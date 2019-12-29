Заручники ОРДЛО

Владислав Зайцев – 19-річний мешканець селища Верхньоторецьке Донецької області. Коли на території України почалась збройна агресія РФ, Владиславу було лише 14 років. «Хлопець потрапляв під обстріли – стріляли з боку Донецька. Одного разу він перебував у приміщенні, в яке влучив снаряд, сталося загоряння – мамі дивом вдалося врятувати сина. Після пожежі у хлопця залишилися опіки на голові. Я помітила шрами, коли побачила Зайцева у СІЗО Донецька. Також Зайцев отримав контузію», – розповіла одна з колишніх заручниць, опитаних МІПЛ, яка попросила не називати її прізвище з міркувань безпеки. Представники незаконних збройних формувань затримали Владислава Зайцева 26 лютого 2019 року, звинуватили у спробі вчинити диверсію – мовляв, хотів підірвати залізничний міст. Нині він перебуває у СІЗО міста Донецьк.

Разом з Владиславом 26 лютого 2019 року затримали і його маму Олену Зайцеву. Вона працювала на складі при залізничній станції в Ясинуватій, нині окупованій бойовиками. Про її затримання також розповідає колишня заручниця: «Якось у березні 2019 року до нас у камеру в «Ізоляції» (тюрми так званого міністерства держбезпеки «ДНР») завели жінку – Олену Зайцеву. Вона розповіла, що її сина затримали, а вона намагалася його врятувати: просто побігла за хлопцем, з власної волі сіла у машину. Олені сказали, що за 30 діб її звільнять, а сину загрожує до 20 років в’язниці. Проте Олена досі залишається за гратами. Два місяці була в «Ізоляції», потім перевели до СІЗО №5 Донецька. Ймовірно, сталося це через те, що у жінки були постійні кровотечі – боялися, аби вона не померла. Зі своїх джерел знаю, що зараз Олена залишається у СІЗО, її стан здоров’я за 2,5 роки ув'язнення значно погіршився, належна медична допомога їй та сину не надається».