЛЬНИК Олександр МЕЛЬНИЧУК Раїса МІНЧЕНКО Сергій ОВЕРЧУК Олег ОМЕЛЬЧУК Павло ПАРХОМЕНКО Світлана РАБОВСЬКА Олександр РИБЧЕНКО Юлія СІРЕНКО Іванна СМАЧИЛО Володимир СОЛОВЙОВ Марина СТАШУК Людмила СУШКО Олександр ТКАЧЕНКО Олексій ТУРЧЕНКО Віктор ФОМІН Олександр ХРІМЛІ Ігор ХУТОРНЕНКО Руслан ЧЕРНЕЦЬКИЙ Анжеліка ШЕРЕМЕТ
СУДДІ НАД СУДДЯМИ
КОГО ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОБЕРЕ ДО ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ
10 червня президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду двох нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Це орган, який відповідає за формування суддівського корпусу, заміну місця роботи суддів та забезпечення незалежності судової влади.

Саме ВРП мала здійснити очищення суддівської системи. Однак через політичні призначення замість суддівського самоврядування орган займався покаранням неугодних владі та покриттям покірних.

До фінальної стадії конкурсу дійшло 48 кандидатів, які 31 липня, 1 та 2 серпня пройдуть співбесіди.

Після цього комісія рекомендує кількох кандидатів президенту, серед яких він обере двох
переможців – нових членів Вищої ради правосуддя.

Громадські організації Автомайдан, Центр протидії корупції, Фундація DEJURE та Трансперенсі Інтернешнл Україна проаналізували кандидатів та поділили їх на три групи:
Для оцінки кандидатів ми використали такі індикатори, які можуть свідчити про їхню упередженість або недоброчесність:
причетність до кримінальних правопорушень
причетність до порушення прав людини
невідповідність стилю життя задекларованим доходам, незрозуміле походження статків, причетність до некримінальних корупційних правопорушень
причетність до сумнівних рішень чи дій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
зв'язок з політичними партіями (рухами) або політиками чи антиукраїнські настрої
недотримання норм професійної етики у статусі особи, на яку розповсюджуються такі норми
Вважаємо, що за відсутності вичерпних пояснень з боку кандидатів ці ознаки виключають можливість їхнього призначення на посаду суддів Вищого вищої ради правосуддя.

У той же час, запрошуємо кандидатів оприлюднити документи, які б спростували висновки експертів громадських організацій, або надсилати таку інформацію на електронну скриньку prosud.info@gmail.com.
КАНДИДАТИ, ЯКИМ НЕ МІСЦЕ У ВРП

До цієї категорії ввійшло 18 кандидатів, у діях та документах яких ми знайшли чимало ознак недоброчесності. На думку громадських організацій виявлена інформація свідчить про їхню невідповідність критеріям члена Вищої ради правосуддя.
Оксана БЛАЖІВСЬКА
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Едуард БОНДАРЄВ
Читати
Юрій БУГЛАК
Читати
Інна ГРИБАН
Читати
Мальвіна ДАНИЛОВА
Читати
Петро ДЕНИСЮК
Читати
Анатолій ЗАГОРОДНІЙ
Читати
Ігор КАРАЧЕНЦЕВ
Читати
Михайло КОБАЛЬ
Читати
Олександр КОРОТКЕВИЧ
Читати
Сергій КОСТЮК
Читати
Анжеліка КРУСЯН
Читати
Олександр МЕЛЬНИЧУК
Читати
Раїса МІНЧЕНКО
Читати
Світлана РАБОВСЬКА
Читати
Олексій ТУРЧЕНКО
Читати
Олександр ХРІМЛІ
Читати
Анжеліка ШЕРЕМЕТ
Читати
КАНДИДАТИ, ДО ЯКИХ Є ЗАПИТАННЯ

До цієї категорії увійшло 19 кандидатів, дії чи документи яких викликали сумніви щодо їхньої доброчесності. Ми поставили до них запитання, які також мала б задати їм конкурсна комісія.
Віктор БАЗОВ
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Андрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Читати
Олександр БОЙКО
Читати
Вікторія ГРИБ
Читати
Геннадій Д'ЯКОВСЬКИЙ
Читати
Василь КАРПИНЕЦЬ
Читати
Василь КЛЮБА
Читати
Олександр КРИЖНИЙ
Читати
Олена ЛОЖКІНА
Читати
Вадим МАРУСЕНКО
Читати
Ганна МАТВІЄВСЬКА
Читати
Сергій ОВЕРЧУК
Читати
Олег ОМЕЛЬЧУК
Читати
Олександр РИБЧЕНКО
Читати
Іванна СМАЧИЛО
Читати
Марина СТАШУК
Читати
Людмила СУШКО
Читати
Ігор ХУТОРНЕНКО
Читати
Руслан ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Читати
КАНДИДАТИ, ЩОДО ЯКИХ НЕГАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
НЕ ВИЯВЛЕНА

До цієї категорії увійшло 11 кандидатів, у діях чи документах яких ми не знайшли негативної інформації. Якщо ж ви знаєте такі факти, будь ласка, надішліть їх на поштову скриньку prosud.info@gmail.com.
Роман БРЕГЕЙ
Читати
Лариса ГОЛЬНИК
Читати
Михайло ГОНЧАРУК
Читати
Віктор ДАНКО
Читати
Роман МАСЕЛКО
Читати
Руслан МЕЛЬНИК
Читати
Павло ПАРХОМЕНКО
Читати
Юлія СІРЕНКО
Читати
Володимир СОЛОВЙОВ
Читати
Олександр ТКАЧЕНКО
Читати
Віктор ФОМІН
Читати
ЩО ДАЛІ?
Громадські організації закликають президента Володимира Зеленського призначити на посади членів Вищої ради правосуддя лише тих кандидатів, щодо яких не виявлено жодної негативної інформації.

Бути суддями над суддями повинні лише достойні. Ті, чия репутація не заплямована політичними переслідуваннями майданівців чи сумнівними рішення у корупційних справах. Ті, у кого немає розбіжностей у деклараціях між заробленим та придбаним, чи хто не приховує своє розкішне майно, бо не може пояснити його походження.

Крім того, ми звертаємося до майбутніх депутатів з вимогою ухвалити закон про оновлення всього складу ВРП, залучивши до цього процесу міжнародних експертів та громадськість. Адже навіть два нових доброчесних кандидати серед 14 старих політичних призначенців – це лише крапля в морі. Без повного оновлення складу ВРП цей конкурс лише частково оновить його склад.
КАНДИДАТИ, ЯКИМ НЕ МІСЦЕ У ВРП
Оксана БЛАЖІВСЬКА
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Оксана Блажівська стала суддею Господарського суду Києва у 2010 році, одразу після призначення її батька, Євгена Блажівського, заступником генпрокурора Віктора Пшонки. До цього вона працювала помічницею нотаріуса.

Аналогічно активне просування кар'єрними сходами після призначення Євгена Блажівського почалося і у молодшої сестри – Наталії Блажівської, яка зараз є суддею Верховного суду.

На матір Блажівської, дружину заступника генпрокурора, записаний чималий маєток під Києвом, успадкований від матері (бабусі Оксани Блажівської). Фото цього маєтку можна побачити в розслідуванні PROSUD.

Якщо вірити декларації, Оксана Блажівська проживає у квартирі площею 110 кв. м., яка записана на дочку. Водночас у неї є ювелірні вироби, витвори мистецтва та ікони. Вартість зазначених речей у декларації не вказана.

Враховуючи, що декларуванню в цій категорії підлягає виключно майно, вартість якого складає понад 170 тис. грн, припускаємо, що вартість задекларованого Оксаною Блажівською має складати понад 1 млн. грн.

Звертаємось до кандидатки назвати вартість згаданої у декларації власності.

З 2011 року пересувається батьковим Jeep Grand Cherokee, який не декларувався впродовж 2014-2016 років.

Торік кандидатка мала 549 тис. грн. доходу від суддівства, викладацької діяльності, процентів та бонусів. 16-річній дочці Блажівської бабуся з дідусем поповнили картковий рахунок на 68 тис. грн.
Едуард БОНДАРЄВ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2003 року й донині працює у Господарському суді Дніпропетровської області. Вища кваліфікаційна комісія суддів у 2015 році притягнула Едуарда Бондарєва до дисциплінарної відповідальності, застосувавши стягнення у вигляді попередження.

