75% медиа Украины принадлежит политикам и олигархам - мониторинг

00
0
Вторник, 11 октября 2016, 16:14

Частные владельцы доминируют на медиа-рынке Украины и почти все они занимают место среди самых богатых людей страны.

Об этом свидетельствует проект "Мониторинг медиасобственности", запущенный Институтом массовой информации и Репортерами без границ, сообщает во вторник "Укринформ".

Сайт, на котором подробно можно ознакомиться не только с владельцами украинских СМИ, но и подробно с их биографией и на кого они работают и работали, презентовали в Киеве.

"Украинские СМИ преимущественно руководствуются личными интересами их владельцев. Нехватка финансовой прозрачности и коррупция ухудшают здоровье всего медиа-ландшафта. Такими оказались основные результаты исследования украинского медиарынка, проведенного с июля по октябрь ИМИ и Репортеры без границ", – сказал на презентации директор проекта МОМ Олаф Штейнфадт.

На мероприятии было отмечено, что частные владельцы доминируют на рынке Украины и почти все они занимают место среди самых богатых людей в этой стране. Хотя их имена широко известны в большинстве случаев, корпоративные структуры и связанные экономические интересы остаются скрытыми, иногда даже через оффшорные холдинги.

В исследовании говорится, что телевизионный рынок является высоко концентрированным, так как основные 4 владельцы представляют собой долю аудитории 76,25%.

Каждая из четырех крупнейших медиа-групп, StarLight Media (21,68%), 1 + 1 медиа (20,49%), Inter Media (21,42%) и Медиа Группа Украина (12,66%) имеют аудиторию около 20 %. Эти медиагруппы принадлежат самым богатым людям в Украине: Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, Дмитрию Фирташу и Ринату Ахметову соответственно.

Топ 4 печатных СМИ занимают 18.60% читательской аудитории, что определяет низкую концентрацию.

Рынок самых рейнтинговых печатных СМИ сосредоточен в руках четырех владельцев - Ахметов (Сегодня), Курченко (Корреспондент КП в Украине, Аргументы и факты; Деньги, Теленеделя; Мозговой/Александрова (Вести) и Швец (Факты).

Эксперты отмечают, что трое из владельцев (кроме Швеца) имеют пророссийскую позицию и печатают свои издания преимущественно на русском языке.

По словам исполнительного директора ИМИ Оксаны Романюк, в Украине 75% медиа принадлежит политикам и олигархам. По европейским стандартам, эта практика является ненормальной, потому СМИ в демократических странах должны быть свободными, подчеркнула она.

Темы: СМИ олигархи
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Миятович обратилась к Лаврову по поводу Сущенко 11 октября 2016, 14:11
Боевику, который отключил украинское ТВ в Бахмуте, дали 9 лет 11 октября 2016, 10:58
Фейгин: РосСМИ получили указание замалчивать дело Сущенка 11 октября 2016, 00:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Миссия ОБСЕ мониторит только днем и допускает фальсификации – источник
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам
Олланд про визит Путина: Я не собирался его сопровождать
Все новости
Фото

Двое грузинских художников возвращают жизнь осенним листьям

Кино

Одесская киностудия выложила на YouTube более 400 своих фильмов