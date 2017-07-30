Путін заявив, що Росію мають залишити 755 американських дипломатів

Росію мають залишити 755 працівників американських дипмісій.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія-1" заявив президент РФ Володимир Путін.

"Що стосується інших можливих заходів або того, багато це чи мало, з точки зору роботи дипломатичного відомства, це цілком відчутно. Понад тисячу співробітників - дипломатів та технічних працівників - працювали і досі працюють в ці дні в Росії. 755 мають припинити свою діяльність", - заявив він.

Путін підкреслив, що "американська сторона зробила нічим не спровокований крок для погіршення російсько-американських відносин".

"Ми досить довго чекали, що, можливо, щось зміниться на краще, мали таку надію, що ситуація якось зміниться. Але, судячи з усього, якщо вона і зміниться, то не скоро. ... Я зважив, що ми маємо показати, що ми теж вже без відповіді нічого залишати не будемо", - заявив він.

"Чи потрібно чи не потрібно робити ще щось і який набір у нас є... У нас обсяг торгово-економічних зв'язків з США маленький. Ні в яке порівняння не йде з обсягом торгових відносин, скажімо, з Китаєм, з країнами ЄС, з багатьма іншими країнами світу. Можливості великі, а через різні обставини обсяг невеликий", - додав Путін.

Разом з тим Путін додав, що "на сьогоднішній день проти" розгляду інших варіантів "відповідей" на санкції США.

"У нас є, звичайно, що сказати і обмежити сфери нашої спільної діяльності, які будуть чутливі для американської сторони. Але я думаю, що цього робити не потрібно", - зазначив він.

"Можна собі уявити теоретично, що колись може настати момент, коли збиток від спроб тиску на Росію можна буде порівняти з негативними наслідками, які пов'язані з певними обмеженням нашої співпраці. Якщо такий момент колись настане, то ми можемо розглянути і інші варіанти відповідей. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Я на сьогоднішній день проти", - додав Путін.

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

МЗС РФ також застеріг, що у разі нових односторонніх дій американського уряду щодо скорочення чисельності російських дипломатів в США буде "дзеркальна відповідь".

У 2016 році адміністрація Барака Обами наказала конфіскувати резиденції, які російські дипломати використовували для відпочинку в США. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США вчинили "грабіж серед білого дня", конфіскувавши дипломатичні маєтки РФ.

Цей крок був частиною американських заходів проти Москви за те, що вона втручалася в президентські вибори в США. Тоді США також вислали 35 російських дипломатів.