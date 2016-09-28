Хуг в среду посетит один из участков разведения войск

В среду, 28 сентября, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг прибудет в район населенных пунктов Богдановка и Петровское для мониторинга ситуации по разведению войск.

Об этом сообщает мониторинговая миссия ОБСЕ на странице в Facebook.

"28 сентября, Первый Заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), Александр Хуг, вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ совершит патруль в район Богдановка-Петровского - одной из трех участков разведения сил и средств", - гвоорится в сообщении.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано Соглашение, которое начало действовать 22 сентября и предусматривает 13 дней для разведения сил АТО и ОРДЛО от линии разграничения на трех участках границы, стороны не менее 7 дней должны соблюдать режим "тишины".

Представитель Украины в подгруппе безопасности в ТКГ "Минска" Евгений Марчук отметил, что основным условием разведения сторон станет соблюдение режима тишины в указанных трех пунктах не менее 7 суток.

В ОБСЕ призвали обе стороны на Донбассе устранить препятствия в Петровском и Золотом, чтобы представители миссии имели возможность наблюдать за выполнением соглашения о разведении живой силы и техники.