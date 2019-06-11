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Зеленський скасував укази Порошенка, які той видав уже після поразки

Вівторок, 11 червня 2019, 11:31
Зеленський скасував укази Порошенка, які той видав уже після поразки

Президент Володимир Зеленський скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя

Зокрема, указами №358 та №359 він скасував укази Порошенка №217 та №218 про призначення членами ВРП Андрія Василенка та Михайла Ісакова.

Також Зеленський видав указ №357 про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.

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Нагадаємо:

  • 13 травня чинний на той час президент Петро Порошенко призначив Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя.
  • Вища рада правосуддя – це орган, який забезпечує незалежність судової влади і її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності й доброчесності.
  • Її створення передбачала судова реформа 2016 року на заміну Вищої ради юстиції. Закон "Про Вищу раду правосуддя" набув чинності 5 січня 2017 року.
  • Строк повноважень членів Вищої ради правосуддя – 4 роки.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийпрезидентПорошенкоВРПукази
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