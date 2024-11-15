Щодня українці стикаються з новими викликами та втратами, але кожен з цих днів створює нових героїв. Вони надихають і ведуть за собою інших, зміцнюючи віру в перемогу. Своєю відвагою, відданістю та нескореністю допомагають тримати Україну на шляху до майбутнього, якого ми всі так прагнемо. Редакція "Української правди" хоче, аби історія кожного з них була почута. Саме тому вже вчетверте нагороджуватиме своїх героїв премією.

Щорічно, починаючи з 2020-го, "Українська правда" у різних номінаціях відзначає героїв, які так чи інакше зробили свій внесок в українське суспільство. Перед церемонією нагородження, яка відбудеться вже в грудні цього року, у межах спецпроєкту з Mercedes-Benz – "Кожна історія – світло на шляху країни" – ми розповідаємо історії лауреатів попередніх премій, чиї імена не зникають в інформаційному просторі, а навпаки, звучать ще гучніше.

Журналіст року Павло Казарін



Павло Казарін – журналіст і публіцист. З початком повномасштабного вторгнення – військовослужбовець ЗСУ.

Минулого року Казарін отримав премію УП за журналістську діяльність, однак нині ідентифікує себе як військовий.

"Я з лютого 2024-го сприймаю себе більше через військову ідентичність. Добре, якщо інколи залишається час писати якісь тексти в форматі «військового щоденника» або в форматі військової рефлексії на поточні цивільні дискусії. Але зараз інформаційний тил тримають мої колеги – і мені здається, що вони дуже круто це роблять", – зауважує Казарін. Поєднувати роботу військового і публіциста – складно, тож зараз Павло не читає лекції, вкрай рідко дає інтерв’ю і мало пише власних текстів.

На початку 2024-го Казарін перевівся в роту ударних безпілотних авіаційних комплексів "Серафими". За цей час рота виборювала незалежність України на Запорізькому та Куп’янському напрямках. Нині екіпажі "Серафимів" виконують бойові обов’язки в Курській області.

"Головний результат останнього року – у нас ніхто не загинув", – підкреслює Казарін.

В одній зі своїх колонок Павло писав, що голлівудські фільми про війну зовсім не описують російсько-українську. Утім, вітчизняну стрічку "Кіборги" вважає найсильнішою з переглянутих.

"Мені здається, що знімати зараз художню стрічку про війну – доволі складне завдання. Тому що вона буде приречена бути в заручниках у наших чинних емоцій. Будь-яке ускладнення розповіді може відштовхнути глядача. Будь-яке спрощення – зробить кіно «одноразовим»", – пояснює військовий.

Велика війна триває майже три роки, і, на думку Казаріна, для багатьох українців у тилу вона стала чимось далеким. Є ті, хто, не зважаючи на загрозу, продовжує буденне життя, немовби війна відбувається в іншій реальності.

"Суспільство неоднорідне. Ті, хто хотів захистити країну й усе, що їм дороге, вже в армії. Ті, хто залишився в тилу, звикли до того, що з війною можна жити поряд і водночас не перетинатися з нею", – зауважує Павло.

Водночас, продовжує, існує й інша проблема. З перших днів війни держава транслює війну як щось тимчасове, як "дощ, який рано чи пізно закінчиться". Цей настрій створює ілюзію, що боротьба от-от завершиться, і комусь може здатися, що "останній кілометр країна якось подолає без нього".

"А я переконаний, що війна – надовго, і що або ми всі вкладемося у фінальний результат, або ті, хто сьогодні тягне цей віз, закінчаться. А результат нікому не сподобається", – додає військовий.

Особисті плани Павло не будує, бо, каже, зосереджений на поточних справах. На наше запитання про те, чи українці побачать ще одну книгу авторства військового Казаріна, відповідає так: