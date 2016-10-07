Как пациентам возвращают деньги за лекарства

Однако, что это за зверь такой "реимбурсация" и с чем его едят, пока мало кто понимает. Это эффективное обеспечение пациентов лекарствами. Все работает очень просто: пациент идет к врачу, врач выписывает ему рецеп, пациент идет в аптеку.