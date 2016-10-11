Сытник просит людей Холодницкого быть поактивнее в судах

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Вторник, 11 октября 2016, 09:47

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник призывает коллег из Антикоррупционной прокуратуры активнее поддерживать в судах обвинение по делам, которые расследует НАБУ.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно сформировать Антикоррупционный суд, а нашим коллегам из Антикоррупционной прокуратуры нужно активизировать работу в поддержании гособвинения, потому что сейчас, честно говоря, прогресса в этом направлении нет", – заявил Сытник.

Он пояснил, что НАБУ в рамках расследования уголовных производств добывает доказательства в достаточном объеме, Антикоррупционная прокуратура с ними соглашается, материалы передают в суд, но приговоры по делам бюро не выносят в желаемые сроки.

Директор НАБУ убежден, что создание Антикоррупционного суда вместе с активизацией работы Антикоррупционной прокуратуры в суде по поддержанию гособвинения принесет успех антикоррупционной реформе.

"Нельзя "всех собак повесить" на суд. Ведь в процессе участвуют прокуроры, от прокурора очень многое зависит. Грамотный, активный прокурор и независимый суд – это две необходимые составляющие", – сказал он.

Темы: НАБУ Антикоррупционная прокуратура суд реформа
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