Суддя Бондарєв ухвалював рішення на користь газової компанії олігарха Фірташа про відтермінування виплати боргів у липні 2018 та лютому 2019.

У липні 2018 року суддя Бондарєв успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання суддів, підтвердивши здатність здійснювати правосуддя.

Бондарєв проживає один. Майно, що відображене у декларації: дві квартири у Дніпрі, два гаражі та автомобіль Lexus RХ 350. За рік суд виплатив йому винагороду 635 тис. грн.
Юрій БУГЛАК
Кандидат до Вищої ради правосуддя, народний депутат
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Довгий час працював на підприємствах, наближених до екс-президента Петра Порошенка (був його помічником у парламенті) у групі компаній "Укрпромінвест". У 2014 році був обраним народним депутатом до Верховної Ради за списками БПП.

У 2019 році Буглак не брав участі у парламентських виборах.

На момент обрання Буглак був головним юридичним радником дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (з 2012 року). У 2015 році був кандидатом до Вищої ради юстиції.

За даними журналістки Анни Бабінець, останні десять років Буглак був директором кіпрської компанії RI-SYSTEM, співвласниками якої були Порошенко та його друзі: Ігор Кононенко, В'ячеслав Москаленко, Олег Свинарчук-старший, Олег Зімін. Фірму кандидат не декларував.

Майно, що відображене у декларації: п'ять земельних ділянок, шість квартир, успадкований маєток під Києвом площею 390,5 кв. м., два елітні автомобілі, та корпоративні права.

Сукупний дохід родини за 2018 рік склав 8,77 млн. грн., включно з процентами, продажем нерухомості та компенсаціями за депутатську діяльність. У 2017 році отримав 23-мільйонну спадщину від матері, яка не була у бізнесі, а у середині 2000-х працювала у господарській службі "Південно-західної залізниці" та у ЗАТ "Мрія-Авто".
Інна ГРИБАН
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 1998 по 2010 рік суддя Богунського районного суду міста Житомира. Нині працює суддею Шостого апеляційного адміністративного суду.

У 2018 році вибула з конкурсу до Верховного суду на етапі співбесіди.

Суддя Грибан під час Революції Гідності у колегії прийняла постанову, якою залишила без змін рішення суду першої інстанції щодо обмеження права на мирне зібрання Чернігівській обласній організації політичної партії "Демократичний Альянс" та іншим суб'єктам, обмеживши встановлення наметів, кіосків, навісів тощо у центрі Чернігова.

Розглядаючи скаргу на дане рішення, дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила, що Інна Грибан допустила порушення норм процесуального законодавства, які свідчать про наявність в її діях дисциплінарного проступку. Проте, у зв'язку зі спливом строків притягнення до дисциплінарної відповідальності, у відкритті дисциплінарного провадження було відмовлено.

Згідно з інформацією, викладеною у пояснювальній записці до проекту постанови Верховної Ради "Про особливості відповідальності суддів причетних до масових фальсифікацій виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року", суддя Грибан була у складі колегії, яка задовольнила апеляційну скаргу представника Партії Регіонів та визнала неправомірними дії дільничної виборчої комісії щодо недопущення офіційного спостерігача у приміщення для голосування на виборах народних депутатів України у 2012 році в одномандатному виборчому окрузі №94 (Київщина).

12 червня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів розглядала негативний висновок Громадської ради доброчесності стосовно судді Грибан і рішення про подолання висновку не набрало необхідних 11 голосів.

Це означало необхідність внесення подання про звільнення судді, натомість Комісія оголосила перерву. У зв'язку з цим член Комісії Андрій Козлов залишив засідання та публічно заявив про фальсифікацію голосування.

Майно, що відображене у декларації: квартира у Житомирі та орендована у Києві, з 2012 року пересувається автомобілем Renault Scenic. Сукупний дохід кандидатки включно з процентами 274 тис.грн.
Мальвіна ДАНИЛОВА
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Мальвіна Данилова працює суддею з 1999 року. Після розформування Вищого господарського суду була переведена до Господарського суду міста Києва.

Під час конкурсу на посаду судді Верховного суду двічі визнана такою, що не підтвердила здатність здійснювати правосуддя. Має негативний висновок Громадської ради доброчесності.

У листопаді 2016 року суддя Данилова стала жертвою пограбування. Було пограбовано будинок її цивільного чоловіка та вкрадено близько півмільйона доларів.

Після інциденту Голова Ради суддів Валентина Сімоненко заявила, що причина пограбування – е-декларування. Однак ані будинку, ані значної суми грошей Данилова не вносила у декларацію за 2015 рік.

Кандидатка стурбувала ЮНЕСКО дозволивши незаконну забудову під стінами Софії Київської. Ще вона перешкоджала роботі журналістів.

Майно, що відображене у декларації: три земельні ділянки, дві великих квартири у Києві та Харкові, будинок цивільного чоловіка площею 304.6 кв. м., та авто Mercedes Benz E250. Сукупний заробіток у 2018 році склав 404 тис. грн.
Петро ДЕНИСЮК
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Голова Рівненського міського суду Рівненської області. За інформацією ЗМІ, Петро Денисюк всупереч закону ймовірно займається підприємницькою діяльністю.

Так, на нього виписані доручення від рідної сестри Віри Богданець та чоловіка племінниці Віктора Кушніра.

Згідно з дорученнями, Петро Денисюк має всі права підпису та керування двома підприємствами з вирощування худоби. За заявою журналістів, обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо судді.

За даними розслідування PROSUD, рідна сестра судді володіє елітною нерухомістю у столиці на 10 млн. грн. Загалом майже вся рідня Денисюка працює в органах прокуратури.

У майнову декларацію кандидата на посаду члена ВРП голова суду вписав дві земельні ділянки, половину житлового будинку у Рівному за 1,16 млн. грн. та користування автомобілем Mercedes-Benz E200. Хоча його сукупний заробіток за 2018 рік склав 492 тис. грн.
Анатолій ЗАГОРОДНІЙ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя у відставці
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Уперше став суддею ще за радянських часів у 1983 році. З 2005 працював суддею Вищого адмінсуду України, секретарем третьої судової палати. Виконував обов'язки голови суду. Нині у відставці.

Отримав менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту під час конкурсу до Верховного суду.

Загородній у складі колегії визнав незаконним та скасував подання ВРП про звільнення судді Червонозаводського районного суду Харкова Олени Васильєвої з посади за порушення присяги. Остання розглядала 2 адміністративні справи відносно учасників Майдану зі значними порушеннями норм.

Син кандидата Андрій Загородній став власником квартири у Києві вартістю понад 1 млн. грн.та площею 122 кв. м за договором дарування. Ймовірно, що квартиру подарували йому батьки, хоча у декларації 2013 року кандидат задекларував 363 тис. грн.власного доходу та 84 тис. грн.доходу членів родини.

Екс-суддя також порушив принцип гласності під час розгляду суспільно важливої справи за позовом одіозного судді Володимира Бабенка про скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тоді колегія, до складу якої входив Загородній, заборонила буду-яку відеозйомку та навіть користування телефоном.

Усім майном, яке декларує Анатолій Загородній у 2018 році, володіє його дружина, яка працює в територіальному управлінні юстиції. У Антоніни Загородньої три земельні ділянки, два житлові будинки на Черкащині з господарськими будівлями. При цьому у декларації за 2017 рік він вказав половину загальної площі об'єктів нерухомості, які перебувають у спільній власності дружини.

Загородній також вказав ймовірно недостовірні дані у своїй декларації. У 2017 році він зазначив, що від 13 травня 2010 року йому на праві користування належить легковий автомобіль Honda Accord 2008 року. Проте у попередніх деклараціях за 2015 та 2016 роки цієї інформації немає.

Разом із дружиною у 2018 кандидат отримав понад 676 тис. грн. доходу.
Ігор КАРАЧЕНЦЕВ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя у відставці
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2002 року консультант Харківського районного суду Харківської області. З 2003 суддя Харківського районного суду Харківської області.

Караченцев вибув з конкурсу до Верховного суду за результатами пленарного засідання членів ВККС, де вони повним складом розглядали негативний висновок щодо кандидата.

У висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики, мати судді у 2016 році купила дві автівки вартістю в 700 тис. грн.

Водночас у період з 2012 по 2016 рік заробила лише 1 тис. грн. Виникають обґрунтовані сумніви у відповідності способу життя кандидата задекларованим доходам.

Суддя у відставці Караченцев з дочкою живе у власній харківській квартирі площею 102 кв. м. з 2013 року.

Караченцев користується двома недешевими автівками: Toyota Camry та Toyota RAV 4, які належать його матері-пенсіонерці. Вона раніше працювала у харківському райвідділі управління МВС у Харківської області.

За підсумками 2018 року задекларував прибуток у 517 тис. грн.
Михайло КОБАЛЬ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Уперше призначений суддею Шахтарського міськрайонного суду Донецької області у 2004 році. Протягом двох років працював у Севастопольському апеляційному адміністративному суді. Після анексії Криму був переведений до Києва.

За первинним кваліфоцінюванням, що проводилося у 2016 році, суддя Михайло Кобаль не підтвердив можливість здійснювати правосуддя.

Кобаль був у складі колегії, що скасувала рішення Мінкульту про занесення історичної будівлі в центрі Києва по вулиці Грушевського до Державного реєстру нерухомих пам'яток, задовольнивши позов ТОВ "Грааль".

За даними "Української правди", ТОВ "Грааль" пов'язане з екс-міністром освіти часів Януковича Табачником, що вже понад 10 років намагається побудувати там хмарочос.

Він повністю порушить архітектурну цілісність ансамблю по вулиці Хрещатик, а також спотворить правий берег Києва, оскільки будівля буде вищою за Лаврську дзвіницю.

Вища рада юстиції (тепер ВРП) не захотіла звільняти суддю за пропозицією ВККС, хоча визнала порушення норм процесуального права, а саме правил підсудності і підвідомчості.

Майно, що відображене у декларації: ділянка з недобудовою 191 кв.м. на Закарпатті, ще одну невелику ділянку орендує у Донецькій області. З 2015 року родина має столичну квартиру площею 129 кв. м. з машиномісцем, де паркує VOLKSWAGEN PASSAT 2.0.

У дружини Наталії Кобаль є квартира у Сумах. У 2018 році родина проживала винятково за суддівську зарплату у розмірі 365 тис. грн. на рік.
Олександр КОРОТКЕВИЧ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

У 1996 році був призначений заступником голови Арбітражного суду Київської області, а в 2008 році перейшов на посаду судді у Вищий господарський суд України.

Після ліквідації Вищого господарського суду України брав участь у конкурсі до нового Верховного суду, однак вибув з нього за результатами підсумкового рейтингу.

Громадська рада доброчесності (ГРД) затвердила щодо Олександра Короткевича негативний висновок.

ГРД встановила, що кандидат ухвалив свавільне рішення відносно іноземного інвестора, пов'язане з рейдерством.

Суддя у колегії скасував постанову Київського апеляційного господарського суду від 29 вересня 2015, посилаючись на неіснуючі норми права, із свідомим викривленням норм процесуального закону.

Незважаючи на ліквідацію Вищого господарського суду, Олександр Короткевич не звільнений з посади судді та до цього часу отримує заробітну плату, при цьому не здійснюючи повноважень.

При порівнянні майнових декларацій судді привертає увагу поповнення банківського рахунку Олександра Короткевича з 60 тис. грн. у 2013 році до 723 тис. грн. у 2014 році при сукупному доході судді за ці два роки у 750 тис. грн.

Рідний брат Олександра Короткевича працював суддею Верховного суду України. За даними розслідування Prosud, у Миколи Короткевича та його родини у наявності чимало нерухомості у Києві, яку складно пояснити офіційними доходами судді.

Майно, що відображене у декларації кандидата: дві квартири в Києві та машиномісце у паркінгу. Річний дохід формувався з суддівської зарплати та відсотків за вкладами і склав понад 440 тис. грн. У банку він тримає 909 тис. грн.
Сергій КОСТЮК
Кандидат до Вищої ради правосуддя, юрист
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Працював у ВАТ "Донецькобленерго" на різних посадах. У 2003 році отримав свідоцтво адвоката. Керівник (керуючий партнер) Адвокатського об'єднання "Октопус". Заступник директора у ТОВ "Промислова компанія "Збагачувач".

У 2016 році брав участь у конкурсі до Верховного суду, проте, був не допущений до кваліфікаційного оцінювання за результатами спецперевірки.

"Промислова компанія "Збагачувач", де працював Костюк, входить в групу "Енергоімпекс" донецького бізнесмена та екс-нардепа від Партії Регіонів Андрія Орлова.

Юрособа фігурує у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів керівниками трьох держпідприємств: "Лисичанськвугілля", "Шахта "Південнодонбаська №3 Сургая" і шахтоуправління "Південнодонбаське №1".

Костюк був помічником Орлова у Верховній раді VI скликання.

Сергій Костюк користується кімнатою в Києві і володіє корпоративними правами адвокатського об'єднання "Октопус". Дружина має квартиру в Донецьку. Спільний дохід за попередній рік 213 тис. грн.
Анжеліка КРУСЯН
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, науковець
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Досьє кандидата на посаду судді Верховного суду
Декларація про доходи

Кар'єру почала в органах прокуратури на посадах стажиста та помічника прокурора. Далі перейшла у наукову сферу в Одеську юридичну академію. Нині – завідувачка кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

Подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду, але вибула з конкурсу за результатами підсумкового рейтингу.

Громадська рада доброчесності звернула увагу на велику кількість нерухомого майна у кандидатки та близьких осіб, джерела походження якого необгрунтовані належним чином.

У декларацію Анжеліка Крусян внесла три квартири в Одесі та одну подаровану від батька у Києві вартістю 4,52 млн. грн. З 2017 року пересувається придбаним за 719 тис. грн. автомобілем Toyota Camry. Окрім подарунку у негрошовій формі кандидатка мала 224 тис. грн. зарплати за 2018 рік.

Сестра Людмила Юхтенко займає посаду судді Одеського окружного адмінсуду, син Роман Крусян – прокурор Одеської місцевої прокуратури №2.

Колишній чоловік Андрій Крусян – суддя п'ятого апеляційного адміністративного суду.
Олександр МЕЛЬНИЧУК
Кандидат до Вищої ради правосуддя, прокурор
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Працював помічником прокурора Дарницького району міста Києва. Згодом різко піднявся кар'єрними сходинками до заступника прокурора. У 2007 році став прокурором Дніпровського району столиці, а далі Голосіївського. До 2014 старший прокурор прокуратури Києва з питань правового забезпечення.

Олександр Мельник має багато коштовного майна. У його власності три великі квартири у Києві, які коштують по 1,5 млн. грн. кожна.

Кандидат декларує оренду офісу на 100 кв.м. право власності на який не зареєстровано. Також його дружина неподалік столиці побудувала маєток площею 384,7 кв. м.

У декларації кандидата дорогі годинники та три автомобілі, а також готівки на 3,5 млн. грн.

Рівень доходів кандидата не відповідає його видаткам. За 2018 рік Мельничук отримав 2,49 млн. грн, з яких 2,33 млн. грн. – дохід від продажу нерухомого майна. Решта доходів – це пенсія 120 тис. на рік та 46 тис. грн. процентів, які він декларує разом із дружиною.
Раїса МІНЧЕНКО
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, співробітниця митниці
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2000 по 2005 рік перебувала на службі в органах місцевого самоврядування: начальник юридичного управління Одеської міської ради, заступниця Одеського міського голови.

З 2005 по 2007 рік займалася викладацькою діяльністю в Одеській юридичній академії. Працювала на державній службі в Інституті законодавства Верховної ради України.

З 2017 по червень 2019 року – заступниця начальника Одеської митниці ДФС України.

Висувалася кандидатом в депутати в Одеську міську раду від Української морської партії екс-регіонала Ківалова, була членом партії та була обрана депутатом. Водночас у автобіографії Мінченко пише, що до складу жодної політичноїй партії не входила.

Брала участь у конкурсі до Верховного суду, але отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.

У ЗМІ Раїсі Мінченко приписують зв'язок з екс-мером Одеси Русланом Боделаном. Журналісти стверджують, що при Боделані в Одесі знищувалася курортна зона (близько 72 га землі), яка безкоштовно роздавалася працівникам прокуратури, СБУ, судів, високопоставленим чиновникам з Києва.

Згідно зі щорічною декларацією Мінченко проживає одна. Має земельну ділянку в Одесі, дві квартири з паркомісцем, та будинок площею 166 кв. м.

Пересувається автомобілем дочки LEXUS NX 300H 2018 р.в. Автівка придбана у 2018, у рік, коли Дар'я Мінченко отримала свідоцтво адвоката. Ціна даної автівки складає щонайменше 1,3 млн. грн, що значно перевищує доходи кандидатки за останні кілька років.

Окремо зазначимо, Мінченко будучи науковцем, на службі в органах місцевого самоврядування, та на державній службі змогла навчати дочку у Лондоні.

Торік заробила 985 тис. грн. включно з доходом від продажу рухомого майна. У готівці зберігає 20 тис. дол США та 700 тис. грн.
Світлана РАБОВСЬКА
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, науковець
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Співзасновниця української міжрегіональної товарної біржі "Відродження", асистентка кафедри нотаріального та виконавчого процесу та адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Чоловік кандидатки Олександр Беспалов – суддя шостого апеляційного адмінсуду. Він входив у трійку суддів, яка залишила у силі рішення заступника голови Окружного адмінсуду Києва Євгена Аблова про законність дій колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова у злочинній схемі розстрочок екс-нардепу-втікачу Олександру Онищенку, яку розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Також Беспалов був у колегії, яка у під час Революції Гідності залишила в силі незаконну заборону мирних зібрань у Чернігові. Суддю не притягнули до відповідальності лише у зв'язку із закінченням строку для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

У суді, де працевлаштований чоловік Світлани Рабовської, розглядалась справа щодо притягнення її до адміністративної відповідальності.

Рабовська припаркувала автомобіль на автозаправці так, що заблокувала можливість зливу нафтопродуктів. Працівники заправки вимушені були викликати поліцію та евакуатор.

Окружний адмінсуд Києва визнав дії поліції незаконними, а суд її чоловіка повернув апеляційну скаргу поліції без розгляду.

Майно, що відображене у декларації: земельні ділянки у елітному селі Козин під Києвом, чотири квартири у Києві, два гаражі та три автомобілі: Volkswagen Touareg, Subaru Tribeca, DAIHATSU Terios. Частина нерухомості була успадкована від матері чоловіка Зінаїди Ганчук.

Утім враховуючи, що основним доходом родини є суддівська заробітна плата чоловіка та викладацька зарплата кандидатки, існують сумніви, щодо наявності коштів родини на придбання і утримання всього майна, яке є у їхній власності.
Олексій ТУРЧЕНКО
Кандидат до Вищої ради правосуддя, адвокат
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2001 року почав працювати у прокуратурі Донецької області помічником прокурора. Був юрисконсультом у приватній фірмі. Призначений на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя у 2011 році. Нині адвокат.

Брав участь у конкурсі до Верховного суду, але отримав негативний висновок ГРД та був визнаний ВККС таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

Активісти з Маріуполя вимагали притягнути до відповідальності суддю Турченка. Підставою для цього стала ухвала судді, якою він відмовив слідчому у продовженні строку тримання під вартою Володимира Нестеренка.

Останнього підозрюють у фінансуванні сепаратизму. Нестеренко ймовірно є власником друкарні "Новий світ", у якій друкувались газети так званої "ДНР". Після звільнення підозрюваний зник.

Турченко з дружиною Марією Євчевою з 2013 року мають невелику ділянку у Донецькій області, квартиру в Маріуполі площею 41,5 кв. м.

Також Євчева користується ще однією маріупольською квартирою площею 56,9 кв. м.

Обоє пересуваються автомобілем Chevrolet Epica, придбаним у 2015 році за 149 тис. грн., що не відповідає ринковій вартості автівки.

Річний дохід за підсумками 2018 року дорівнював 1,21 млн. грн. (зарплата, дохід від підприємництва, допомога по догляду за дитиною та стягнуті кошти за рішенням суду).
Олександр ХРІМЛІ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, екс-суддя, адвокат
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Обраний суддею Київського районного суду міста Донецька у 2000 році. Суддя Київського апеляційного адміністративного суду у відставці. Адвокат.

За даними депутата Павла Різаненка, Хрімлі у стані алкогольного сп'яніння здійснив ДТП, у результаті якої загинуло двоє дітей: десяти й дванадцяти років.

Невдовзі батько цих дітей помер від серцевого нападу, а їхня мати покінчила життя самогубством. За "відсутністю постраждалих" справу закрили. Згодом суддю перевели до Києва.

Майно, що відображене у декларації: чотири квартири у Києві та Донецькій області. Дружина Алеся Митрофанова з 2013 року пересувається автомобілем Volkswagen Tiguan.

Дружина кандата, згідно з декларацією родинних зв'язків, працює суддею Кіровського районного суду Донецька, а донька – помічницею судді Конституційного суду.

Спільний заробіток подружжя за підсумками 2018 року – 560 тис. грн.

У декларації також зазначено, що матір Хрімлі зробила його дружині подарунок у негрошовій формі, вартість якого не вказана. Цього року дружина кандидата отримала ювелірний комплект із білого золота з діамантами, вартість якого Хрімлі також не надав. Ювелірні вироби і можуть бути подарунком від свекрухи невістці.
Анжеліка ШЕРЕМЕТ
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Суддівську кар'єру розпочала з 2002 року. Спочатку працювала у Рівненському міському суді, а потім у Апеляційному суді області.

У 2018 році Анжеліка Шеремет проходила співбесіду з ВККС, але не підтвердила можливість здійснювати правосуддя в Апеляційному суді Рівненської області.

Остання ухвала Анжеліки Шеремет у реєстрі судових рішень датована 25 вересня 2018 року, однак її ім'я досі у переліку суддів.

Верховний суд залишив без задоволення скаргу Анжеліки Шеремет до ВККС, щодо внесення подання до Вищої ради правосуддя рекомендації про її звільнення.

16 липня 2019 року ВРП не захотіла звільняти суддю у відставку з довічним утриманням. Там порахували, що її сукупний стаж 19 років та 8 місяців за потрібних 20-ти.

У майнових деклараціях допускала розбіжності. Зокрема в деклараціях за 2014, 2015 роки не зазначила місце постійного проживання.

У 2017 році успадкувала земельну ділянку площею 0,1 га та будинок 144,2 кв. м., але не відобразила це у декларації.

Інше майно, що відображене у декларації: ділянка та будинок площею 110 кв. м у Волинській області, а також користування квартирою в Рівному. Торік отримала 357 тис. грн. зарплати, в готівці зберігає 630 тис. грн.

У 2014 році Рівненський міський суд Рівненської області зобов'язав міську раду позачергово надати кандидатці житло у вигляді окремої квартири.

Мати кандидатки Тамара Диковицька володіє будинком площею 282,3 кв. м. та контролює фірму "ДІКОР". У власності та на праві користування даної компанії сім об'єктів нерухомості.

Чоловік матері генерал-майор Володимир Мельникович раніше працював начальником управління СБУ у Волинській області.

У декларацію родинних зв'язків кандидатка не вписала брата Володимира Шеремета, що працевлаштований у Рокитнівському відділенні поліції.
КАНДИДАТИ, ДО ЯКИХ Є ЗАПИТАННЯ
Віктор БАЗОВ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя у відставці
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2018 року працює науковим консультантом в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду.

Працював професором на кафедрах Національної академії Ярослава Мудрого та Національної академії правознавства України. Був радником у Вищому адміністративному суді України.

Був помічником низки народних депутатів України. Зокрема, трьох депутатів від Партії Регіонів (Олександра Галуненка, Валерія Бондака та Олексія Плотнікова). У 8 скликанні Верховної ради Віктор Базов був помічником депутата Олександра Вілкула.

За декларацією кандидата на посаду, дружина володіє двома земельними ділянками у Київській області, гаражем та приватним будинком. Подружжя спільно має дві квартири у Харкові та Києві в додачу з недобудованим будинком у Борисполі. Кандидат одноосібно розпоряджається ще однією столичною квартирою площею 57,2 кв. м.

