Лидеры "нормандской четверки" могут встретиться 19 октября

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Понедельник, 10 октября 2016, 12:41

19 октября может состояться встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии, заявил глава французского МИД Жан-Марк Эро.

Встречаться ли лично с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже, французский президент Франсуа Олланд решит "с учетом ситуации в Сирии", сказал Эро в эфире радио "France Inter", сообщает ТАСС.

Эро добавил, что помимо Сирии у Франции "много других тем для обсуждения с Россией".

"Остается еще ситуация с Украиной. В тот же день даже рассматривается возможность проведения саммита глав государств, чтобы попытаться продвинуться по ситуации с Украиной, поскольку мы с Германией активно действуем в рамках так называемого "нормандского формата", дабы добиться реализации Россией и Украиной мирных Минских соглашений", – отметил он.

По словам главы МИД Франции, "Россия остается партнером, это не страна-противник, но у нас, вместе с тем, есть глубокое разногласие".

"Если президент (Олланд) примет решение принять российского президента, это будет сделано с тем, чтобы высказать правду, чтобы попытаться выйти из той ситуации, которая там (в Сирии) складывается, и позволить осознать России, что она встала на опасный путь, и что если она рассчитывает одержать победу в Алеппо, это будет резней, и это будет усилением террористов, чего Франция не может принять", – заявил Эро.

Сам Олланд сказал журналистам, что еще думает, стоит ли встречаться с Путиным: "Даже если я встречусь с ним, я скажу ему, что это недопустимо (бомбардировки в Сирии – ред.) и серьезно скажется на имидже России", – передал "112 канал".

В то же время, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев дал понять "Интерфакс-Украина", что переговоры по поводу встречи лидеров "нормандского формата" продолжаются и окончательная дата еще не согласована.

"Для нас ключевым является не столько дата и место проведения встречи в "нормандском формате", а содержательное наполнение саммита с учетом интересов украинской стороны, в частности по поводу выполнения Россией условий безопасности по Минским соглашениям", – сказал Елисеев в комментарии агентству.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Париж 19 октября, во время которого запланированы и переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом.

Темы: Росcия Украина Франция Донбасс Сирия
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