В БПП хотят закрыть информацию об имуществе и подарки чиновников

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Пятница, 30 сентября 2016, 13:00

Лидер фракции БПП Игорь Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции, и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.

Соответствующий законопроект №5192 зарегистрирован в четверг.

Как рассказал "Украинской правде" автор проекта Игорь Грынив, законопроект должен решить вопрос о доступе к информации о движимом и недвижимом имуществе, а также о наличных средствах.

"Эта информация, которую подают подписанты, должна быть для служебного пользования и для НАБУ, а не быть предметом политических спекуляций", - отметил он.

По мнению Грынива, обнародование может позволить "хулиганам или грабителям" воспользоваться этой информацией.

"Это даст основания для дискредитации всей системы декларирования", - отметил он.

Кроме того, Грынив сообщил, что в проекте он предлагает отменить уголовную ответственность за ошибки в декларации.

"Уголовная ответственность должна быть за подачу недостоверной информации о налогах и уклонении от налогов. В другом случае - должна быть административная и политическая ответственность, а не криминальная", - сказал он.

На вопрос "Украинской правды", не нивелируют ли его предложение общую идею электронных деклараций, он ответил:

"Не нивелируют. Сейчас считают, что единственным средством борьбы с коррупцией является медиа, тогда не надо было создавать НАБУ, антикоррупционную прокуратуру, ГБР. Этим должны заниматься специально созданные органы, к которым должно быть доверие", - отметил он.

Согласно проекту, внесенному в ВР, предлагается закрыть информацию о полученных подарках, в том числе.

 

В то же время эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская считает, что этот законопроект направлен на сокрытие состояния чиновников.

"Готова биться о заклад, что под пафосным названием о предупреждении преступлений против жизни и собственности - закрытие информации о наличке, часиках, картиночках, мехах всех чиновничков, а также об их расходах на покупку всего этого богатства", - отметила она.

"А в это время окончательное решение о безвизе все еще зависит от стран-членов ЕС. По меньшей мере 5 из которых очень ищут красивую причину, чтобы этот безвиз не давать и очень рассчитывают на факап Украины именно с электронными декларациями", - добавила она.

Темы: декларация БПП Верховная Рада
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Комментарии — 8
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IP: 213.227.246.---Basta1330.09.2016 15:05
Все что нажито непосильным трудом - в слепой траст. Чтобы журналисты и избиратели не узнали... ой оговорочка вышла, грабижныкы та злодии.
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IP: 176.241.129.---TikiTak30.09.2016 14:24
Виктор Воляновский:
Хочется верить и надеяться, что наступит момент, когда сволота со своими "статками и набутками" не успеет добежать до Борисполя!
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IP: 91.199.93.---ggg55530.09.2016 13:56
ну так на майдане же за это и убили молодых парней, чтобы все в слепой траст и никому не показывать.
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IP: 78.111.186.---Виктор Воляновский30.09.2016 13:51
Хочется верить и надеяться, что наступит момент, когда сволота со своими "статками и набутками" не успеет добежать до Борисполя!
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IP: 159.203.105.---Nanik30.09.2016 13:38
Майдан, не получил ответов на свои вопросы.Е декларирование это возможность пойти по эволюционном пути.Отвергая путь эволюционный,власть получит революционный и лишится всего,как и папередники!!!
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