У спільній власності автомобіль Audі 200. Дохід сім'ї за попередній рік склав 804 тис. грн.

ЗАПИТАННЯ:
  • Як Ви гарантуєте дотримання принципу політичної нейтральності під час роботи у ВРП, маючи такий досвід роботи з політиками та партіями?
  • Як Ви гарантуєте дотримання принципу політичної нейтральності під час роботи у ВРП, маючи такий досвід роботи з політиками та партіями?
Андрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, науковець
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Незмінно працює в Одесі спершу – деканом факультету, а далі доцентом кафедри в Одеській національній юридичній академії.

Особа з таким ПІБ була помічником на громадських засадах нардепа від Партії Регіонів Сергія Ківалова у Верховній Раді V скликання, який є президентом Одеської юридичної академії

У 2016 році кандидат брав участь у конкурсі до Верховного суду, але вибув, отримавши менший за мінімальний допустимий бал за результатами іспиту.

Кандидат є членом політичної партії "Громадянська позиція", балотувався у народні депутати на позачергових парламентських виборах у 2019 році.

Згідно з декларацією, родина Березовського налічує шість осіб. Майно, що відображене у декларації: п'ять квартир, дві земельні ділянки, нежитлове приміщення, офіс у Одесі за 1,3 млн. грн., машиномісця. Будується житловий будинок площею 90 кв. м. Члени сім'ї не надали інформацію про вартість майна.

Дружина Наталія Березовська пересувається автомобілем Nissan MICRA. Сукупний заробіток родини за 2018 рік склав 297 тис. грн.

ЗАПИТАННЯ:
  • Як Ви поясните походження коштів на п'ять квартир та житловий будинок? Яка вартість цього майна?
  • Як Ви можете гарантувати свою неупередженість та політичну нейтральність, будучи членом партії?
Олександр БОЙКО
Кандидат до Вищої ради правосуддя, науковець
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2011 року був самозайнятою особою, практикуючим адвокатом. З 2012 – суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.

У червні 2016 році Олександра Бойка притягнуто до дисциплінарної відповідальності та тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на шість місяців з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді. Його направлено до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації.

У лютому 2017 року суддя Бойко під час судового засідання мав конфлікт зі сторонами справи. Зокрема, Олександр Бойко штовхнув представника відповідача. Даний факт зафіксований на відео.

Згідно з декларацією за 2018 рік, Бойко володіє частиною квартири у Рівному та користується квартирою у Запоріжжі площею 43,69 кв. м., що належить родичці. Пересувається автомобілем Hyundai Tucson третьої особи. Торік жив на зарплату в 225 тис. грн.

ЗАПИТАННЯ:
  • Чому Ви штовхнули представника відповідача у судовому засіданні? Чи вважаєте Ви таку поведінку гідною для судді?
Вікторія ГРИБ
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, помічниця судді
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Після завершення навчального закладу працювала юристом та юрисконсультом у приватних підприємствах. З 2014 року – дисциплінарний інспектор служби дисциплінарних Вищої кваліфкомісії суддів.

Нині помічниця судді патронатної служби управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів у Верховному суді.

Згідно з декларацією, родина Вікторії Гриб виявилась доволі заможною. Дві квартири у Києві, дві земельні ділянки у Київській області та база відпочинку площею 351,1 кв. м. записана на чоловіка.

Родина володіє п'ятьма елітними транспортними засобами: Range Rover Sport, Audi A8, Honda Gold Wing, Honda VFR 1200, Ford Raptor. Торік Вікторія Гриб заробила 556 тис. грн., а Вадим Гриб – 5,67 млн. від продажу рухомого майна, цінних паперів та оренди.

У відкритих джерелах наявна інформація про те, що чоловік Вікторії Гриб був помічником екс-голови Служби Безпеки Валерія Хорошковського.

Після переходу Хорошковського в Кабінет міністрів, Гриб керував групою його радників.

У 2005 році певний час був виконуючим обов'язки міністра фінансів АР Крим та заступником голови АР Крим.

Вадим Гриб у 1995 році переїхав до України і отримав українське громадянство. До цього жив і працював у Тольятті (Росія).

В Україні Гриб збудував інвесткомпанію та отримав славу "винахідливого рейдера".

ЗАПИТАННЯ:
  • Підтвердіть чи спростуйте інформацію, що міститься у відкритих джерелах стосовно кримінального минулого вашого чоловіка?
Геннадій Д'ЯКОВСЬКИЙ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, прокурор
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2004 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів у прокуратурі Дніпропетровської області. У 2011 став заступником прокурора Покровського району Дніпропетровської області. Згодом очолив відділ нагляду за додержанням законів.

Його дружина Євгенія Спиридонова – прокурор відділу забезпечення представництва в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Дніпропетровської області.

У декларації Д'яковського дві орендовані земельні ділянки, дві квартири, орендований житловий будинок площею 91,9 кв. м, та дві автівки: Volkswagen Polo Sedan 2013 р.в. та Kia Sportage 2017 р.в.

Автомобіль Kia Sportage 2017 р.в. набутий у власність дружиною кандидата у липні 2018 року при цьому в декларації Геннадій Д'яковський зазначає, що йому невідома вартість придбання даного авто, що навряд чи відповідає дійсності.

У декларації за 2018 рік також зазначається, що кандидат зробив подарунок у негрошовій формі своїй дружині, проте його вартість також не вказана. Ще 100 тис. грн.у негрошовій формі дружина кандидата отримала в подарунок від матері.

ЗАПИТАННЯ:
  • Чому Ви не вказуєте вартість автомобіля придбаного вашою дружиною?
  • Чому Ви не декларуєте вартість вашого ж подарунку дружині?
Василь КАРПИНЕЦЬ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, прокурор
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Суддею працював з 2001 року, у 2006 році постановою Верховної Ради його було призначено суддею Господарського суду Закарпатської області безстроково.

25 квітня 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Василя Карпинця з посади судді у зв'язку з поданням заяви про відставку.

Суддя намагався піти у відставку ще восени 2016 року, проте тоді ВРП відмовила у задоволенні заяви через відсутність необхідного стажу роботи.

Подавався на посади голови у Державну судову адміністрацію України, судді Верховного суду та заступника керівника апарату Рахункової палати.

Василь Карпинець одноосібно володіє у межах Закарпатської області чотирма земельними ділянками, двома квартирами та будинком площею 86,2 кв. м. включно з господарськими будівлями. Вартість всього майна (за винятком однієї квартири) не вказана. З 2007 року пересувається власним авто SKODA OCTAVIA.

Торік дохід родини з трьох осіб у складі Світлани Карпинець, яка працює в управлінні статистики, та сина Івана Карпинця склав 583 тис. грн. включно з доходом від відчуження цінних паперів та рухомого майна.

ЗАПИТАННЯ:
  • Яка вартість вказаного у декларації майна? Яке походження коштів на його придбання?
Василь КЛЮБА
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя у відставці
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Василь Клюба працював суддею з 2001 року. Спершу – у Галицькому районному суді Івано-Франківської області, де певний час обіймав посаду голови, а з 2012 року був суддею Львівського апеляційного адмінсуду. Нині у відставці.

3 березня 2015 року подав до Вищої ради юстиції заяву про звільнення у відставку. У травні цього ж року попросив не розглядати заяву без його участі через призов на військову службу під час мобілізації (з 29 січня 2015 року) до його демобілізації. Наразі є суддю у відставці.

З січня 2015 по березень 2016 року за мобілізацією проходив службу в Збройних силах України як піхотинець 93-ї бригади.

У 2016 році подавав свою кандидатуру на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, але вибув з конкурсу, отримавши менший за допустимий бал за результатами іспиту.

У 2018 році повторно взяв участь у конкурсі на посаду судді Касаційного кримінального суду. Цього разу Василь Клюба дійшов до фіналу конкурсу проте отримав нижчу за прохідну позицію в підсумковому рейтингу.

У 2016 році намагався стати членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, беручи участь у конкурсі, який проводила Уповноважена Верховної ради з прав людини.

Василь Клюба проживає з двома дітьми. Родина володіє п'ятьма земельними ділянками у Івано-Франківській області, квартирою площею 41 кв. м., житловим будинком площею 293,1 кв. м., та двома автівками: MERCEDES-BENZ GL 450, CITROEN BERLINGO. Остання не декларувалась впродовж трьох років. Сукупний заробіток сім'ї за підсумками 2018 року – 397 тис. грн.

