В 32 законах мажоритарщиков Харьковщины усмотрели коррупционные риски

Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции негативно оценил 32 законопроекта харьковских депутатов-"мажоритарщиков", внесенных за время работы Верховной Рады VIII созыва.

Как сообщает "Опора", за эти 2 года "мажоритарщики" Харьковской области зарегистрировали 472 законопроекта, 8% из них не прошли проверку в комитете ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и признаны коррупционными, а 25% не получили экспертных выводов.

Гражданская сеть проанализировала опубликованные на сайте ВР выводы антикоррупционного комитета по законопроектам харьковских "мажоритарщиков" и обнаружила, что наибольшее количество законопроектов с коррупционным риском зарегистрировал нардеп Евгений Мураев – 21.

В целом мажоритарник инициировал 80 законопроектов, 45 из них получили позитивный вывод антикоррупционного комитета, а 24 остались без него.

По мнению комитета, коррупционны ряд законопроектов нардепа касательно создания специальных экономических зон: №3276, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3293, 3294 противоречат требованиям закона "Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон" и могут уменьшить поступление в госбюджет, так как предполагают таможенные и налоговые льготы для предпринимателей-юрлиц.

Не получили позитивного вывода и законопроект №3289,которым предполагаются изменения к закону "Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон", и законопроект №3298 о недопущении невозвращения из-за границы денежных средств.

Также коррупционные риски усматривают в законопроектах Мураева №3796, 3797, 3817 по регулированию поддержки и развитию инновационной деятельности – их предлагают доработать.

Не прошли проверку и проекты №4395 и 4396, которые касаются установления уголовной ответственности за невыполнение годового финансового плана госпредприятия.

Несоответствующим нормам признаны и законопроект Мураева №4397 об уточнении признаков классификации по группам плательщиков единого налога, и законопроекты №4627 и 4628 об особенностях налогообложения налогоплательщиков и товаров в специальных экономических зонах и на территориях приоритетного развития, и №4763 об обеспечении права на обращение о пересмотре судебных решений Верховного Суда Украины.

Нардеп Александр Фельдман разработал 50 законопроектов. 35 из них прошли проверку, 11 не получили антикоррупционного вывода, а 4 признаны несоответствующими антикоррупционному законодательству.

К "негативным" отнесли законопроекты №2077а о дополнительных требованиях к рекламе потребительских кредитов; №2186а, который предполагает запрет продажи алкогольных и табачных изделий ближе, чем в 300 метрах от дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений; №2710 и 2711 о льготах и привилегиях "социальным" предприятиям.

Из 40 законопроектов Валерия Писаренко 33 получили позитивный вывод, а 3 признаны несоответствующими антикоррупционному законодательству – №2429а-1 и 4124 о продолжении действия результатов квалификационного испытания для назначения на должность судьи и №3287-1 о повышении инвестиционной привлекательности Харькова.

Депутат Александр Биловол зарегистрировал 40 законодательных инициатив, из них 23 успешно прошли проверку, 14 не получили вывода, а 3 признаны коррупционными – №1159 об усилении роли территориальных общин в управлении земельными ресурсами, №2279 о земельных торгах, №4465 касательно требований к лекарственным средствам.

Из 34 законодательных инициатив Анатолия Гиршфельда 20 признаны соответствующими антикоррупционному законодательству, а негативный вывод получили 3 законопроекта – №3544, 3545, 3546 о создании специальных режимов инвестиционной и инновационной деятельности с применением принципа субсидиарности в Украине.

Из 19 законопроектов Анатолия Денисенко 14 успешно прошли комитет, а один получил негативную оценку – №3132 о повышении эффективности процедур банкротства.

Из 18 проектов Виталия Хомутынника 12 получили позитивный вывод, а №1063-2 об установлении арендной платы для отдельных категорий землепользователей – негативный.

Из 15 инициатив Дмитрия Шенцева 7 признаны соответствующими законодательству, а одна уже получила негативный вывод – №3130 о порядке привлечения к административной ответственности за правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Пока что не получили негативных выводов антикоррупционного комитета законопроекты пяти нардепов Харьковщины: Александра Киршема, Дмитрия Святаша, Владимира Мысика, Владимира Кацубы и Виктора Остапчука.