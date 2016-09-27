У посольства РФ развесили ленты с именами пропавших в Крыму людей
Около 15 демонстрантов в Киеве под посольством России требуют расследования похищенных и убитых людей в аннексированом Россией Крыма.
Об этом во вторник сообщает "Громадське".
По словам митингующих, в Крыму пропал еще один крымский татарин - Эрфана Османова.
Он живет в оккупированном поселке Фонтаны Симферопольского района.
"Мы требуем эффективного расследования Россией всех пропавших. Просим ответить на запрос по Эрвину Ибрагимову", - сказала заместитель координатора "КримSOS" Евгения Андреюк.
Также на акции присутствовали участники крымскотатарского национального движения.
"Мы не видим эффективного расследования по одному исчезновению и убийству, о которых нам известно в Крыму", - сказал крымскотатарский диссидент Синавер Кадыров.
По информации "КримSOS", пока известно о 15 похищений людей на оккупированном полуострове. Еще 9 человек, считавшихся пропавшими без вести, позже нашли мертвыми.
Как известно, член конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов исчез в мае 2016 года в Бахчисарае.