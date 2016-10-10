Россия не отводит свои войска у Станицы Луганской – разведка

Российские войска не отошли от своих позиций в районе Станицы Луганской, несмотря на рамочную договоренность о разведении сил.

Об этом в понедельник сообщает Главное управление разведки.

"На временно оккупированных территориях востока Украины противник пытается затянуть реализацию рамочного соглашения. Мероприятия по отводу сил в районе н.п. Станица Луганская противником не проводились. Передовые подразделения 11 стрелкового батальона 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ остаются на позициях в районе моста через р. Северский Донец", – сказано в сообщении.

В разведке добавили, что к контролю обстановки в двух других районах отвода – Золотом и Петровском – привлекались беспилотники СММ ОБСЕ.

Кроме того, согласно сообщению, войска сепаратистов проводят подготовку к диверсионно-разведывательным действиям, осуществляют ротацию, укрепляют передовую, получают новые поставки и готовятся к зиме.

"Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, САУ, 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в районах н.п. Лутугино, Макеевка, Донецк, Новониколаевка и Раздольное", – добавили в разведке.

Согласно сообщению, в течение суток двое российских военных погибли и двое были ранены из состава 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк).

В разведке также добавили, что 9 октября в Кадиевке (бывший Стаханов) капитан Вооруженных сил РФ в состоянии сильного алкогольного опьянения насмерть сбил местную жительницу своим автомобилем.

Когда на место происшествия приехала "полиция ДНР", офицер заявил им, "что имеет "иммунитет", потому что относится к вооруженным силам РФ, в частности, прибыл с 70 отдельной мотострелковой бригады (Уссурийск) 5 армии (Уссурийск) Восточного военного округа (Хабаровск) ВС РФ, что и было задокументировано полицейскими".

В разведке добавили, что силовики сепаратистов пытались не допустить утечки этой информации.

Как известно, в воскресенье Минобороны Украины сообщило, что Вооруженные Силы Украины перенесли сроки отвода сил и средств на участке в районе Станицы Луганской из-за обстрелов со стороны боевиков.

Украинская правда