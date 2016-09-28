Аваков: Мы договорились не комментировать дело Шеремета

Правоохранительные органы не будут давать никаких комментариев о ходе расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, пока не сочтут нужным обнародовать информацию.

Об этом сказал глава МВД Украины Арсен Аваков на брифинге в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились: мы не комментируем расследование дела по убийству Шеремета, и дадим комментарий, когда совместно решим, что наступил такой момент", - сказал он.

Ранее глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что, по ее мнению, Шеремета могли убить для того, чтобы расшатать ситуацию в Украине.

Полиция продолжает работу по расследованию преступления.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

1 сентября УП стало известно, что Печерский райсуд Киева затягивает рассмотрение ходатайств о предоставлении доступа к телефонным разговорам по делу убийства Павла Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 000 гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Деканоидзе несколько пресс-конференций подряд заявляет, что "большого прорыва в этом деле пока нет" и, что следователи проводят много рутинной работы.

27 сентября заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что с делом о Шеремета нет никаких проблем.