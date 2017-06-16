Сергей Рыбалка НБУ должен стимулировать экономический рост Государство теряет рычаги влияния на экономику. Из кредитора Нацбанк превращается в заемщика. Страна тем временем скатывается в пропасть бедности. (укр.)

Александра Устинова Антикоррупционная прокуратура "против" международных закупок лекарств и "за" врача Протаса Чем же вызвана такая бурная деятельность против международных закупок и новой команды Минздрава с одновременным закрытием уголовных производств против врачей, пойманных с поличным? (укр.)

Илья Несходовский Кто много лет зарабатывал на возмещении НДС Введение электронного реестра автоматического возмещения НДС сузило возможности для злоупотреблений, однако без наказания плеяды дельцов от налоговой службы за схемы предыдущих периодов веры в закон не будет. (укр.)

Анастасия Деева Время откровенности: почему о домашнем насилии нельзя молчать Безопасное общество – это когда ребенка учат, что насилие это плохо. И если тебя ударили дома, обидели другим способом, ты стал свидетелем такой ситуации – должен об этом обязательно сообщить. (укр.)