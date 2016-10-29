Страна лишних людей, или Между идейным пассионарием и люмпеном

215 просмотров
0
Михаил Дубинянский
Суббота, 29 октября 2016, 10:04

Введение визового режима между Украиной и Россией могло стать главной новостью октября.

Этого не произошло – к разочарованию одних и явному облегчению других.

По данным Центра Разумкова, против этой инициативы выступают 52,1% украинцев. Кроме того, 55% опрошенных высказались против разрыва дипломатических отношений с РФ, а относительное большинство (48,5%) не поддержало запрет на ввоз российских товаров.

Миллионы наших сограждан по-прежнему не готовы идти на жертвы ради борьбы со страной-агрессором. И это далеко не первый случай, когда решимость украинских соцсетей диссонирует с настроениями в обывательской среде.

Будем говорить прямо: в глазах активного меньшинства значительная часть населения Украины – это лишние люди. Они упорно не вписываются в патриотическую картину мира. Они только мешают сражаться с Кремлем и строить национальное государство. Они воспринимаются как балласт и тормоз, как досадное препятствие на пути к идеалу.

Идеал, лелеемый украинской общественностью, хорошо известен.

Пассионарное меньшинство хотело бы повторить путь Израиля – страны, рожденной и пришедшей к процветанию под вражеским натиском. Образцовой страны, где каждый гражданин изначально выступал в роли борца, созидателя и воина.

О том, как Украине стать Израилем, и возможно ли это вообще, спорят много и охотно.

Совершенно справедливо замечено, что в 1940-х новорожденный Израиль имел дело с более открытым и бескомпромиссным противником, не оставлявшим евреям никаких иллюзий. Но есть и другое обстоятельство, лежащее на поверхности и, тем не менее, часто упускаемое из виду.

В отличие от независимой Украины и других европейских стран, Израиль создавался иммигрантами.

Причем в 20-х, 30-х и 40-х годах иммиграция в подмандатную Палестину уже сама по себе была поступком. Пассивные, слабые духом, стремившиеся к безмятежной и комфортной жизни либо оставались в Европе, либо старались перебраться в США – а Землю Обетованную выбирали те, кто был готов к борьбе.

У равнодушного еврейского обывателя попросту не было шансов очутиться на территории будущего Израиля.

Писатель Артур Кестлер, увлекавшийся идеями сионизма в середине 1920-х, вспоминал:

"Британская администрация ежегодно выделяла сионистской организации определенное количество иммиграционных сертификатов, а организация распределяла их по различным партиям…

Кандидаты на отъезд проходили не только профессиональную подготовку, но и основательную идеологическую обработку. Учеба длилась год-два, а то и дольше, если сертификаты задерживались.

Мне пришлось потянуть за кое-какие ниточки, сочинить красноречивые прошения и сдать экзамен по современному варианту иврита.

 После этого Палестинское представительство сионистской организации в Вене, которым руководил благожелательный адвокат Блауэр, занесло меня в списки ожидающих разрешения на иммиграцию в качестве сельского рабочего.

Помню, с каким кротким недоумением поглядывал на меня доктор Блауэр. Верно, и у него сын учился в университете, и он бы ни за что не позволил ему пуститься в столь нелепую авантюру. Считать себя сионистом – это одно, но к чему же мальчику из хорошей семьи отправляться в дикие места к москитам и арабам?".

Палестина аккумулировала людей определенного склада, и в 1948 году на карте мира появилось уникальное государство, где преобладали не обыватели, а пассионарии.

Это не пресловутый "национальный менталитет", о котором любят рассуждать в Украине. Это результат жесткого социального отбора.

Не прошедшие его погибли во время Холокоста, подверглись полной ассимиляции или же осели в мирной и благополучной Америке.

Разумеется, условия, в которых возник и выстоял Израиль, нельзя воспроизвести на украинской почве.

Для большинства наших соотечественников проживание в Украине не является волевым  поступком: они просто тут родились.

 Напротив, определенные качества требуются, чтобы покинуть страну, и чем инертнее украинец, тем выше вероятность, что он останется на Родине. Таким образом, социальный отбор играет против отечественных пассионариев, не оставляя им надежды когда-нибудь оказаться в большинстве.

По-видимому, в 2014-2015 в украинском обществе был достигнут максимальный уровень пассионарности.

Майдан, Крым и Донбасс разбудили всех, кого можно было разбудить. Это наш потолок.

