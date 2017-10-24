Закон для Uber: Эстония предложила решение глобальной проблемы

72 просмотра
Виталий Галицких, для ЕП
Вторник, 24 октября 2017, 15:00

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Главные новости
Суд арестовал банковские счета "Трейд Коммодити"
ФСБ могла задержать жителя Сумщины – пограничники
Луценко говорит, что Саакашвили уже можно депортировать
Луценко: Митинг под Радой финансируют из-за рубежа
Все новости
Публикации
Все о новой субсидии: кому, сколько, за что, кто заплатит
Начался новый отопительный сезон. В ноябре украинцы получат счета за отопление. ЭП выясняла, как изменятся цифры в квитанциях для тех, кто получает субсидию, и у кого ее заберут. (укр.)
24 октября 2017, 15:30 — ЭП
Закон для Uber: Эстония предложила решение глобальной проблемы
Uber и Airbnb уже стали серьёзными конкурентами для существующих отелей и таксофирм. Правительства европейских стран ищут способы перевода деятельности таких компаний в правовое русло. И все они исследуют опыт Эстонии.
24 октября 2017, 15:00 — Виталий Галицких, для ЕП
"Равный-равному". Как это – быть одновременно заключенным и соцработником за решеткой
"Я на зоне уже 5,5 лет. Все знают, кто я и что я, поэтому и идут на контакт, доверяют. Я не обману их. Скажу, как есть". Один день из жизни социального работника в Роменской исправительной колонии осужденного Николая. (укр.)
24 октября 2017, 12:30 — Александра Токар, для УП.Жизнь
Референдум без развода: что изменит решение об автономии севера Италии
Результаты более чем убедительны: в Ломбардии более 95% проголосовали за увеличение автономии, в Венето 98%. Предмет спора между регионами и центром – финансовый вопрос. (укр.)
24 октября 2017, 12:00 — Виктория Вдовиченко, для ЕП
Все публикации