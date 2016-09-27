У посольства РФ развесили ленты с именами пропавших в Крыму людей

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Вторник, 27 сентября 2016, 13:14

Около 15 демонстрантов в Киеве под посольством России требуют расследования похищенных и убитых людей в аннексированом Россией Крыма.

Об этом во вторник сообщает "Громадське".

По словам митингующих, в Крыму пропал еще один крымский татарин - Эрфана Османова.

 
hromadske.ua/

Он живет в оккупированном поселке Фонтаны Симферопольского района.

"Мы требуем эффективного расследования Россией всех пропавших. Просим ответить на запрос по Эрвину Ибрагимову", - сказала заместитель координатора "КримSOS" Евгения Андреюк.

 
HROMADSKE.UA/

Также на акции присутствовали участники крымскотатарского национального движения.

"Мы не видим эффективного расследования по одному исчезновению и убийству, о которых нам известно в Крыму", - сказал крымскотатарский диссидент Синавер Кадыров.

По информации "КримSOS", пока известно о 15 похищений людей на оккупированном полуострове. Еще 9 человек, считавшихся пропавшими без вести, позже нашли мертвыми.

Как известно, член конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов исчез в мае 2016 года в Бахчисарае.

Темы: Росcия крымские татары
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