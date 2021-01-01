Книга змін
50 миттєвостей одного ковідного року
КНИГА ЗМІН

50 МИТТЄВОСТЕЙ ОДНОГО КОВІДНОГО РОКУ
371 день минув з моменту, який можна вважати офіційною датою початку окупації України коронавірусом.

11 березня 2020 року уряд ввів карантин на всій території України. З опівночі 17 березня закрилося міжнародне повітряне, залізничне і автобусне сполучення. В той саме день в Києві, Харкові та Дніпрі припинило роботу метро.

В наше життя увірвалися нові слова: соціальна дистанція, самоізоляція, а згодом ─ червона зона, інтелектуальний локдаун, ковід-дисиденти та багато інших.

У новинному потоці перших місяців карантину ми відчували себе, як на екскурсії в голові людини з біполярним розладом.

З дому виходити не можна, але якщо потрібно, то можна. Маски не допомагають, але носити їх обов'язково. Кисню не вистачає, але кисню достатньо.

Фітнес-центри, перукарні та салони краси, що працювали лише «для своїх», ми почали сприймати як притони.

Ми зрозуміли, що собака ─ не лише радість людського спілкування, а й засіб пересування. Прогулянки з собаками були дозволені навіть під час найсуворіших карантинних обмежень.

Нарешті ми переосмислили одну з найголовніших ідей доковідного світу про вихід із зони комфорту як двигун саморозвитку. Ми дуже захотіли повернутися в зону комфорту. Як ніколи. Як в останній раз.

Дім і родина стали для нас фортецею в боротьбі з ковідом. Але за перше півріччя 2020 року скарг на домашнє насильство, за даними МВС України, побільшало на 40% в порівнянні з тим саме періодом 2019 року.

На тлі закритих кордонів, коли вільно літають лише птахи, найрозумніші з нас нарешті перестали сприймати себе вінцем творіння.

Ми навчилися зчитувати емоції співрозмовника по очах поверх маски, стригти себе, готувати фуагра в домашніх умовах із наявних продуктів, випивати з друзями в ZOOM, розлучатися в Telegram, зізнаватися в коханні в WhatsApp.

Ми навчилися з ностальгічним розчуленням дивитися фільми зі сценами рукостискань, дотиків до лиця і перебування на вулиці без поважної причини. Тобто практично всі фільми.

В пошуках паралелей ми кинулися перечитувати книги Джованні Бокаччо, Даніеля Дефо, Карела Чапека, Джека Лондона, Альбера Камю про пандемії в історії людства – реальні або вигадані.

Песимісти побачили в них сценарії трагічного минулого, що повернулося, або апокаліптичного майбутнього, що вже прийшло. Оптимісти вирішили, що все не так вже й погано: ми відносно дешево відбулися в порівнянні з предками, що жили під час епідемій чуми в XIV столітті, холери в XIX столітті і іспанського грипу в ХХ столітті.

Ми, нарешті, зрозуміли, що мав на увазі Михайло Жванецький, коли писав: «Не порушуйте мою самотність і не залишайте мене одного!».

Нам дуже доступно пояснили, що світ занадто маленький для пандемій і воєн. Але, як завжди, те, що мало б об'єднувати, розділило ─ на хворих і тимчасово здорових, ковід-дисидентів і ковід-панікерів.

Єдине, з чим, мабуть, згодні всі ─ думка Альбера Камю з його роману «Чума», який навесні 2020-го став лідером продажів у багатьох країнах: «В лоні великих катастроф зріє палке бажання жити».
Страхи та химороди
Березень 2020. У підземному переході на Майдані Незалежності закрили всю вуличну торгівлю і магазини
«Стали нападати всякі страхи та химороди на тих, що при життю лишалися, і мало не всі вони… обминали недужних, гидуючи ними та речами їхніми, тим-бо сподівалися зберегти власне здоров'я.

Інші ж покладали собі, що пити вволю і ласувати всмак, волочитися з жартами та співами, задовольняти якомога всі свої схотінки, сміятися та шкилювати з усього, що б не сталося, — ото і єсть найпевніші ліки од хвороби; як же казали вони, так по спромозі й чинили: тиняються, було, як день так ніч од шинку до шинку та й п'ють собі без міри й без ліку».
Джованні Бокаччо «Декамерон» (1352 – 1354).
Переклав Микола Лукаш
Муніципальна варта разом з поліцією проводять рейди у Голосіївському парку.
Людей просять не
збиратися, одягати маску
Безхатьки столиці на карантині опинилися без засобів існування. Магазини і супермаркети закрили. Пункти з прийому вторсировини — теж
Столичні безхатьки Володя і Дмитро виживають завдяки небайдужим людям, які дають їжу та гроші
Інтелектуальний локдаун
Столична Алея художників, як і всі паркові
зони, спорожніла.
Але обмежувальні стрічки на лавах
не завадили людям вийти нарешті з власних домівок
«Люди так збожеволіли від першого сплеску радості, так вражені були значним скороченням смертності в тижневих звітах, що стали зовсім несприйнятливі до нових страхів, і ніхто б не міг переконати їх, що загроза смерті ще не минула.

