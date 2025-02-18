Ганна Лукіна, 43 роки

"Я відчувала себе безхатьком" – так описує свої перші дні в Одесі Ганна Лукіна, 43-річна переселенка з Нової Каховки.

До повномасштабної війни вона була успішною бізнесвумен – власницею салону краси, який відвідували клієнти з усього регіону. Тепер вона викладає перукарське мистецтво та керує громадською організацією, допомагаючи іншим внутрішньо переміщеним особам.

24 лютого застало жінку зненацька.

"У тебе на руках маленька дитина, у квартирі немає світла, води, газу, всі магазини зачинені, і ти взагалі не розумієш як існувати" , – згадує Ганна перші дні великої війни у Новій Каховці.

В окупованому місті вона почала волонтерити – ділилася продуктами з сусідами, допомагала літнім людям.

"Коли ти змогла дістати пару кілограм картоплі, а бабуся, якій 89 років, живе поряд і не може вийти щось собі купити – починаєш розуміти, що треба ділитися" , – зауважує жінка.

Виїхати з міста було складно. Особливо лякали розстріляні автівки на узбіччях. Коли з’явилася можливість евакуюватися автобусом, на збори дали лише дві години.

"Я приїхала в тому, в чому була, і це були всі мої речі", – ділиться Ганна.

Дорога до Одеси тривала три доби з двома пересадками. Під час однієї з них автобус потрапив під обстріл. На щастя, Ганні з сином вдалося дістатися до міста неушкодженими.

Поступово життя налагоджувалося. Ганна влаштувалася викладати в школу перукарського мистецтва, почала волонтерити – робила безкоштовні стрижки внутрішньо переміщеним особам.

"Я згадую себе, в якому стані приїхала. Коли через дві доби підійшла до дзеркала, я просто вжахнулася. Я зрозуміла, що відчуває жінка, яка виїжджає з окупації. В яких умовах вона проживає. Якщо немає коштів, щоб піти до салону краси, все одно хочеться відчувати себе гарною" , – пояснює жінка.

Зараз Ганна керує власною громадською організацією "Рухаємося разом", яка допомагає ВПО, а саме жінкам та людям з інвалідністю. Вона організовує різноманітні проєкти: від психологічних тренінгів до фотосесій, які допомагають відновити впевненість у собі.

"Допомагаючи іншим, я допомагаю в першу чергу собі. Всі запитують: навіщо це тобі взагалі? Я кажу: ви не розумієте, це терапія. Завдяки цьому мені не так важко сприймати війну" , – розповідає вона.

Ганна також відвідує сесії команди IRC щодо захисту та розширення прав і можливостей жінок. Особливо подобаються дискусії та арттерапевтичні заходи, бо, зауважує, кожному волонтеру потрібні власні волонтери.

Окрім того, Ганна мріє створити в Одесі особливий б’юті-простір. Не просто салон краси, а місце, де жінки зможуть отримати психологічну підтримку, відвідати арттерапію або просто побути наодинці в спеціальній кімнаті відпочинку.