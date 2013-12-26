Громадські організації закликають президента Володимира Зеленського призначити на посади членів Вищої ради правосуддя лише тих кандидатів, щодо яких не виявлено жодної негативної інформації.



Бути суддями над суддями повинні лише достойні. Ті, чия репутація не заплямована політичними переслідуваннями майданівців чи сумнівними рішення у корупційних справах. Ті, у кого немає розбіжностей у деклараціях між заробленим та придбаним, чи хто не приховує своє розкішне майно, бо не може пояснити його походження.



Крім того, ми звертаємося до майбутніх депутатів з вимогою ухвалити закон про оновлення всього складу ВРП, залучивши до цього процесу міжнародних експертів та громадськість. Адже навіть два нових доброчесних кандидати серед 14 старих політичних призначенців – це лише крапля в морі. Без повного оновлення складу ВРП цей конкурс лише частково оновить його склад.