ДОКУМЕНТИ: Досьє
Декларація
про доходи
З 2000 по 2005 рік перебувала на службі
в органах місцевого самоврядування: начальник юридичного управління Одеської
міської ради, заступниця Одеського міського голови.
З 2005 по 2007
рік займалася викладацькою діяльністю в Одеській юридичній академії. Працювала
на державній службі в Інституті законодавства Верховної ради України.
З 2017 по червень 2019 року – заступниця начальника Одеської
митниці ДФС України.
Висувалася кандидатом в депутати в Одеську
міську раду від Української морської партії екс-регіонала Ківалова, була
членом партії та
була обрана
депутатом. Водночас у автобіографії
Мінченко пише, що до складу жодної політичноїй партії не входила.
Брала участь у конкурсі до Верховного суду, але отримала
менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.
У ЗМІ
Раїсі Мінченко приписують зв'язок з екс-мером Одеси Русланом Боделаном.
Журналісти стверджують, що при Боделані в Одесі знищувалася курортна зона
(близько 72 га землі), яка безкоштовно роздавалася
працівникам прокуратури, СБУ, судів, високопоставленим чиновникам з Києва.
Згідно зі щорічною декларацією
Мінченко проживає одна. Має земельну ділянку в Одесі, дві квартири з
паркомісцем, та будинок площею 166 кв. м.
Пересувається автомобілем
дочки LEXUS NX 300H 2018 р.в. Автівка придбана у 2018, у рік, коли Дар'я
Мінченко отримала свідоцтво
адвоката.
Ціна даної автівки складає щонайменше 1,3 млн. грн, що значно перевищує доходи
кандидатки за останні кілька років.
Окремо зазначимо, Мінченко
будучи науковцем, на службі в органах місцевого самоврядування, та на державній
службі змогла навчати
дочку у Лондоні.
Торік заробила 985 тис. грн. включно з доходом від
продажу рухомого майна. У готівці зберігає 20 тис. дол США та 700 тис.
грн.