ЗАПИТАННЯ:
  • Поясність відсутність автомобіля CITROEN BERLINGO у попередніх деклараціях?
Олександр КРИЖНИЙ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

На початку 2000-х працював науковим співробітником Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук.

З 2003 року був юрисконсультом у Акціонерному товаристві "Онікс", де згодом отримав підвищення до начальника юрвідділу. З 2012 року суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

У 2018 році брав участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду, але вибув з конкурсу за результатами підсумкового рейтингу.

У рамках кваліфікаційного оцінювання суддів ВККС ухвалила рішення про відповідність Крижного Олександра Миколайовича займаній посаді судді.

З досьє видно, що кандидат був членом політичної партії "Третя сила" з 2006 по 2011 роки. Балотувався у депутати Харківської міської ради на останніх місцевих виборах.

За інформацією Громадської ради доброчесності, Олександр Крижний допускав неточності у майнових деклараціях, зокрема, в 2013-2015 роках не декларував жодного майна, яке перебувало у його власності чи оренді.

Члени ГРД зазначають, що кандидат надав пояснення, які частково пояснюють цей факт, проте самі пояснення не озвучують.

У декларацію за 2018 рік Крижний вписав дві кімнати у Харкові та Дніпрі. Його заробіток склав 536 тис. грн.

ЗАПИТАННЯ:
  • Поясніть де Ви проживали з 2013 по 2015 роки та чому не декларували жодного майна?
Олена ЛОЖКІНА
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, консультантка у Верховному суді
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2002 року секретар судового засідання Господарського суду міста Києва. Нині помічниця судді Великої палати Верховного суду.

Згідно з декларацією, чоловіка кандидатки звуть Ложкін Дмитро Юрійович. Особа з таким самим ПІБ виступає стороною в справі в Єдиному реєстрі судових рішень.

З матеріалів випливає, що кредитна спілка надала Ложкіну позику. Проте останній порушив строки повернення кредиту, у зв'язку з чим були нараховані проценти і пеня.

Спілка звернулась до суду. Спочатку позов задовольнили, проте Ложкін подав апеляцію. Апеляційний суд присудив Ложкіну компенсацію.

У власності Олени Ложкіної лише земельна ділянка у межах Київської області, та автомобіль Ford Fiesta.

Чоловік Дмитро Ложкін також володіє ділянкою та двома квартирами у столиці. Обидві квартири в Києві площею 89 та 43 кв. м придбані чоловіком кандидатки в один і той самий день.

Їхня сукупна задекларована вартість складає майже 2.5 млн. грн. при цьому дохід родини за 2018 рік усього 606 тис. грн. Аналіз більш ранніх декларацій кандидатки також не дає розуміння щодо джерел коштів на придбання цього майна.

ЗАПИТАННЯ:
  • Поясніть, звідки у Вашого чоловіка кошти на придбання квартир, вартість яких у кілька разів більша за сукупний річний дохід родини?
Вадим МАРУСЕНКО
Кандидат до Вищої ради правосуддя, помічник судді
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2003 року працював у Господарському суді Київської області на посаді старшого секретаря та помічника судді. З 2009 по 2017 роки був помічником судді у Вищому адміністративному суді України.

Нині – помічник судді в Окружному адміністративному суді Києва. Отримав свідоцтво адвоката.

Проживає з дружиною та двома дітьми. Марусенко одноосібно володіє трьома ділянками на Полтавщині та Київщині, квартирою у столиці площею 47 кв. м., та двома житловими будинками площею 114,3 та 62 кв. м. З 2011 року пересувається автомобілем Chevrolet Lacetti.

Торік дохід родини склав 229 тис. грн., з яких 9 тис. грн. дружина отримала як відсотки з депозиту.

ЗАПИТАННЯ:
  • 26 липня 2019 НАБУ та ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва, де Ви працюєте, та повідомили, що розслідують справу про втручання керівництва суду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень. Чи було Вам відомо про ці зловживання раніше? Якщо так, чи намагалися ви протидіяти цьому?
Ганна МАТВІЄВСЬКА
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Працює на посаді судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова з 2004 року. У 2016 році хотіла стати суддею Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, але не набрала мінімально допустимий бал за результатами іспиту й вибула з конкурсу.

Матвієвська входить до складу колегії суддів, які розглядають обвинувальний акт щодо колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створенні терористичної організації.

За даними порталу "Судова влада України", чергове засідання у кримінальній справі №646/12397/14-к заплановане на 30 серпня 2019 року.

У червні 2018 року через порушення права скаржника на справедливий суд, друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) застосувала щодо Ганни Матвієвської стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

Однак уже в жовтні 2018 року, розглядаючи апеляцію судді на рішення дисциплінарної палати, ВРП повним складом вирішила скасувати дисциплінарне стягнення.

За даними майнової декларації за 2018 рік, суддя мала 493 тис. грн. зарплати, та 1,45 млн. грн. доходу від відчуження нерухомого майна.

У 2018 році Матвієвська продала квартиру площею 51 кв. м. У попередніх деклараціях суддя вказувала, що вартість цієї квартири – 514 тис. грн. Однак їй вдалося продати її втричі дорожче – майже за 1,5 млн. грн.

ЗАПИТАННЯ:
  • Поясніть, чому вказана вартість Вашої квартири втричі дешевше за суму, за скільки Ви її продали? Чи не мали Ви на меті приховати її реальну вартість?
  • Надайте пояснення щодо дисциплінарного провадження відкритого щодо вас ВРП?
Сергій ОВЕРЧУК
Кандидат до Вищої ради правосуддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Старший викладач національного університету "Острозька академія". З 2008 по 2014 роки працював у Рівненському інституті Київського університеті права НАН України.

У власності Сергія Оверчука земельна ділянка у Рівненській області, квартира та магазин-кафе площею 237,9 кв. м. У батька кандидата є автомобіль "Москвич".

Торічний дохід обох склав 82 тис. грн.

ЗАПИТАННЯ:
  • Чому Ви не задекларували дохід від магазину-кафе у Рівненській області?
Олег ОМЕЛЬЧУК
Кандидат до Вищої ради правосуддя, науковець
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи
Додаткові документи

З 28 липня 2010 й донині – ректор Хмельницького університету управління права. Упродовж року очолював Консультативну раду при прокуратурі Хмельницької області. У 2015 році Олега Омельчука обрано академіком Академії наук вищої освіти України.

Майно, що відображене у декларації: п'ять земельних ділянок у Хмельницькій області, квартира, садовий будинок площею 63,1 кв. м., гараж та не прийнятий в експлуатацію будинок площею 275,77 кв. м.

За підсумками 2018 року дохід сім'ї формувався переважно з ректорської зарплати в 240 тис. грн. З дружною у готівці зберігає 63 500 дол. США.

ЗАПИТАННЯ:
  • Як при невисоких задекларованих доходах Вам вдалося накопичити таку кількість готівкових коштів?
Олександр РИБЧЕНКО
Кандидат до Вищої ради правосуддя, адвокат
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи
Декларація родинних зв'язків
Декларація доброчесності

Олександр Рибченко брав участь у другому конкурсі до Верховного суду, але вибув за загальним результатом. Негативний висновок від Громадської ради доброчесності – відсутній. Практикуючий адвокат, зареєстрований підприємцем.

У 2018 році заробив 1,08 млн. грн. разом з дружиною Маргаритою Вахтеровою володіє трьома квартирами у Києві, одним гаражем на два автомобілі NISSAN ROGUE та TOYOTA RAV-4 2008, нежитловим приміщенням площею 468 кв. м. у Чернігові вартістю 1,73 млн. грн.

Кандидат декларує, що у 2018 році отримав дохід від надання майна в оренду Асоціації діячів естрадного мистецтва України у розмірі 44 665 грн., що складає 3 772 грн. на місяць. Існує сумнів щодо дійсної ринкової вартості надання в оренду приміщення такої площі.

