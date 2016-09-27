В Николаевском облсовете сцепились АТОшники и депутаты

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Вторник, 27 сентября 2016, 14:56

На заседании Николаевского областного совета возник конфликт между бойцами АТО и депутатами из-за вопроса о выделении средств на создание бизнес-инкубатора в рамках проекта "Второе дыхание".

Об этом сообщает во вторник "Укринформ".

"Депутаты областного совета во второй раз провалили выделение 200 тысяч гривен для создания бизнес-инкубатора для участников АТО, внутренне перемещенных лиц и лиц с инвалидностью I-II группы", – заявил председатель Николаевского филиала ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО" Илья Шполянский, который присутствовал на заседании.

"В минувшую пятницу на внеочередной сессии этот вопрос уже ставился на голосование. Но некоторые депутаты, особенно "Оппоблока", негативно настроены против участников АТО, позволяют себе оскорбительные высказывания типа "АТОшник - это не профессия". Они провалили голосование", – добавил он.

Рассмотрение этого вопроса во вторник едва не привело к драке в сессионном зале между депутатами и участниками АТО, которые пришли на заседание после того, как в прошлую пятницу этот вопрос не был проголосован.

Они требовали от избранников уважительно относиться к ним и заняться конструктивной деятельностью. Завязалась ссора, которая едва не переросла в драку.

В заседании сессии был объявлен перерыв, после которого продолжать заседание уже не было возможности из-за отсутствия кворума. Сейчас депутаты разошлись.

Кроме вопроса о выделении средств для бизнес-инкубатора, 27 сентября депутаты должны были рассмотреть еще ряд важных вопросов.

В частности, о выделении средств на погашение зарплаты работникам ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" и назначении директора предприятия, которое сейчас находится на грани банкротства, и это может привести к срыву начала отопительного сезона.

Темы: Николаевская область
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