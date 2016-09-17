Пограничники заметили активность ВС РФ возле админграницы с Крымом

00
0
Суббота, 17 сентября 2016, 11:45

Государственная пограничная служба Украины заявляет об активности Вооруженных сил РФ вблизи админграницы с Крымом.

"За прошедшие сутки пограничники отследили полеты 9 вертолетов ВС РФ. Вертолеты двигались вдоль админграницы без ее пересечения на высоте около 1000 метров", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Также пограничники наблюдали, как на разных участках к позициям ВС РФ подъезжала военная и инженерная техника.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
На границе с Польшей – снова очереди из 650 авто 8 сентября 2016, 08:36
Корабли РФ навели артустановку на украинских пограничников в Черном море 8 сентября 2016, 00:52
Украина и Польша решили разобраться с очередями на границе 7 сентября 2016, 12:10
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия готова выступить гарантом договоренностей по Донбассу – Путин
Гройсман: Мы за мир, но на наших условиях
Решение по "Укртрансгазу" может быть изменено - Гройсман
В России надеются, что их выборы таки пройдут в Украине
Все новости
Фото

"Стоп цензуре! Граждане за свободные страны" объявил победителей

Театр

Меню на завтра. Новая британская драма на украинских сценах