Зеленський скасував укази Порошенка, які той видав уже після поразки

Президент Володимир Зеленський скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя

Зокрема, указами №358 та №359 він скасував укази Порошенка №217 та №218 про призначення членами ВРП Андрія Василенка та Михайла Ісакова.

Також Зеленський видав указ №357 про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.

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