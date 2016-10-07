Ольга Стефанишина Як пацієнтам повертають гроші за ліки Проте, що це за звір такий "реімбурсація" і з чим його їдять, поки що мало хто розуміє. Це ефективне забезпечення пацієнтів ліками. Усе працює дуже просто: пацієнт іде до лікаря, лікар виписує йому рецепт, після чого пацієнт іде в аптеку.

Лана Синичкіна Війна навколо рекомендацій. Чому Україна провалює реформу антимонопольної системи Наділення рекомендацій АМКУ силою нормативно-правового акта – саме той крок, що дозволить Україні дійсно виконати одне з найважливіших зобов’язань за Угодою про асоціацію та стане добрим сигналом для інвесторів.

Тетяна Острікова Податкова реформа. Які норми в законопроекті зайві Кожні п'ять років можна реєструвати нові підприємства і виводити прибуток з материнської компанії. Це той самий офшор всередині країни.

Олександр Лємєнов Уникаючи ProZorro. Хто заробляє на бюджеті Білої Церкви Якщо політика ручного розподілу коштів триватиме, білоцерківці можуть повернутися в "регіональне" минуле. Деякі компанії, які тоді були "біля корита", знову отримують гроші з міського бюджету.