И если в итоге миллионы граждан не вписались в новую реальность и считаются лишними, из этого следует только одно: Украине бессмысленно равняться на Израиль 1940-х с поголовной идейностью, героизмом и жертвенностью. Нужно ориентироваться на другую модель с иным распределением социальных ролей.

Оценивая соотечественников с идейных позиций, мы уравниваем совершенно разные категории обывателей.

Среди них есть откровенные люмпены и социальные иждивенцы, плывущие по течению.

А есть активные, деятельные, талантливые люди. Они лояльны к независимой Украине – но не настолько, чтобы пожертвовать ради страны собственными перспективами и будущим своих детей. Они не готовы сражаться в АТО, но способны продуктивно работать в тылу.

Они не носят вышиванок и не восторгаются Бандерой, но могут быть высококлассными специалистами и успешными предпринимателями. А еще они достаточно мобильны, чтобы выбирать между Украиной и другой страной проживания.

Активный обыватель – промежуточное звено между идейным пассионарием и люмпеном.

От этого социального типа напрямую зависит будущее Украины, ее конкурентоспособность и место в современном мире. И этот тип преобладает среди граждан, выехавших из страны за последние годы или обдумывающих эмиграцию.

Да, можно гордо бросать им вслед: "Кто не любит Родину – скатертью дорога!" Но в результате мы не становимся ближе к Израилю, а лишь обрекаем себя на пассивное люмпенизированное окружение.

Даже в условиях войны для нас приоритетна не топорная патриотическая пропаганда, а борьба за активного обывателя. Украина должна выглядеть достаточно перспективной, чтобы ее можно было выбрать не только сердцем, но и умом.

Шанс удержать на нашей стороне активную часть обывателей сохраняется, однако времени у нас все меньше. Ближайшие годы или даже месяцы решат, удастся ли послать украинцам позитивный сигнал, продемонстрировать зримые ростки модернизации, подарить веру в будущее.

Что произойдет, если этот шанс будет упущен? В таком случае у гражданина Украины останется два мотива жить на Родине: идейность либо безысходность. И это приведет к расслоению общества на две неравномерные, неумолимо отдаляющиеся друг от друга группы, сродни элоям и морлокам из уэллсовской антиутопии.

 С одной стороны – пассионарная прослойка, обитающая в мире патриотических лозунгов и красивых мечтаний.

С другой – полностью деморализованное большинство, озабоченное физическим выживанием, не способное на что-то большее и остающееся в Украине из-за собственной инертности.

Конечно, с точки зрения первых вторые будут лишними. Но другого населения украинским пассионариям уже никто не предложит.

Михаил Дубинянский, для УП

Темы: Украина общество
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На новом витке конфликта. Как менялись отношения Украины и РФ в последние месяцы 26 октября 2016, 17:42
Представитель Трампа утверждает, что тот поддерживает Украину, а не РФ 26 октября 2016, 08:26
Украина поднялась на три пункта в рейтинге Doing Business-2017 25 октября 2016, 19:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Жена Ковальчука владеет домом, квартирой, землей, 3 авто и сотнями тысяч евро
Террористы "ДНР" планируют разобрать "Стирол" на металлолом - СМИ
Очевидцы сообщают о сильном обстреле Авдеевки
Матиос: Украинский Интерпол за взятки отказывал в объявлении в розыск
Все новости
Публикации
Страна лишних людей, или Между идейным пассионарием и люмпеном
Даже в условиях войны для нас приоритетна не топорная патриотическая пропаганда, а борьба за активного обывателя. Украина должна выглядеть достаточно перспективной, чтобы ее можно было выбрать не только сердцем, но и умом.
29 октября 2016, 10:04 — Михаил Дубинянский
Первый энергоэффективный. Как Львову удается экономить более 30 миллионов в год
Львов стал одним из пионеров энергоэффективности. Сейчас Львов экономит десятки миллионов ежегодно. (укр.)
28 октября 2016, 15:02 — Мирослав Ганущак, для ЭП
Любомир Гузар. Человек с ангелом на плече
Помните, что Василий Стус писал своему сыну? "Желаю, чтобы голуби садились тебе на плече." Вот Гузару они точно садятся". При Гузаре смолкают даже политики и олигархи (укр)
28 октября 2016, 14:00 — Галина Тытыш, Павел Шеремет
Уши власти. Как следят за работой журналистов УП (ДОКУМЕНТЫ)
Мы требуем от президента, главы СБУ, главы МВД, главы Нацполиции отреагировать на сведения, изложенные в этом тексте: кто, с какой целью и каким образом прослушивал журналистов УП последний год? (укр.)
28 октября 2016, 13:20 — "Украинская правда"
Все публикации