За Крым и Донбасс Путин отправил Сердюкова руководить ВДВ РФ

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Понедельник, 10 октября 2016, 11:19

Главой ВДВ России стал Андрей Сердюков, который руководил спецоперацией по незаконной аннексии Крыма, а потом был задействован в оккупации Донбасса.

Указ о назначении бывшего начштаба Южного военного округа Вооруженных Сил РФ Сердюкова был подписан 4 октября, а в понедельник его представил министр обороны РФ  Сергей Шойгу, передает Тасс.

Сердюков, занимавший в тот момент пост первого заместителя командующего войсками Южного военного округа, руководил спецопераций в Крыму весной 2014 года.

Кроме того, глав СБУ Василий Грицак заявлял, что Сердюков является командующим группировки российских оккупационных войск на Донбассе.

По словам Грицака, Сердюков на Донбассе действовал под фамилией "Седов".

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