75% медиа Украины принадлежит политикам и олигархам - мониторинг

Частные владельцы доминируют на медиа-рынке Украины и почти все они занимают место среди самых богатых людей страны.

Об этом свидетельствует проект "Мониторинг медиасобственности", запущенный Институтом массовой информации и Репортерами без границ, сообщает во вторник "Укринформ".

Сайт, на котором подробно можно ознакомиться не только с владельцами украинских СМИ, но и подробно с их биографией и на кого они работают и работали, презентовали в Киеве.

"Украинские СМИ преимущественно руководствуются личными интересами их владельцев. Нехватка финансовой прозрачности и коррупция ухудшают здоровье всего медиа-ландшафта. Такими оказались основные результаты исследования украинского медиарынка, проведенного с июля по октябрь ИМИ и Репортеры без границ", – сказал на презентации директор проекта МОМ Олаф Штейнфадт.

На мероприятии было отмечено, что частные владельцы доминируют на рынке Украины и почти все они занимают место среди самых богатых людей в этой стране. Хотя их имена широко известны в большинстве случаев, корпоративные структуры и связанные экономические интересы остаются скрытыми, иногда даже через оффшорные холдинги.

В исследовании говорится, что телевизионный рынок является высоко концентрированным, так как основные 4 владельцы представляют собой долю аудитории 76,25%.

Каждая из четырех крупнейших медиа-групп, StarLight Media (21,68%), 1 + 1 медиа (20,49%), Inter Media (21,42%) и Медиа Группа Украина (12,66%) имеют аудиторию около 20 %. Эти медиагруппы принадлежат самым богатым людям в Украине: Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, Дмитрию Фирташу и Ринату Ахметову соответственно.

Топ 4 печатных СМИ занимают 18.60% читательской аудитории, что определяет низкую концентрацию.

Рынок самых рейнтинговых печатных СМИ сосредоточен в руках четырех владельцев - Ахметов (Сегодня), Курченко (Корреспондент КП в Украине, Аргументы и факты; Деньги, Теленеделя; Мозговой/Александрова (Вести) и Швец (Факты).

Эксперты отмечают, что трое из владельцев (кроме Швеца) имеют пророссийскую позицию и печатают свои издания преимущественно на русском языке.

По словам исполнительного директора ИМИ Оксаны Романюк, в Украине 75% медиа принадлежит политикам и олигархам. По европейским стандартам, эта практика является ненормальной, потому СМИ в демократических странах должны быть свободными, подчеркнула она.