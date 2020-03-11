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В Україні запровадили карантин на три тижні

Середа, 11 березня 2020, 12:23
В Україні запровадили карантин на три тижні

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів, пресслужба Верховної Ради

Дослівно у повідомленні Кабінету міністрів: "Кабміном запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні".

Деталі: На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання  для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

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Передісторія

  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти, і що маска не врятує.
  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019карантинепідеміяКабінет міністрів
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