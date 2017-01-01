«Радикальної партії» 3 млн. і 300 тисяч гривень. Декларація Кириченка показує, що він не міг собі це дозволити. Наприклад, у 2011 році Кириченко заробив не мільйони, а всього 19 тисяч гривень. З того часу його посада не змінилася. До депутатства він був керівником відділу продажів ТОВ «ІНГ ЛСК-БУД». Сам Кириченко стверджує, що гроші йому надали спонсори, але які саме депутат не готовий розповідати.