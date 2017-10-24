Закон для Uber: Эстония предложила решение глобальной проблемы

Uber и Airbnb уже стали серьёзными конкурентами для существующих отелей и таксофирм. Правительства европейских стран ищут способы перевода деятельности таких компаний в правовое русло. И все они исследуют опыт Эстонии.
"Я на зоне уже 5,5 лет. Все знают, кто я и что я, поэтому и идут на контакт, доверяют. Я не обману их. Скажу, как есть". Один день из жизни социального работника в Роменской исправительной колонии осужденного Николая. (укр.)
24 октября 2017, 12:30 — Александра Токар, для УП.Жизнь
Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство «Українські Новини», в будь-якому вигляді суворо заборонено