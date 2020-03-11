В Україні запровадили карантин на три тижні
Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
Джерело: пресслужба Кабінету міністрів, пресслужба Верховної Ради
Дослівно у повідомленні Кабінету міністрів: "Кабміном запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні".
Деталі: На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.
Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.
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