Василий Гацко – об отставке Саакашвили, создании новой партии и квартиру Лещенко

Голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі на початку листопада голосно грюкнув дверима, пішовши зі своєї посади.

Він звинуватив президента Порошенка в особистій підтримці одеських кланів.

"Реально в Одеській області президент особисто підтримує два клани – клан бандитський, кримінальний убивць 90-х Труханова й ізмаїльський корупційний клан Урбанського. І реально всю владу в області віддали цим двом і ще їхнім союзникам – сепаратистам із "Нашого краю" Антона Кіссе", – заявив Саакашвілі у понеділок, 7 листопада, подаючи у відставку.

Президент не став зволікати зі звільненням Саакашвілі з посади голови ОДА, виключивши його зі складу своїх радників.

Саакашвілі почав збирати навколо себе потенційних соратників та однодумців, які їздили з ним країною в рамках антикорупційних форумів "Рух за очищення" ще рік тому.

У грудні минулого року екс-губернатор зібрав в столичному ресторані "Сумосан" молодих політиків та громадських активістів.

Тоді на вечерю з’явилися соратники Саакашвілі Гізо Углава і Зураб Адеішвілі, Саша Боровик, а з іншого боку – нардепи Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Єгор Фірсов, Єгор Соболєв, депутат Київради Сергій Гусовський та активісти Віталій Шабунін і Василь Гацько.

Саакашвілі так і не зміг запустити власну політичну силу.

Натомість з’явилися дві політичні групи, які вели перемовини щодо створення і об’єднання нових політичних сил.

Мова йде про партію "Демократичний альянс" і потенційну партію Михеїла Саакашвілі "Хвиля".

Влітку близький до Саакашвілі колишній заступник генпрокурора Давід Сакваралідзе, редактор Forbes-Україна Володимир Федорін, нардепи Віктор Чумак, Наталія Новак так колишній заступник генерального прокурора Віталій Касько об’єдналися в ініціативну групу майбутньої партії "Хвиля".

З іншого боку, в той самий період в партію "ДемАльянс" вступили народні депутати БПП Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Вікторія Пташник, яку свого часу виключили із "Самопомочі".

Очікувалося, що політичні сили об’єднаються в одну, і тепер вже колишній голова Одеської ОДА приєднається до них. Однак, цікавості до політичних сил Саакашвілі так і не проявив.

Спершу УП намагалася взяти інтерв’ю із двома лідерами політичних сил, аби дізнатися, що відбулося у житті молодих партій протягом останніх місяців і як вони реалізують свої амбітні плани. Але оточення колишнього одеського губернатора відмовилося – мовляв,поки що нема чим хвалитися.

Що ж стосується партії "ДемАльянс", то незабаром там готуються провести черговий з’їзд партії. Про політичне майбутнє, відставку Саакашвілі та перші скандали УП розпитала лідера партії Василя Гацька.

Про відставку Саакашвілі

Відставка Міхеіла Саакашвілі пов’язана з тим, що він більше неефективний у вертикалі влади Порошенка.

Він розуміє, що втрачає у рейтингах. Він не зміг добитися відчутних успіхів в Одесі. Подальше перебування в команді президента – принаймні публічне, для нього однозначно означало подальшу втрату рейтингу.

Я думаю, що Саакашвілі, який усвідомлює, що лише на самій риториці не зробити політичного успіху, буде шукати варіанти швидкого приходу до влади.

Влада дає можливість риторику наповнити і розбавити конкретними справами. Саме справи формують підтримку серед виборців і він, пройшовши Грузію і маючи великий політичний досвід, однозначно це все розуміє.

Зараз у Саакашвілі немає іншого виходу, крім як перейти в жорстку опозицію до президента. Тому що після звинувачень, що пролунали на адресу Порошенка, робити вигляд, що нічого не сталося, виглядатиме нелогічно і неправильно.

З антикорупційними форумами ми проїхали півкраїни, і в людей, які приходили на форуми, була претензія, що критика Саакашвілі була одноособовою. Тобто він бив по тодішньому прем’єру Арсену Яценюку і не помічав ролі Петра Порошенка в тому, що відбувається в країні.

Зараз у Саакашвілі немає іншого виходу, крім як перейти в жорстку опозицію до президента ТАСС

Я думаю, що амбіції не дозволяють йому прийняти формат підтанцьовки навіть для найсильніших політиків України, включно з президентом. Але очевидно, що він взаємодіяв з президентом.

Зараз складно спрогнозувати дії Саакашвілі. Можна припустити, що він збиратиме команду.

Ймовірно, що йтимуть перемовини щодо створення єдиної політичної сили з частиною позапарламентських партій.

Він буде сфокусований на дострокових парламентських виборах, адже твій вплив невисокий, поки ти знаходишся поза парламентом.

Про ініціативну групу партії "Хвиля " та переговори про об’єднання

У них (ініціативної групи партії "Хвиля " – УП) була тривала пауза в розвитку заявлених ініціатив щодо створення політичної сили.

Зараз ситуація має шанс змінитися, тому що відставка Саакашвілі може активізувати цей процес.

Тому створення нової політичної сили, або об’єднання між різними політичними силами сьогодні для Саакашвілі буде пріоритетом.

Ініціативна група анонсованої партії "Хвиля" FB ДавиДА САКВАРЕЛіДЗЕ

Важко сказати, як поводитиме себе група Віктора Чумака. Думаю, найближчий тиждень-два вони дадуть ствердну відповідь на усі запитання. Вони визначаться щодо самостійного створення політичної ініціативи, чи щодо входження в "Демократичний альянс", чи якийсь інший об’єднавчий формат.

