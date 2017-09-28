Россияне едут в Киев за американскими визами

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Четверг, 28 сентября 2017, 17:06
Наталья Салалайко
старший юрист юридической компании "Наказ"

З 1 вересня неімміграційні візи в США росіянам видають тільки в посольстві у Москві – консульства у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоку припинили свою роботу. Це стало наслідком "дипломатичної війни", яка розв'язалася наприкінці липня через посилення санкцій проти Росії з боку США.

Заява на офіційному сайті посольства США в РФ
Заява на офіційному сайті посольства США в РФ

Наразі штат дипломатичної місії США в Росії скорочено на 755 чоловік. В умовах, що склалися, посольство в Москві не встигає обробляти всі вхідні заявки на отримання неімміграційної візи. У відповідь на обурення російських громадян уряд США порекомендував звертатися за візами до посольства в Києві.

Росіянам навіть спростили правила подачі документів. Раніше іноземцям потрібно було довести зв'язок з Україною (сім'я, майно, робота), щоб мати змогу подавати заявку на її території. Зараз такі обмеження знято.

Заява на офіційному сайті Посольства США в Україні
Заява на офіційному сайті Посольства США в Україні

За словами директора українського візового центру "Тур-Партнер" Юлії Голіневич, з початку вересня кількість запитів на оформлення візи в США від громадян РФ справді зросла.

"Отримати візу в Москві практично неможливо. Посольство не справляється з потоком людей. Дати для співбесід розписані на кілька місяців" – написала Голіневич у Facebook.

Вона також нагадала, що, відповідно до вимог, подавати документи і отримувати візу росіянам у Києві потрібно особисто. Не можна надіслати папери або паспорт кур'єрською службою.

Варто також пам'ятати, що під час запису на співбесіду обов'язково потрібно вказати адресу тимчасового перебування в Україні – це може бути адреса готелю, помешкання родичів або орендованої квартири.

За словами Голіневич, консульський збір необхідно сплачувати в українському відділенні Райффайзен Банку в гривні. Однак це може зробити і представник – особисто сплачувати в банку не обов'язково.

"З нашого досвіду, розгляд займає від 3 до 5 робочих днів. Точних термінів немає. Пакет документів не змінився" – повідомила Голіневич.

За 2016 рік на території РФ запит на отримання візи в США подавали 211 тисяч громадян. Така велика кількість охочих створює черги у єдиному диппредставництві, що працює в Москві. А тому не дивно, що частина росіян готова поїхати навіть до іншої країни, аби отримати візу швидше.

Кілька фактів для розуміння того, наскільки разюче змінилася ситуація з видачею американських віз у Росії протягом останніх місяців.

1. За минулий рік 1,8% від загальної кількості виданих США дозволів припадало саме на Росію, що дозволило цій країні увійти до топ-8 країн світу за показником отримання американських віз.

2. Протягом останніх семи років відсоток схвалених на території РФ заявок на отримання американської візи не опускався нижче 89%.

3. У рейтингу видачі неімміграційних віз до США за минулий рік Росія зайняла 41 позицію серед 200 країн світу.

Динаміка схвалених заяв на візу в США в Україні та РФ
Динаміка схвалених заяв на візу в США в Україні та РФ

Цікаво, що навіть санкції, застосовані проти Росії 2014 року з боку США, не вплинули на відсоток схвалених запитів. США завжди стверджували, що їх міграційна політика не залежить від зовнішньої.

А тому події кількох останніх місяців чітко свідчать про серйозне загострення дипломатичних відносин між США і Росією.

Які підсумки для України?

Наплив російських туристів у Києві, охочих отримати американську візу, певно, буде тільки зростати. Однак це може перетворитися для них на справжній квест після того, як буде введено біометричний контроль на українсько-російському кордоні.

Наталя Салалайко, старший юрист юридичної компанії "Наказ", спеціально для УП

Темы: визы Росcия США
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Колонки

Наталья Салалайко Россияне едут в Киев за американскими визами
Посольство США в Москве не успевает обрабатывать заявки на получение американской визы. Поэтому россиянам посоветовали обращаться за ней в Киев. Но и это вкоре может превратиться для них в квест. (укр.)
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