Говорити з ними було все одно, що кидати слова на вітер; люди відкривали крамниці, розгулювали по вулицях, поверталися до своїх занять і заговорювали з кожним, хто їм попадався, навіть не питаючи співрозмовника про його самопочуття».
Даніель Дефо «Щоденник чумного року» (1722)
Місце зустрічі змінити не можна. Через закриті кав'ярні та ресторани, люди переважно проводили час в парках
3 червня 2020 року. Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Хмельницької області, в карантин, зібрав кілька сотень людей на вулицях Хмельницького
Хрещатик в квітні 2020 року
Столична підземка вводить суворі правила відвідування і користування метро
Самоізоляція і соціальна дистанція
Антисептик, маска і одноразові рукавички стали
невід'ємним атрибутом вуличних прогулянок
«Давно вже спустошувала країну Червона Смерть. Жодна пошесть не бувала досі така огидна й не сіяла стільки згуби…

Та принц Просперо й далі розкошував життям, непіддатливий страху й дотепний. Коли моровиця забрала половину люду в його володіннях, він прикликав до себе тисячу найбадьоріших та найбезтурботніших друзів — лицарів і дам свого двору — й усамітнився з ними, відмежувавшись від світу в одному зі своїх монастирів-замків.

...Високий міцний мур з залізною брамою оперезував замок. Ступивши за огорожу, придворні попритягали горни та важезні молоти й наглухо позаклепували засуви брами. Вони вирішили не лишати ні входів, ні виходів, аби ні до них, ні від них не прокралися зневіра чи розпач. У монастирі було повнісінько припасів, отож завбачливі придворні могли сподіватися, що чума їх не спіткає. А ті, що лишилися поза мурами, нехай самі дають собі раду!»
Едгар Алан По «Маска Червоної смерті» (1842).
Переклала Лариса Маєвська
Фонтан Термена в Маріїнському парку. Всі столичні парки з введенням карантину заборонено відвідувати. Але пізніше це не завадило людям гуляти сім'ями
Київські острови і пляжі стали острівками свободи в часи карантину. Тут менше ходила поліція
Володимирський собор у Києві. Небагаточисленні служби в храмах проводились з врахуванням заходів безпеки. В храми пускали малими групами людей
Закриті кордони
Піаніно біля будівлі МЗС у Києві. У березні 2020-го з вулиць міст зникли всі вуличні музиканти. Суцільна тиша стала основною музикою мегаполісів
«Чума спалахнула влітку 2013 року. Прийшла звістка, що в Нью-Йорку вибухнула невідома хвороба. Спочатку ніхто не надав значення цій звістці. Це була дрібниця. Померло кілька людей… За двадцять чотири години надійшло повідомлення, що в Чикаго зареєстрований такий саме випадок. У той саме день стало відомо, що в Лондоні, найбільшому місті в світі, що поступається лише Чикаго, ось уже два тижні таємно борються з чумою. Всі повідомлення цензорувалися, тобто заборонили говорити, що в Лондоні почалася чума…

Ми дізнавалися новини від людини, яка засіла зі своїм передавальним апаратом на верхньому поверсі найвищої будівлі. Ті, що залишилися в місті, збожеволіли від страху і алкоголю. Він героїчно залишився на своєму посту до кінця ─ напевно, якийсь непомітний репортер.

Він повідомив, що протягом останніх двадцяти чотирьох годин до міста не потрапив жоден трансатлантичний повітряний корабель і не надходило жодних повідомлень з Англії. Йому вдалося, щоправда, зв’язатися з Берліном ─ це було місто в Німеччині. Звідти передали, що Гофмейер, бактеріолог, послідовник Мечникова, відкрив протичумну сироватку. Це було останнє повідомлення з Європи: з тих пір ми, американці, не отримували звідти звісток».
Джек Лондон «Яскраво-червона чума» (1912)
Незвична картина: абсолютно порожній міст Кличка. 16 березня 2020 р.
Столичні рибалки на Венеціанському острові у Києві
Карантин — це не лише обмеження, а реалізація мрій. Киянин Дмитро нарешті здійснив мрію своєї дівчини. Вперше в житті запустили повітряного птаха на Золотому пляжі столиці
Закриті кордони навесні - справжнє випробування для людей, які звикли їздити на курорти за кордон
Червоні зони



Лікар на ганку інфекційного відділення Олександрівської лікарні, яка прийняла чи не основний удар потоку хворих на Covid-19
«З півдня насувалася гігантська тінь, подібно жахливій хвилі знищення: Єгипет пройшов через безумство і заснув. В Іспанії та Португалії шалені бої між клерикалами і анархістами стихли в мовчанні смерті. З Південної Америки вже не приходило ніяких телеграм.

