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НАБУ і ГПУ розслідують втручання Окружного суду в роботу влади: вже готові підозри

П'ятниця, 26 липня 2019, 14:29
НАБУ і ГПУ розслідують втручання Окружного суду в роботу влади: вже готові підозри

Джерело: спільний брифінг НАБУ та ГПУ

Правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям Окружного адміністративного суду Києва через можливе втручання у діяльність Кваліфікаційної комісії суддів.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк: "Ці проекти повідомлень про підозру на сьогоднішній день направляють керівництву Генеральної прокуратури для прийняття відповідного рішення, так як це спецсуб'єкти (судді – УП) і повноваження (підписувати підозри – УП) має заступник генерального прокурора і генеральний прокурор".

Директора НАБУ Артема Ситника: "Сподіваюсь, що ці підозри будуть підписані, бо на нашу думку, зібрано достатньо доказів".

Деталі: Національне антикорупційне бюро та управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури розслідують справу про втручання керівництва суду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаіцного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".

Для цього Вовк нібито організував подання позовів до свого суду. Предметом позовів було визнання відсутності у членів комісії повноважень.

 
Схема ймовірного впливу, яку розслідують НАБУ та ГПУ

Також Вовк нібито планував перезавантаження комісії, виключення непідконтрольних та введеня лояльних членів.

До плану Вовка були залучені окремі судді ОАСК та Державне бюро розслідувань, яке нібито мало тиснути на ВККС.

Дані про втручання керівництва ОАСК у роботу суду та інших органів влади були встановлені під час розслідування справи про незаконні рішення суду у часи Майдану.

 
Скріншот з відеоряду НАБУ

Правоохоронці вважають, що крім Вищої кваліфкомісії суддів, вплив також здійснювався стосовно Конституційного суду, міністерств, інших судів.

 
Скріншот з відеоряду НАБУ

Слідство стверджує, що це становить загрозу національній безпеці, тому що "поза судовим процесом, в ручному режимі приймають рішенням".

Під час брифінгу правоохоронці також продемонстрували записи розмов нібито Павла Вовка із суддями, адвокатами та іншими фігурантами схеми.

У п'ятницю, 26 липня, слідство провело обшуки в ОАСК та в Одесі.

Що було раніше: 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва. Джерела УП повідомляли, що справа стосується втручання керівництва та суддів ОАСК у розгляд справ та роботу інших органів влади.

Історія питання:

  • 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
  • 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий також скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судНАБУ
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