При президенте Трампе США будут продавать оружие Украине – экс-спикер Конгресса

В случае избрания Дональда Трампа президентом США вопрос предоставления летального оружия Украине может быть разблокирован и, вероятно, будет предложен вариант продажи оружия с отсрочкой платежей.

Об этом в интервью ЕвроПравде сообщил экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.

Во время 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос, как изменится политика США в отношении Украины в случае победы Дональда Трампа, Гингрич отметил, что Трамп, скорее всего, разблокирует вопрос предоставления оружия Украине.

"Мы можем утверждать наверняка, что президент Трамп разблокирует вопрос предоставления оружия в пользу Украины. Трамп может говорить приятные вещи о Путине, но тем временем он будет продавать Украине оружие", - сказал Гингрич.

"Это будет именно продажа. Думаю, что Украине будет предложена отсрочка платежей", - добавил он.

По его словам, Хиллари Клинтон, в случае избрания ее президентом США, вероятно, будет действовать так же, как Обама, то есть не позволит предоставить Украине летальное оружие.

"Уверен, что украинский народ имеет право защищать себя и свою страну. Вообще такая политика, поддержка украинской независимости только на словах, без предоставления надлежащей современного оружия для защиты, является поражением для США. При Трампе все должно быть иначе", - добавил Гингрич.

Напомним, Ньют Гингрич считается одним из самых влиятельных представителей Республиканской партии и самых жестких критиков нынешнего президента Барака Обамы.

Кроме того, он довольно близок к нынешнему кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу.

Подробнее об изменениях в политике США при возможном президентстве республиканца Трампа читайте в статье на ЕвроПравде "Экс-спикер Конгресса США: Президент Трамп будет продавать оружие Украине".

Европейская правда