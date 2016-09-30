Юношеский азарт: новая музыка на Kyiv Contemporary Music Days

Генпрокуратура решает, по каким именно статьям квалифицировать "указ" экс-президента Виктора Януковича о лишении гражданства прокуроров, подписанный в Ростове-на-Дону.

Об этом написал в своем Facebook заместитель Генпрокурора Евгений Енин.

"ГПУ изучит, каким образом квалифицировать такие действия Януковича - или ст. 353 УК (самовольное присвоение властных полномочий), или ст. 366 (служебный подлог), или вообще - очередной эпизод в. 111 УК (государственная измена)", - написал Енин.

"Российская Генпрокуратура подложила "свинью" Януковичу, отправив украинским следователям копию т.н.указа президента Украины за подписью "легитимного", в котором 520 прокурорам АРК был оформлен выход из гражданства Украины", - отметил он.

Как известно, ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что российская Генпрокуратура направила письмо в ГПУ, в котором рассказала, что Янукович уже после того, как его лишили президентства, подписал указ о выходе прокуроров из украинского гражданства. Это было в Ростове-на-Дону

Украинская правда