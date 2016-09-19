При президенте Трампе США будут продавать оружие Украине – экс-спикер Конгресса

1219 просмотров
0
Понедельник, 19 сентября 2016, 18:48

В случае избрания Дональда Трампа президентом США вопрос предоставления летального оружия Украине может быть разблокирован и, вероятно, будет предложен вариант продажи оружия с отсрочкой платежей.

Об этом в интервью ЕвроПравде сообщил экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.

Во время 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос, как изменится политика США в отношении Украины в случае победы Дональда Трампа, Гингрич отметил, что Трамп, скорее всего, разблокирует вопрос предоставления оружия Украине.

"Мы можем утверждать наверняка, что президент Трамп разблокирует вопрос предоставления оружия в пользу Украины. Трамп может говорить приятные вещи о Путине, но тем временем он будет продавать Украине оружие", - сказал Гингрич.

"Это будет именно продажа. Думаю, что Украине будет предложена отсрочка платежей", - добавил он.

По его словам, Хиллари Клинтон, в случае избрания ее президентом США, вероятно, будет действовать так же, как Обама, то есть не позволит предоставить Украине летальное оружие.

"Уверен, что украинский народ имеет право защищать себя и свою страну. Вообще такая политика, поддержка украинской независимости только на словах, без предоставления надлежащей современного оружия для защиты, является поражением для США. При Трампе все должно быть иначе", - добавил Гингрич.

Напомним, Ньют Гингрич считается одним из самых влиятельных представителей Республиканской партии и самых жестких критиков нынешнего президента Барака Обамы.

Кроме того, он довольно близок к нынешнему кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу.

Подробнее об изменениях в политике США при возможном президентстве республиканца Трампа читайте в статье на ЕвроПравде "Экс-спикер Конгресса США: Президент Трамп будет продавать оружие Украине".

Европейская правда

Темы: США виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Экс-спикер Конгресса США: Президент Трамп будет продавать оружие Украине 19 сентября 2016, 17:34
В США составили фоторобот подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке 19 сентября 2016, 17:07
В Нью-Йорке взорвалась бомба той же конструкции, что и в Бостоне в 2013 году 19 сентября 2016, 07:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Укртрансгаз" вернули в управление "Нафтогаза"
При президенте Трампе США будут продавать оружие Украине – экс-спикер Конгресса
СМИ: Президент поручил урегулировать конфликт вокруг "Укртрансгаза"
Лещенко: За антикоррупционерами ведется слежка
Все новости
Культура

Музей и церковь: Обреченные на сотрудничество

Видео

Секретная дача Медведева на 80 гектарах с высоты птичьего полета