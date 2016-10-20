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НАБУ перевірило купівлю квартири Заліщук

Четвер, 20 жовтня 2016, 12:24
Світлана Заліщук

Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро не знайшло корупційної складової у купівлі квартири народним депутатом Світланою Заліщук, водночас там вказали не деякі неточності у декларації.

Про це інформує у четвер прес-служба НАБУ.

Доходи Заліщук за даними ДФС у період з 2011 по 2014 рр включно сукупно склали 922 848 грн. Квартиру у місті Києві вона придбала у 2014 році до моменту обрання народним депутатом разом зі своїм цивільним чоловіком – очільником офісу Ради Європи в Україні Мортеном Енбергом, зазначають в Антикорупційному бюро.

Також до цього часу Заліщук не працювала на посадах державного службовця. Кошти в сумі 36 тис. дол. США були надані самою народною депутаткою, решта вартості квартири – сплачена коштом її цивільного чоловіка.

Водночас зазначається, що під час аналізу відомостей про фінансово-майновий стан Заліщук НАБУ виявило певні неточності.

"По-перше, народний депутат вказала придбану у 2014 році квартиру у декларації за 2013 рік. По-друге, цивільного чоловіка Заліщук вказала в декларації лише за 2015 рік", – вказують у НАБУ.

"З огляду на викладене, НАБУ не вбачає підстав для порушення кримінального провадження через відсутність даних про можливі корупційні джерела отримання коштів для придбання житла", – резюмується в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що скерують матеріали інформаційно-аналітичної перевірки до Національного агентства з питань запобігання корупції для подальшої оцінки.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУ
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