У південних частинах Північної Америки населення після жахливих битв на ґрунті расової ворожнечі вимерло від отрути. На півночі Меріленда, дія отрути поки що виявилася в незначній мірі, в Канаді була майже непомітною. Зате Бельгія, Голландія та Данія були одна за одною поглинені потоком.

Відчайдушні крики про допомогу мчали з усіх боків до наукових центрів, до знаменитих хіміків і лікарів, – благання поради і порятунку. Астрономів також засипали питаннями.

Але нічого вже не можна було зробити. Явище це було загальним і знаходилося поза межами людської науки і влади».
Артур Конан Дойл «Отруйний пояс» (1913).
Переклала Вікторія Цибульська
Медичні обладунки 2020-го: халати, маски, рукавички, захисні щитки, окуляри
Чернівці. Найскладніша ситуація була в регіонах
"COVID відділення" увійшло в професійний словник медиків всієї країни
Чернівецька обласна лікарня. Жовтень 2020
Чернівецька обласна лікарня. Жовтень 2020
Медики з екіпажів швидкої працюють в цілодобовому режимі. До лікарні привозять уже важких хворих на кисневому забезпеченні
Групи ризику
Порожні вулиці Києва та спустошені адмінбудівлі
«У Китаї майже щороку з'являється нова цікава хвороба, породжена бідністю. Але жодна з них ще не винищувала стільки народу. Це воістину мор наших днів. Вона вже скосила добрих п'ять мільйонів чоловік. Мільйонів дванадцять хворі в активній формі... Поки що вдалося напевне встановити, що хвороба вражає лише осіб у віці від сорока п'яти років.

Ймовірно, для неї створюють сприятливий ґрунт ті природні зміни в людському організмі, які ми називаємо старінням... Не може цього бути при нинішньому рівні науки і цивілізації. У Середньовіччі ми живемо, чи що, щоб нас губив мор?!»
Карел Чапек «Біла хвороба» (1936)
Багато людей похилого віку не зверталися до медиків своєчасно і потрапляли у лікарні в критичному стані
Багато людей похилого віку не зверталися до медиків своєчасно і потрапляли у лікарні в критичному стані
Найбільша група ризику — люди середнього і старшого віку
Заборонений вхід у столичні супермаркети без засобів захисту
Невизначеність
Вперше в історії столична підземка була зачинена майже на два половиною місяці
«Коли вибухає війна, люди звичайно кажуть: "Ну, це не може тривати довго, таке безглуздя". І справді війна — це таки безглуздя, що, до речі, не заважає їй тривати довго.

Взагалі дурість — річ дуже стійка, це неважко помітити, якщо не думати весь час лише про себе. З цього погляду наші співгромадяни поводилися, як і всі люди, вони думали про себе, інакше кажучи, були гуманісти: вони не вірили в мор.

Стихійне лихо непомірне з людиною, тим-то і вважається, що лихо — це щось нереальне, що це лихий сон, який скоро минеться. Проте сон не кінчається, а від одного лихого сну до другого конають люди, і в першу чергу гуманісти, бо вони нехтують запобіжними заходами.

З цього погляду наші співгромадяни завинили не більше, ніж інші люди; просто вони забули про скромність і гадали, що все це для них можливе, тим самим вважаючи, що стихійні лиха неможливі.

Вони, як і раніше, порали свої справи, готувалися до поїздок і мали свої власні погляди. Як же вони могли повірити в чуму, що одразу перекреслює майбутнє, всі поїздки і суперечки? Вони мали себе за вільних, але ніхто ніколи не буде вільний, поки існують лиха…»
Альбер Камю «Чума» (1947).
Переклав Анатоль Перепадя
З часів свинячого грипу їжачок з Рейтарської вдруге у житті одягнув маску
Почастішали випадки, коли люди хворіли на COVID-19 повторно
Змова і зрада
Майже порожній готель Київ, де жили депутати
Верховної ради
«Найкращі віруси з точки зору доходів – це віруси, що викликають затяжні захворювання. В ідеалі ─ для максимізації прибутку ─ пацієнт повинен або одужати, або померти якраз перед тим, як у нього закінчаться гроші. Потрібен тонкий розрахунок».
Маргарет Етвуд «Орикс і Деркач» (2003)
На вулицях Києва з'явились сіті-лайти із закликом мера Кличка "Досить шастать"
Місто Українка на Київщині. Як в 1990-х, люди, крім пакетів, почали прати одноразові маски
Дивний новий світ
Порожні літні майданчики столичного фастфуду
«Поверхнею Землі, немов ударна хвиля ядерного вибуху, прокотився грип, а потім і жах від катастрофи. У перші страшні роки все перебиралися з місця на місце в марних пошуках хоча б частинки колишньої життя і осідали де попало, для безпеки збиваючись в групки в придорожніх кафе, колишніх ресторанах і мотелях…