Будь-яка невизначеність з боку Саакашвілі демотивує частину людей, які на нього орієнтуються. І оскільки ці люди самодостатні, вони просто розпочнуть самостійний рух без Міхеіла.

Про внутрішню кухню "ДемАльянсу"

Відповідь на ідеологію найкраще дає програма і конкретні рішення політичної сили.

Програму ми плануємо затвердити під час наступного з’їзду 19-20 листопада. Там ще не буде відповідей на всі актуальні питання для України, але на основні будуть.

Звідти можна буде давати оцінку яка ідеологія "Демократичного альянсу". Зараз виглядає, що ДемАльянс – це центристська і правоцентристська сила.

У програмі це буде відображено не лише деклараціями, а й зокрема підходами на яких ґрунтуватимуться пропозиції на ті чи інші рішення для держави.

За останні два-три місяці ми проїхали 16 областей України. У кожній з них ми формуємо широкі списки людей, яких хочемо залучити до "Демократичного альянсу", проводимо дискусії, презентації, по трохи відбувається кількісний приріст.

За останні два-три місяці ми проїхали 16 областей України

Осередки створюються там, де ще не було команди. Розпочалися реєстрації обласних організацій в Івано-Франківську, Рівному, Полтаві, є ще ряд областей, де ми здійснюємо підсилення, відбувається робота з партійним будівництвом.

В українських реаліях партійна структура не є головним фактором, тому що шанси бути владою для політичних проектів – це грошові ресурси та доступ до медіа. Оскільки в нашому випадку – це точно не фактор, яким ми можемо конкурувати з олігархічними проектами, то для нас партійне будівництво є надзвичайно важливим.

Про фінансування "ДемАльянсу"

У порівнянні з іншими політичними проектами, фінансування "Демократичного альянсу" виглядає скромно.

Ми від початку створення пішли на безпрецедентний для України крок – повністю відкрили наше фінансування. Сьогодні фінансування партії відбувається за рахунок громадських внесків. Часто це представники малого і середнього бізнесів – це юридичні та ІТ компанії, часто це компанії, яким потрібні зміни, які жодним чином не зав’язані на державному бюджеті чи якихось схемах.

Це випадок, коли політична партія зобов’язана перед своїми донорами виконувати свою політичної програми.

Про майбутній з’їзд партії

Під час з’їзду, який відбуватиметься 19 або 20 листопада, розглянуть кілька важливих питань для партії.

Перше – це питання політичної програми. 9 липня ми затвердили заяву програми, визначивши пріоритети. Зараз ми будемо давати більш чіткі відповіді, зокрема на чутливі для України питання війни, Донбасу, Криму, економіки.

Троє людей висунені на співголову партії. Окрім Гацька, це Світлана Заліщук і Вікторія Пташник Демальянс

Друге питання – оновлення керівних органів. Станом на зараз відбувається висунення і робота з кандидатами. Якщо я не помиляюся, номінаційний комітет, до якого ми залучили фахівців і людей з хорошою репутацією, перевіряє понад 20 кандидатур, яких партія висунула у керівні органи.

Троє людей висунені на співголову партії. Окрім мене, це Світлана Заліщук і Вікторія Пташник.

Про квартирний скандал і ставлення старих партійців до нових членів

Партія орієнтована на консолідацію, але зрозуміло, що цей процес має певні ризики і ми абсолютно до них були готові.

З одного боку є чітке усвідомлення, що сьогодні правлячий клас хоче законсервувати свою владу, їм потрібно зробити так, щоб не з’явилося політичної альтернативи.

Ситуація з атаками на Сергія Лещенка і на Світлану Заліщук значною мірою пов’язана саме з цим. Ми бачимо розмах і масштаб інформаційних кампаній, що ведуться. Тут, розумієте, саміт G20 проходить, але про нього менше мови, як про квартиру Сергія.

В "ДемАльянсі" були різні оцінки ситуації. Партійна позиція була в тому, що Сергій припустився політичної помилки, давши привід і можливість політичним опонентам розмазувати його по стінці впродовж двох місяців.

Політичну помилку треба якось виправляти йому персонально, або змиритися з нею.

Ситуація з атаками на Сергія Лещенка і на Світлану Заліщук значною мірою пов’язана з тим, що владі потрібно зробити так, щоб не з’явилося політичної альтернативи FB Світлани Заліщук

Сергій сам призупинив участь у керівних органах партії на час перевірки НАБУ, ми підтримали це рішення. НАБУ надало результат, там ніякої корупції немає, є певні адміністративні порушення.

Сергій збирається всю цю історію, якщо вона потрапить в НАЗК і будуть якісь адміністративні правопорушення, оскаржувати в суді.

Його позиція і позиція його адвокатів, що ніяких адміністративних правопорушень не було.

Стосовно Світлани, там була її технічна помилка, коли вона придбану квартиру в 2014 році внесла в декларацію 2013 року. Тобто вона явно нічого не приховувала, просто помилилася.

Про репутаційні втрати від скандалу

Репутаційні втрати високі. Вони сталися через дискредитацію. У будь-якому регіоні на зустрічах, чи регіональних ефірах люди піднімали цю тему і питали про позицію партії.

Оскільки питання репутації – це питання нашого ресурсу, то зрозуміло, що будь-які скандали, пов’язані з репутацією, ставлять знак запитання – як це буде інтерпретовано нашими прихильниками, чим насправді це все є.

Зараз ми зафіксували мінімальне зростання рейтингу, в нас з’явився перший відсоток, але абсолютно очевидно, що цього замало.

Що було б, якби скандалів не було – сказати важко.

Роман Кравець, УП