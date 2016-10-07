Як пацієнтам повертають гроші за ліки

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П'ятниця, 07 жовтня 2016, 10:52
Ольга Стефанишина
для УП
Теми: медицина здоров'я
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Колонки

Ольга Стефанишина Як пацієнтам повертають гроші за ліки
Проте, що це за звір такий "реімбурсація" і з чим його їдять, поки що мало хто розуміє. Це ефективне забезпечення пацієнтів ліками. Усе працює дуже просто: пацієнт іде до лікаря, лікар виписує йому рецепт, після чого пацієнт іде в аптеку.
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