Пограничники заметили активность ВС РФ возле админграницы с Крымом

Государственная пограничная служба Украины заявляет об активности Вооруженных сил РФ вблизи админграницы с Крымом.

"За прошедшие сутки пограничники отследили полеты 9 вертолетов ВС РФ. Вертолеты двигались вдоль админграницы без ее пересечения на высоте около 1000 метров", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Также пограничники наблюдали, как на разных участках к позициям ВС РФ подъезжала военная и инженерная техника.

Украинская правда