Ми оплакували безособовість сучасного світу, але це брехня. Світ ніколи не був безособовим. Завжди існувала величезна – і крихка – людська інфраструктура, навколо нас непомітно працюють люди, а коли перестають працювати, система виходить з ладу.

Ніхто не доставляє пальне на заправки або в аеропорти. Машини знерухомлені. Літаки не можуть злетіти. Вантажівки стоять на місці. У міста не надходять продукти, магазини закриваються. На приміщення вішають замки, які зривають мародери. Ніхто не виходить на електро- або підстанції, ніхто не прибирає повалені дерева з ліній електропередач».
Емілі Сент-Джон Мандел "Станція Одинадцять" (2014)
Робота на дому стала чи не єдиним шансом хоч якось працювати і виживати
Столик в одному з київських ресторанів не змінював свого сервування кілька місяців
Столичні кав'ярні, щоб хоч якось вижити, перейшли на роботу у форматі «на винос»
Закрилася на карантин сфера обслуговування у легкій промисловості: ремонт взуття, швеї
Коли стихли всі звуки і голоси мегаполісу, вулиця "говорила" оголошеннями й вивісками
Вперше в історії Великодні свята пройшли переважно в онлайн форматі
Природа настільки очистилась
Зі зникненням з вулиць людей візуально
побільшало в місті собак і птахів. Менше відходів
і можливості десь знайти їжу.
Небайдужі все-таки дбали про них і годували тварин
«Після Кінця був Початок. І на Початку було вісім чоловік, потім дев'ять (зі мною включно), а потім все менше і менше. Ми знайшли один одного, коли втекли з Нью-Йорка в пошуках безпечного місця на лоні природи.

Ми працювали стратегами, ріелторами, ейчарами, фінансовими радниками. Ми нічого не вміли, тому все шукали в гуглі. Ми погуглили, як вижити в дикій природі ─ і отримали фотографії отруйного плюща, небезпечних комах і ведмежих слідів... Ми погуглили ─ як добути вогонь і стали дивитися на YouTube... Кременів ми не знайшли, та й не змогли б їх впізнати, а окулярами Боба скористатися не встигли, бо хтось знайшов у себе в кишені джинсів запальничку...

Гугл довго не протягнув. І інтернет. І взагалі вся інфраструктура, але на початку Початку ми хотіли хвалитися, нехай і перед самими собою, раз більше нікого не було... Ми погуглили піраміда Маслоу, щоб дізнатися потреби яких рівнів ми можемо задовольнити. Відповідь: два нижніх. Ми погуглили, хто вижив після лихоманки 2011 року, сподіваючись знайти інших уцілілих, але все що знайшли ─ застарілі і недостовірні новини.

Ми пошукали сім стадій горя, щоб краще відстежувати свій емоційний прогрес. Виявилося, що ми були на стадії Гніву, а тепер застрягли на стадії Заперечення. Ми запитали у гугла, чи є Бог, кликнули на «Мені пощастить!» і потрапили на сторінку психологічної допомоги для самогубців. Ми подзвонили туди і, затамувавши подих, чекали, чи не візьме хтось слухавку... Після дванадцяти гудків ми повісили трубку ─ відповіді не було.

З усього цього ми зробили висновок, що більше нікого, зовсім нікого, не залишилося».
Лін Ма «Вихідна допомога (2018)
Кози пасуться в центрі Києва
Навесні 2020-го столицю залишили багато тренерів особистістного розвитку, мерчендайзерів і фінансових консультантів, але повернулися вивірки
В Маріїнському парку Києва, червень 2020 р.
З часів Чорнобильської катастрофи мегаполіси знову почали активно дезінфікувати. Обприскування переходів, транспорту, під'їздів та зупинок
Сміття на вулицях Києва значно поменшало. Але, значно побільшало серед сміття засобів захисту
Колись багатолюдний центр Києва став однією суцільною декорацією для кіно
Парк Арка Дружби народів без тінейджерів, спортсменів і скейтеристів
Пам'ятник Володимиру Великому в березні 2020
Михайло Кригель, Ельдар Сарахман, Назарій Мазилюк, УП
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