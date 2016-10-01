Всемирный еврейский конгресс требует извинений от президента Филиппин

00
1
Суббота, 1 октября 2016, 07:01

Председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер пожелал извинений от президента Филиппин Родриго Дутерте, который сравнил борьбу с наркоторговцами с уничтожением нацистами евреев.

Об этом пишет DW.com.

"То, что сказал президент Дутерте, не только бесчеловечно, это также страшноне пренебрежение к человеческой жизни", - цитирует Лаудера агентство AFP.

Возмущение международного сообщества вызвало заявление филиппийнського президента, который 30 сентября провел параллели между Германией времен Гитлера и современными Филиппинами.

"Гитлер уничтожил три миллиона евреев. Сейчас (на Филиппинах) три миллиона наркозависимых. Я был бы счастлив их уничтожить", - заявил Дутерте.

Это заявление вызвало также жесткую реакцию Германии.

"Любое сравнение ужасов Холокоста с чем-то другим исключено", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер.

Историки считают, что во время Холокоста были уничтожены шесть миллионов евреев.

Темы: геноцид евреи Филиппины
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Не нужно путать прошлое с памятью 29 сентября 2016, 16:14
В России предлагают признать "Волынскую трагедию" геноцидом 29 июля 2016, 10:47
Порошенко сожалеет по поводу решения Сейма о геноциде 22 июля 2016, 13:40
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.52.33.---vurobnuk01.10.2016 07:16
Холокост ? Це -- що ?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Сытник раскритиковал идею Луценко об изменениях в УПК
НАБУ: Фигурантов "черной бухгалтерии" могут передать в суд уже в октябре
Суд РФ решил 3 года держать сына Джемилева "под колпаком"
Лавров отказался извиниться за уничтожение "Боинга"
Все новости
Видео

120 долларов за изнасилование. Украинцы сняли ролик о стоимости прав женщины

Ссылки недели

Наркокартели, порно, драматическая история летчика, очки будущего и односолодовый виски