Не тільки на лінії фронту. Небезпека від мін може бути будь-де

У соцмережах і на сайтах Галині регулярно трапляються новини про те, що люди в різних регіонах України підриваються на мінах – у полі, на узбіччі дороги або в лісі.

"Про це постійно чую я, і чують наші студенти. Вони в будь-який момент можуть натрапити на снаряди, які не розірвались. Ці предмети або їх складові можуть лежати будь-де. Основне наше завдання – навчити їх адекватно реагувати: не підходити й нічого не робити самостійно, а далі повідомляти служби, які візьмуть на себе розв’язання цього питання. Але міни можуть бути не тільки на лінії фронту. Їх можуть закладати й на інших, прилеглих територіях", – підкреслює викладачка.

Зараз вкрай необхідно, щоб усі учні, студенти та їхні батьки розуміли спричинені війною небезпеки, підкреслює вчителька. Молодим людям треба усвідомлювати, де вони перебувають і як можуть себе вберегти в потенційно небезпечних ситуаціях.

"Війна напряму торкається нашого регіону та всіх нас. Тому навчання всіх моментів мінної безпеки вкрай важливе й актуальне. Мені самій хочеться бути в цьому питанні більш обізнаною", – каже Галина Журавель.

Вона вирішила пройти онлайн-навчання від ЮНІСЕФ, яке дало їй знання з мінної безпеки та розуміння, як подавати таку інформацію дітям. Пройшовши курс, вона радіє, що тепер має гарну можливість – поширювати ці знання серед дітей та їхніх батьків.

"Коли проходила онлайн-навчання, то відразу собі думала і планувала, який підхід я шукатиму до дітей, коли буду про це їм розповідати. Як з ними спілкуватись, які слова підбирати. Тобто важливий був ще й психологічний аспект. А говорити на цю тему треба делікатно: залежно від віку та навіть від психологічного типу учня. Хтось сприймає все краще, коли бачить ілюстрації, а хтось намагається все занотувати в текстовому форматі й потім перечитати. Знову-таки небезпека від мін – це велика проблема, і кожен переживає це по-своєму", – згадує вчителька навчальний процес.

Галина Журавель дуже полюбляє курси, які дають можливість отримати дійсно цікаві знання, аби потім застосовувати їх у житті.

"Сподобалося, що онлайн-навчання можна проходити в будь-який зручний час, і в разі потреби знайти відповіді на додаткові питання", – зауважує вона.

Попри те, що всі заняття ведуть онлайн, такий формат зовсім не заважає розповідати про мінну безпеку учням, запевняє вчителька. Педагоги вже навчилися проводити онлайн-заходи найрізноманітніших форматів: від класичних уроків до занять із залученням експертів з громадських організацій.

Кожне заняття вчителі починають з того, що питають в учнів: "Як ви?" , "Ви в безпеці?" .