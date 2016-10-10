АТО: Боевики открывали огонь 22 раза, били из пулеметов и БМП

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Понедельник, 10 октября 2016, 07:43

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает штаб АТО на сайте Минобороны Украины.

На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов.

"Противник нарушал "режим тишины" в районах Марьинки, Гранитного и Павлополя, где против украинских защитников применили гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие. По Марьинке оккупанты, кроме этого, добавили еще огонь из минометов 82 калибра, а по Широкино - из ствольной артиллерии калибра 122мм", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 4 обстрела.

Из БМП, гранатометов, пулеметов крупного калибра, стрелкового оружия боевики обстреляли силы АТО в Новгородском. По укреплениям Вооруженных Сил Украины в Авдеевке террористы вели огонь из минометов 82 калибра.

На Луганском направлении зафиксировано 2 нарушения "режима тишины".

 Вблизи Трехизбенки опорные пункты сил АТО подверглись обстрелам из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем. Из подобного же оружия боевики открывали огонь в районе Новоалександровки.

Темы: АТО Донбасс
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