ЗАПИТАННЯ:
  • Поясніть, чим зумовлена саме така низька вартість оренди приміщення площею 468 кв. м.?
Іванна СМАЧИЛО
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, адвокатка
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З липня 2018 року заступниця Міністра юстиції України. Будучи адвокатом, безкоштовно надавала правову допомогу учасникам Революції Гідності.

Також безоплатно допомагала готувати процесуальні документи для подачі до суду справ, пов'язаних із захистом порушених прав жінок та дітей (розірвання шлюбу, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав).

У 2017 року стала ініціатором пілотного проекту у Рівненській області, який передбачав застосування санкцій до злісних неплатників аліментів.

У майнових деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки не вказувала автомобіль ЗАЗ, який належить чоловіку. З 2010 року орендує квартиру в Києві, але декларувати почала лише з 2018 року.

Чоловік Андрій Смачило має частку в ТОВ "Березнехолод". Подружжя розпоряджається дев'ятьма земельними ділянками на Рівненщині, двома квартирами, корпусом механічного цеху площею 1 689,3 кв. м. та двома будинками площами 158 та 263,5 кв. м.

Іванна Смачило з 2011 року пересувається автомобілем JAGUAR X-TYPE. Сукупний дохід родини за підсумками 2018 року складався з зарплат та доходу від підприємництва – 926 тис. грн. Також задекларований дохід від продажу майна – 632 тис. грн., який розділений з третьою особою.

ЗАПИТАННЯ:
  • Чому Ви не декларували квартиру, яку орендуєте з 2010 року?
  • Чому Ви не вказували в своїй майновій декларації авто чоловіка?
Марина СТАШУК
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, адвокатка
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

У 2006 році отримала свідоцтво про право на здійснення адвокатської діяльності. Відтоді самозайнята особа, засновниця та керуюча партнерка адвокатського бюро "Сташук і партнери".

Марина Сташук з сином розпоряджаються чотирма земельними ділянками у Шепетівці Хмельницької області, офісом площею 75,3 кв. м, невеликим житловим будинком та квартирою у Рівному.

Торік Марина Сташук жила на 350 тис. грн., отримані у спадщину від батька. Жодного доходу від адвокатської діяльності у 2018 році кандидатка не декларує, що може свідчити про намагання приховати прибуток компанії.

ЗАПИТАННЯ:
  • Чи отримували Ви дохід від від адвокатської діяльності у 2018 році?
  • Якщо так, то чому такий дохід не було задекларовано?
  • Якщо ні, поясніть відсутність будь-якого доходу від Вашої основної професійної діяльності у 2018 році?
Людмила СУШКО
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

У 2006 році зарахована на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва.

За даними ВККС, Сушко підтвердила можливість здійснювати правосуддя у Апеляційному суді Київської області. З 2018 року по теперішній час працює у Київському апеляційному суді.

За даними електронної декларації Людмила Сушко з 2012 року володіє столичною квартирою площею 164 кв. м. та вартістю понад 1,7 млн. грн., гаражем, та половиною будинку у Житомирській області.

З 2015 року пересувається автомобілем Субару XV за 680 тис. грн.

При цьому основними доходами судді у деклараціях, опублікованих з 2013 року, є її заробітна плата та аліменти, які вона отримує на виховання неповнолітнього сина. Тому існують сумніви в достатності задекларованих доходів для купівлі та утримання вказаного майна.

ЗАПИТАННЯ:
  • З яких джерел Ви залучили кошти для придбання квартири площею 164 кв. м у 2012 році?
  • Поясніть походження коштів на придбання рухомого та нерухомого майна до 2015 року?
Ігор ХУТОРНЕНКО
Кандидат до Вищої ради правосуддя, адвокат
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 1998 по 2011 роки працював у Броварському районному та міському відділах міліції Київської області. У 2012 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Ігор Хуторненко з 2016 року володіє будинком у Київській області площею 195,1 кв. м., та ділянкою 0,15 га.

Водночас у дружини Євгенії Хуторненко, що працювала у Держпродспоживслужбі, є два автомобілі: MAZDA 3 та MITSUBISHI LANCER X. Вартість обох видів транспорту не зазначається. Сукупний заробіток родини за попередній рік 248 тис. грн.

ЗАПИТАННЯ:
  • Чому не зазначено вартість авто у декларації?
  • За які кошти придбали будинок у Київській області площею 195,1 кв. м.?
Руслан ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, адвокат
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З березня 2005 по жовтень 2018 року працював помічником судді у Вищому господарському суді України, звільнення оскаржував у судовому порядку.

З весни 2019 року має свідоцтво адвоката, але інтереси третіх осіб у судах не представляв.

Чернецький з дружиною та дочкою користуються двома квартирами, та однією автівкою Ford Fiesta. Річний дохід на всіх включно з допомогою по безробіттю – 385 тис. грн.

ЗАПИТАННЯ:
  • Чи було Вам, як досвідченому співробітнику Вищого господарського суду, відомо про факти втручання в автоматизований розподіл справ, який здійснювався в часи Януковича?
  • Якщо так, то чи співпрацювали Ви зі слідством по даній справі?
КАНДИДАТИ, ЩОДО ЯКИХ НЕГАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ НЕ ВИЯВЛЕНА
Роман БРЕГЕЙ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2006 року й донині займає посаду судді та голови Кіровоградського окружного адміністративного суду.

У 2016 році вибув з конкурсу на посаду судді Верховного суду, отримавши менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.

Роман Брегей також подав позов з вимогою скасувати призначення суддів Верховного суду, які відбулися з рядом порушень.

У 2018 році Брегей брав участь у конкурсі до Антикорупційного суду, проте вибув за результатам підсумкового рейтингу.

Брегей розглядав резонансну справу про лікарську недбалість стоматологів, внаслідок якої, за версією слідства, загинула 24-річна пацієнтка.

За повідомленням порталу "Закон і бізнес", незадовго до спливу строку притягнення обвинувачених до відповідальності, суддя призначив експертизу, яка призвела до ще більшого затягування процесу, який тривав уже понад два роки.

Дружина Брегея нібито лікувалась у стоматологів, справа яких слухалася. Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала звільнити його з посади, але Вища рада юстиції відхилила пропозицію.

У рамках конкурсу до Антикорупційного суду Роман Брегей надав пояснення щодо справи стоматологів членам Громадської ради міжнародних експертів, яке вони визнали повністю вичерпаним.

Родина Брегея користується комунальною ділянкою у Кропивницькому площею 560 кв. м., будинком тестя площею 126,4 кв. м. (з 2001 року), у декларації також вказані дві квартири: дружини у Кропивницькому (100%) та кандидата у Тернополі (33%).

У декларації вказані дві автівки, які перебувають у безоплатному користуванні родини кандидата: Хонда CIVIС, Хонда CR-V.

Торік дохід сім'ї з трьох осіб сформувався з доходів від підприємництва, суддівської зарплати, подарунків та процентів. Сукупно – 569 тис. грн. Дружина та теща працюють нотаріусами.
Лариса ГОЛЬНИК
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Була помічницею голови Апеляційного суду Полтавської області. У 2010 році указом президента призначена на посаду судді Октябрського райсуду міста Полтави.

Нагороджена відзнакою відомої міжнародної неурядової організації Blueprint for Free Speech "за мужність та доброчесність у вимозі належного розслідування корупції в судовій сфері".

Лариса Гольник намагалася взяти участь у конкурсі до Антикорупційного суду, проте, її до нього не допустили. Причиною недопуску стала дисциплінарна справа відкрита на суддю через її публікацію в мережі фейсбук. Лариса Гольник скасувала дисциплінарну справу через суд, але все ж не змогла взяти участь у конкурсі.

Ларису Гольник вважають суддею-викривачкою, яка стала відома завдяки інциденту з мером Полтави Мамаєм. У травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.

Пізніше на неї та чоловіка скоїли розбійний напад. Суддя пов'язує напад із оточенням міського голови Полтави.

За даними декларації, у спільній власності судді та її чоловіка квартира у Полтаві. Пересувається придбаним у 2017 році автомобілем Renault Duster. Річна зарплата за 2018 рік включно з процентами та страховими виплатами дорівнювала 301 тис. грн.
Михайло ГОНЧАРУК
Кандидат до Вищої ради правосуддя, адвокат
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Почав працювати у 2001 році. Був юрисконсультом, юристом. У 2004 отримав свідоцтво адвоката. Діяльність здійснював у адвокатському бюро "Гончарук та партнери", яким керує одноосібно.

