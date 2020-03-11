Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Джерело: народний депутат Вікторія Сюмар у facebook

Дослівно: "Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня".

Деталі: Згідно із повідомленням нардепки карантин передбачає закриття навчальних закладів, -заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів (які можуть без глядачів відбуватися, і культурних заходів. Засідання Верховноі ради лишили), закриття авіасполучення з деякими країнами.

Також, за її словами, буде закрита більша частина КПП. З 219 лишиться 49.

Сюмар повідомила також, що уряд виділив 100млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту у приватних внутрішніх компаній.

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