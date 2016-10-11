Яценюк прибыл в ГПУ на допрос по делу Майдана

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Вторник, 11 октября 2016, 12:05

Экс-премьер Арсений Яценюк во вторник прибыл в Генпрокуратуру на допрос относительно событий на Евромайдане зимой 2014 года.

Об этом он сказал журналистам перед входом в здание ГПУ.

По словам Яценюка, он сам обратился к следователям с предложением дать показания и они 7 октября пригласили его на допрос.

Он добавил, что ранее допрашивался по делу о принятии "диктаторских законов" 16 января 2014 года, а сейчас будет свидетельствовать о периоде с 20 января до наиболее трагических событий на Майдане.

"Я готовился к этому процессуальному действию, именно поэтому, восстанавливал в памяти все события, которые были два года назад. Я знаю, что новый генеральный прокурор дал все полномочия следственной группе в этом вопросе и она насчитывает несколько сот человек", – заявил он.

Яценюк выразил уверенность, что сейчас у следствия "есть политическая воля и юридические основания для доведения дела до суда".

Также он добавил, что взял с собой все документы, которые имел в отношении этого дела.

Украинская правда

Темы: Яценюк Евромайдан Генпрокуратура допрос
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Комментарии — 2
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IP: 217.118.83.---petrius11.10.2016 13:31
Кролик ещё за стену должен ответить. Сколько денег ему там отвалилось? Камикадзе х...в.
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IP: 46.219.254.---Andrey Hrab11.10.2016 12:47
Пусть допросят всяких Ефремовых и прочих - они ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЮТ, кто тогда отдавал приказы избивать и стрелять.
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