Суд во Франции не отпустил экс-владельца БТА Банка Аблязова под залог

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Понедельник, 10 октября 2016, 12:48

Апелляционный суд французского Лиона 7 октября отказал бывшему владельцу БТА Банка Мухтару Аблязову, обвиняемому в причастности к хищению 6 млрд долларов, в освобождении из-под стражи под залог.

Об этом говорится в сообщении юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей БТА Банк, передают "Украинские новости".

Аблязов в данный момент содержится во французской тюрьме и ожидает экстрадиции в Россию или Украину по обвинению в финансовых махинациях и хищении более 6 млрд долларов.

"БТА Банк приветствует решение суда, которое еще раз подтверждает, что склонный к побегам от правосудия Аблязов все-таки должен предстать перед судом за совершенные преступления", – прокомментировал ситуацию старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко, сопровождающий дело Аблязова более 7 лет.

Аблязов обвиняется в том, что, будучи владельцем и топ-менеджером БТА Банка, присвоил крупные суммы денег, в частности за счет средств вкладчиков он финансировал личные проекты.

Олигарха, занимавшего в свое время пост министра энергетики Казахстана, казахские власти обвиняют в хищении более 6 млрд долларов.

Аналогичные претензии ему предъявлены украинскими и российскими властями, которые инкриминируют ему растраты в местных филиалах БТА Банка.

Как известно, английские суды ранее удовлетворили иски БТА против Аблязова и его подельников на сумму более 4,3 млрд долларов.

Также лондонский суд приговорил банкира к 22 месяцам тюрьмы за лжесвидетельствование, однако от отбытия наказания Аблязов скрылся и был в бегах до момента ареста во Франции.

Аблязов был арестован на своей вилле на юге Франции 31 июля 2013 года по запросу Украины, которая требовала его экстрадиции. 5 ноября запрос французским властям об экстрадиции Аблязова также направила Россия.

С момента ареста Аблязов содержится во французских тюрьмах.

В октябре 2015 года Франция разрешила экстрадицию Аблязова в Россию, однако он до сих пор находится во французской тюрьме.

Темы: Франция арест суд
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