Проживає разом з сином Іваном. Володіє квартирою у Києві площею 80,8 кв. м. Має корпоративні права у низці компаній. Торік заробив 521 тис. грн. включно з доходом від продажу рухомого майна.
Віктор ДАНКО
Кандидат до Вищої ради правосуддя, голова суду
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

У 2005 році призначений суддею Великоберезнянського райсуду Закарпатської області. З 2014 по 2017 рік обирався на посаду голови Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Брав участь у конкурсі до Верховного суду, але вибув, за результатами підсумкового рейтингу. Члени Громадської ради доброчесності прийняли висновок про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики, проте згодом, отримавши пояснення судді, висновок скасували.

За декларацією кандидата на посаду, родина Данко володіє сімома земельними ділянками у межах Закарпатської області, та житловим будинком площею 189,1 кв. м.

У 2017 році суддя став власником двох автомобілів: SKODA SUPERB та MITSUBISHI OUTLANDER. Вартість на дату набуття обох близько 1 млн. грн. Торік сукупний заробіток сім'ї склав 1,18 млн. грн.
Роман МАСЕЛКО*
Кандидат до Вищої ради правосуддя, адвокат
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Адвокат, член Громадської ради доброчесності та громадський активіст. До революції Гідності був керівником юридичного відділу "ПроКредит Банк". Під час Майдану на волонтерських засадах захищав у суді активістів Майдану. Зокрема, учасників автопробігу до Межигір'я, яких керуючись сфальшованими протоколами позбавляли водійських посвідчень.

У 2016 році звільнився з банку й повністю присвятив себе громадській діяльності. Є активним учасником та членом правління Всеукраїнського об'єднання "Автомайдан" та ГО "Фундації DEJURE".

Був членом Ради громадського контролю при НАБУ перших трьох скликань (2015-2018), очолював Раду громадського контролю при НАБУ третього скликання (2017-2018).

З 2011 року володіє земельною ділянкою площею 0,12 га у Київській області, частиною квартири у Львівській області, дружина частиною квартири у Харкові. Орендують житло у столиці.

Торік спільно з дружиною заробили 549 тис. грн. включно з компенсацією за відсутність місця на авіарейс.

* Оскільки Роман Маселко є членом правління двох організацій, які працювали над аналізом кандидатів, їхня позиція щодо нього є суб'єктивною. У зв'язку з цим оцінка кандидата Маселка здійснювалася без участі представників громадських організацій "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан"" та "Фундації DEJURE".
Руслан МЕЛЬНИК
Кандидат до Вищої ради правосуддя, детектив
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Керівник відділу, старший детектив Національного антикорупційного бюро України. З 2000 по 2013 роки працював викладачем в інституті внутрішніх справ МВС України.

Користується двома квартирами у Києві та області, орендує столичний офіс площею 30 кв. м. Пересувається автомобілем Skoda Octavia A5.

Спільно з дружиною нотаріусом заробили 1,39 млн. грн. доходу за попередній рік.
Павло ПАРХОМЕНКО
Кандидат до Вищої ради правосуддя, голова суду
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 2006 року проводив адвокатську діяльність. З 2009 року перебуває на посаді судді Бахмацького районного суду Чернігівської області. З 2017 є головою суду.

У 2016 році брав участь у конкурсі до Верховного суду, але отримав менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.

У 2018-2019 році Павло Пархоменко знову брав участь у конкурсі до Верховного суду і потрапив до списку переможців, проте, Вища рада правосуддя відмовила йому у призначенні на посаду через відкриту дисциплінарну справу.

Так, у лютому 2019 року щодо Пархоменка відкрито дисциплінарну справу за скаргою Андрія Адамовського, що є бізнес партнером впливого нардепа від БПП Олександра Грановського.

Він стверджує, що суддя піддає сумніву судові рішення, які набрали законної сили, піддає критичному аналізу матеріали судових справ, процесуальні дії та рішення суддів першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Варто зазначити, що враховуючи особу скаржника, дана скарга також може бути частиною тиску на суддю.

Кандидат займається тренінговою діяльністю, зокрема, проводить вебінари на судову тематику. Був визнаний Честь року за результатами відкритого голосування телеглядачів програми "ЧЕСТЬ І НЕ.ЧЕСТЬ" на каналі новин 24.

За декларацією суддя Пархоменко з дружиною володіють 2 квартирами у Чернігові. Ще одна квартира у Бахмачі, де розташований суд, знаходиться у безоплатному користуванні у третьої особи. Спільний заробіток подружжя у 2018 році склав 539 тис. грн.
Юлія СІРЕНКО
Кандидатка до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Почала кар'єру діловодом та помічником голови Червонозаводського райсуду міста Харкова. 2009 року призначена суддею Куп'янського міськрайонного суду Харківської області (відрядження на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова).

Якщо вірити декларації, Юлія Сіренко з дочкою проживають у харківській квартирі площею 59,5 кв. м. Їхній дохід у 2018 році був на рівні 316 тис. грн.
Володимир СОЛОВЙОВ
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя у відставці
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Був слідчим прокуратури, помічником прокурора Чернігівського району Запорізької області. З 2004 по 2016 роки суддя Господарського суду Запорізької області. Нині адвокат.

Дочка Людмила Ленюк (Соловйова) – секретар судового засідання в апеляційному суді Харківської області.

Донька дружини Альона Соловйова – секретар судового засідання в господарському суді Запорізької області.

Згідно з декларацією, Соловойов з дружиною Людмилою володіє квартирою у Запоріжжі та ділянкою площею 1,5 га. Кандидат пересувається власним автомобілем Honda Accord. Сукупний дохід родини 499 тис. грн.
Олександр ТКАЧЕНКО
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

З 90-х років працює суддею Господарського суду Миколаївської області. У власності Ткаченка квартира в Миколаєві площею 66,8 кв. м. та орендована земельна ділянка в області.

Також є ряд об'єктів, які значаться такими, що не прийняті в експлуатацію: квартира, садовий будинок, гаражний бокс для човна, гараж. Кандидат з 2008 року пересувається автомобілем тойота Land Cruiser 100 2003 року випуску. За підсумками 2018 року заробив 418 тис. грн.
Віктор ФОМІН
Кандидат до Вищої ради правосуддя, суддя
ДОКУМЕНТИ:
Досьє
Декларація про доходи

Віктор Фомін має великий суддівський досвід. Вперше призначений на посаду судді в 1988 році у Шевченківський районний суд міста Запоріжжя. Був головою Мелітопольського міського суду області. Нетривалий час працював у Солом'янському райсуді Києва.

У 2018 році успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання суддів та підтвердив можливість здійснювати правосуддя у Апеляційному суді Запорізької області.

Родичі Фоміна працюють у судах, адвокатами та нотаріусами.

Усе нерухоме майно Віктора Фоміна перебуває на праві користування: дві квартири та три офіси. Однак на нього записані два автомобілі, й один на дружину: Skoda Fabia, TOYOTA Camry, HYUNDAI SANTA-FE. Включно з виплатами, пов'язаними з відрядженням, сукупний дохід за попередній рік склав 695 тис. грн.
ЩО ДАЛІ?
Громадські організації закликають президента Володимира Зеленського призначити на посади членів Вищої ради правосуддя лише тих кандидатів, щодо яких не виявлено жодної негативної інформації.

Бути суддями над суддями повинні лише достойні. Ті, чия репутація не заплямована політичними переслідуваннями майданівців чи сумнівними рішення у корупційних справах. Ті, у кого немає розбіжностей у деклараціях між заробленим та придбаним, чи хто не приховує своє розкішне майно, бо не може пояснити його походження.

Крім того, ми звертаємося до майбутніх депутатів з вимогою ухвалити закон про оновлення всього складу ВРП, залучивши до цього процесу міжнародних експертів та громадськість. Адже навіть два нових доброчесних кандидати серед 14 старих політичних призначенців – це лише крапля в морі. Без повного оновлення складу ВРП цей конкурс лише частково оновить його склад.
Запрошуємо кандидатів оприлюднити документи, які б спростували висновки експертів громадських організацій, або надсилати таку інформацію на електронну скриньку prosud.info@gmail.com.
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